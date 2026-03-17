Англо-иранская война 1856–1857 годов стала одним из характерных эпизодов эпохи, когда европейские державы активно вмешивались в дела Ближнего Востока, преследуя собственные стратегические интересы. Этот конфликт развернулся между Великобританией и Каджарским Ираном и был напрямую связан с борьбой за влияние в регионе, прежде всего вокруг афганского города Герат, который рассматривался Лондоном как важный буфер на подступах к Британской Индии.

Причиной войны стало стремление Персии восстановить контроль над Гератом, который исторически входил в сферу её влияния. Однако для Великобритании это означало потенциальную угрозу её позициям в Южной Азии. В 1856 году персидские войска заняли город, что вызвало резкую реакцию Лондона. Великобритания объявила войну и начала военную кампанию, преимущественно на юге Ирана и в районе Персидского залива.

Ход самой войны развивался достаточно стремительно. Британское командование решило нанести удар не по Герату, а по уязвимым южным районам Персии, используя своё превосходство на море. Уже в конце 1856 года британские войска высадились на побережье Персидского залива и захватили важный порт Бушир, который стал ключевой опорной базой для дальнейших операций.

Силы британцев состояли всего из двух дивизий общей численностью не более 15 тыс. человек. Однако решено было продолжить "наземную операцию". Британские войска выдвинулись в направлении города Боразджан, который персы оставили без боя, и 5 февраля достигли деревни Хушаб, возле которой был источник с хорошей водой. 8 февраля 1857 года состоялась битва при Хушабе, оказавшаяся крупнейшим сражением войны.

Исход битвы решил удар британской кавалерии во фланг персам.

Персидская армия сражалась храбро, однако уступала противнику в вооружении, подготовке и координации действий. Британские силы смогли нанести поражение персидским войскам и окончательно закрепить своё военное преимущество.

В конце марта 1857 г. пятитысячный английский отряд был отправлен на судах к Моххамере, важному порту юго-западного Ирана, расположенному на реке Шат-эль-Араб. Моххамера оборонялась 13-тысячным иранским гарнизоном под командованием принца Ханлара и девятью артиллерийскими батареями, расположенными по обоим берегам реки. Шесть английских судов на рассвете 26 марта обстреляли форты и через час заставили замолчать береговые батареи; вслед за тем английские транспорты, обстреливаемые только мушкетным огнем, высадили десант. Овладев батареями противника, английский отряд продвинулся к укрепленному лагерю иранцев, которые, даже не пытаясь вступить в бой, обратились в стремительное бегство, оставив англичанам 16 орудий, склады боеприпасов и снаряжения, палатки и т. п.

По приказу разгневанного шаха иранские офицеры, участвовавшие в обороне Моххамеры, были проведены на цепях, продетых в ноздри, сквозь строй, биты палками и заключены в тюрьму.

Однако главный виновник позорного поражения принц Ханлар, давший шахскому визирю крупную взятку, не только избежал наказания, но, напротив, был награжден саблей и почетным халатом.

Параллельно британский флот контролировал морские коммуникации, что лишало Персию возможности эффективно перебрасывать войска и снабжение - а сухопутных дорог тогда в стране было немного. Давление усиливалось и за счёт угрозы дальнейшего продвижения вглубь страны. В этих условиях иранское руководство оказалось перед необходимостью как можно скорее завершить конфликт, чтобы избежать более серьёзных потерь.

Фридрих Энгельс писал об организации армии Ирана в этот период:

«Английские, французские, русские офицеры поочередно пытались организовать персидскую армию. Одна система сменяла другую, и каждая поочередно срывалась благодаря зависти, интригам, невежеству, жадности и подкупности восточных людей, которых эти системы должны были превратить в. европейских офицеров и солдат

Новой регулярной армии [до войны с Англией] ни разу не представился случай испытать свою организацию и мощь на поле битвы. Все ее подвиги ограничивались несколькими походами против курдов, туркменов и афганцев, во время которых она служила ядром или резервом для многочисленной персидской иррегулярной кавалерии. Сражалась главным образом эта последняя; регулярные же отряды должны были действовать на неприятеля демонстративным эффектом своего по внешности страшного боевого порядка».

Военные действия показали явное технологическое и организационное превосходство британской армии. Несмотря на ограниченный масштаб кампании, давление оказалось достаточным, чтобы вынудить Тегеран пойти на переговоры. Уже в 1857 году был заключён Парижский мирный договор, по условиям которого Персия отказалась от претензий на Герат и обязалась не вмешиваться в дела Афганистана. Таким образом, Великобритания добилась своих целей, действуя фактически в одиночку и не сталкиваясь с серьёзным сопротивлением со стороны других держав.

Этот конфликт наглядно демонстрирует характер международных отношений XIX века, когда одна великая держава могла силой навязать свою волю региональному государству. Иран, несмотря на свою историческую значимость, оказался не в состоянии противостоять внешнему давлению и был вынужден уступить, что стало символом более широкой тенденции ослабления традиционных империй перед лицом индустриализированных европейских держав.

Если провести параллель с современностью, можно увидеть заметное изменение в подходах европейских стран к подобным ситуациям. Сегодня Иран остаётся важным игроком на Ближнем Востоке, однако попытки оказать на него прямое военное давление со стороны Европы практически отсутствуют. Напротив, европейские государства, как правило, предпочитают дипломатические методы, санкции и переговоры, избегая прямой конфронтации.

В этом контексте особенно показателен контраст с XIX веком: если тогда Великобритания могла в одиночку принудить Иран к выполнению своих условий военной силой, то сегодня даже объединённая Европа не демонстрирует готовности действовать столь же жёстко. Это объясняется изменением международной системы, ростом рисков крупномасштабных конфликтов, а также опасениями дестабилизации всего региона.

Таким образом, англо-иранская война служит историческим примером эпохи прямого силового давления, тогда как современная политика Европы отражает осторожность и стремление избежать эскалации. Этот контраст подчёркивает, насколько сильно трансформировались методы международного влияния: от военного принуждения к сложной системе дипломатии, где страх крупного конфликта становится одним из ключевых факторов принятия решений.