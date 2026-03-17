"Народным депутатам придется либо служить в парламенте согласно украинскому законодательству, либо я готов обсуждать с представителями парламента закон относительно изменений к мобилизации, чтобы депутаты могли пойти на фронт. Если не служишь государству в парламенте, то служи государству на фронте. Это мой подход", - цитирует его "Суспільне".

Заявление президента вызвало в Украине противоречивую реакцию. "Это популизм, который не выдерживает никакой критики. Чтобы изменить законы и разрешить мобилизацию депутатов, этим же депутатам нужно за это проголосовать", — отмечает политолог Катерина Рощук.

В последнее время правящей в украинском парламенте фракции "Слуга народа" становится всё сложнее обеспечивать поддержку законопроектов, инициированных президентом Владимиром Зеленским.



Поскольку организовать новые парламентские выборы в условиях войны невозможно, нынешний созыв Верховной рады работает уже почти семь лет.

Изначальное большинство пропрезидентской силы "Слуга народа" сократилось и уже не является столь сплочённым. Кто‑то из депутатов вышел из фракции, кто‑то уехал за границу, некоторые не посещают заседания или просто не голосуют.

Сильный удар по фракции нанес инициированное Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) расследование коррупции в окружении президента Зеленского. Ключевой фигурой стал бывший бизнес‑партнёр Зеленского Тимур Миндич; в деле фигурируют министры и другие должностные лица. После этого был отправлен в отставку глава офиса президента Андрей Ермак, считавшийся влиятельной фигурой и в фракции "Слуга народа".

Позднее антикоррупционные органы пришли уже к самим депутатам "Слуги народа", а также к лидеру оппозиционной партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко — по подозрению в подкупе голосов в парламенте. После всех этих событий поддержка законопроектов президента и правительства в крупнейшей парламентской фракции сократилась примерно до 120 голосов, чего недостаточно для принятия решений.

Как признаются депутаты Верховной рады, после почти семи лет непрерывной работы все ощущают сильную усталость. Один из влиятельных депутатов "Слуги народа" в разговоре с "Украинской правдой" образно заметил, что "за это время даже огурцы в бочке прокиснут". Нынешний созыв парламента, по его словам, себя исчерпал, однако работу необходимо продолжать — война продолжается, а провести новые выборы сейчас невозможно.