Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Зеленский пригрозил депутатам отправкой на фронт: кризис в Верховной раде (1)

Редакция PRESS 17 марта, 2026 10:23

Мир 1 комментариев

Scanpix/ EPA/KIM LUDBROOK

Президент Владимир Зеленский прокомментировал кризис в Верховной Раде, добавив, что депутатам придется работать, а в противном случае – он готов инициировать пересмотр изменений к мобилизации, чтобы они могли воевать.

"Народным депутатам придется либо служить в парламенте согласно украинскому законодательству, либо я готов обсуждать с представителями парламента закон относительно изменений к мобилизации, чтобы депутаты могли пойти на фронт. Если не служишь государству в парламенте, то служи государству на фронте. Это мой подход", - цитирует его  "Суспільне".

Заявление президента вызвало в Украине противоречивую реакцию. "Это популизм, который не выдерживает никакой критики. Чтобы изменить законы и разрешить мобилизацию депутатов, этим же депутатам нужно за это проголосовать", — отмечает политолог Катерина Рощук.

В последнее время правящей в украинском парламенте фракции "Слуга народа" становится всё сложнее обеспечивать поддержку законопроектов, инициированных президентом Владимиром Зеленским.
 
Поскольку организовать новые парламентские выборы в условиях войны невозможно, нынешний созыв Верховной рады работает уже почти семь лет.

Изначальное большинство пропрезидентской силы "Слуга народа" сократилось и уже не является столь сплочённым. Кто‑то из депутатов вышел из фракции, кто‑то уехал за границу, некоторые не посещают заседания или просто не голосуют.

Сильный удар по фракции нанес инициированное Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) расследование коррупции в окружении президента Зеленского. Ключевой фигурой стал бывший бизнес‑партнёр Зеленского Тимур Миндич; в деле фигурируют министры и другие должностные лица. После этого был отправлен в отставку глава офиса президента Андрей Ермак, считавшийся влиятельной фигурой и в фракции "Слуга народа".

Позднее антикоррупционные органы пришли уже к самим депутатам "Слуги народа", а также к лидеру оппозиционной партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко — по подозрению в подкупе голосов в парламенте. После всех этих событий поддержка законопроектов президента и правительства в крупнейшей парламентской фракции сократилась примерно до 120 голосов, чего недостаточно для принятия решений.

Как признаются депутаты Верховной рады, после почти семи лет непрерывной работы все ощущают сильную усталость. Один из влиятельных депутатов "Слуги народа" в разговоре с "Украинской правдой" образно заметил, что "за это время даже огурцы в бочке прокиснут". Нынешний созыв парламента, по его словам, себя исчерпал, однако работу необходимо продолжать — война продолжается, а провести новые выборы сейчас невозможно.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Новости Латвии 18:53

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Новости Латвии 18:45

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Важно 18:31

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Выбор редакции 18:26

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

Важно 18:15

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

ЧП и криминал 18:12

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Важно 18:06

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать