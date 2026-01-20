Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 20. Января Завтра: Algis, Olgerts, Orests
Доступность

Молдова запустила процесс выхода из СНГ

© LETA 20 января, 2026 09:05

Важно 0 комментариев

Власти Молдовы начали процесс денонсации трех соглашений о членстве республики в СНГ. По словам министра иностранных дел Попшоя, речь идет о юридическом выходе из содружества, де-факто членство приостановлено уже ранее.

Кишинев начал процесс денонсации трех основополагающих соглашений, лежащих в основе ее членства Молдовы в Содружестве независимых государств (СНГ). Об этом в понедельник, 19 января, заявил в эфире Radio Moldova министр иностранных дел страны Михай Попшой, подчеркнув, что после прекращения действия этих соглашений, официально и юридически "Молдова больше не будет входить в состав СНГ", притом что де-факто ее членство было приостановлено уже "некоторое время назад".

Вице-премьер и глава МИД Молдовы уточнил, что речь идет об Уставе СНГ, подписанном в Минске 22 января 1993 года; Соглашении о создании СНГ от 8 декабря 1991 года, а также Приложении к этому соглашению от 22 декабря 1991 года. По словам Попшоя, процесс денонсации уже идет, и депутаты парламента рассмотрят соответствующие документы в самом начале новой парламентской сессии.

"Вероятно, к середине февраля мы завершим процедуры в правительстве, после чего решение будет принято парламентом", - цитирует министра молдавское государственное информагентство "Молдпресс".

Михай Попшой назвал разрыв соглашений о членстве Молдовы в СНГ "важным шагом в укреплении европейской ориентации страны".

Молдавский министр иностранных дел уточнил, что в общей сложности Республика Молдова подписала с СНГ 283 соглашения; 71 из них уже денонсировано, еще около 60 находятся в процессе денонсации. При этом, по словам Попшоя, Кишинев не намерен отказываться от таких договоренностей, которые приносят экономическую выгоду или имеют практическое значение для граждан, пока они не противоречат европейскому курсу страны.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Пуданс: Латвия находится в российском «списке, подлежащих наказанию»
Важно

Пуданс: Латвия находится в российском «списке, подлежащих наказанию»

При лобовом столкновении в Риге погиб водитель
Важно

При лобовом столкновении в Риге погиб водитель

К вечеру в Латвии подморозит до минус 20
Важно

К вечеру в Латвии подморозит до минус 20

Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Даугавпилсе несмотря на мороз Крещение отметили традиционными купаниями

История и культура 10:06

История и культура 0 комментариев

Вчера в Даугавпилсе православные отметили Крещение Господне. На Большом Стропском озере прошло освящение воды, после чего многие пришедшие сюда горожане по традиции трижды окунулись в иордань.

Вчера в Даугавпилсе православные отметили Крещение Господне. На Большом Стропском озере прошло освящение воды, после чего многие пришедшие сюда горожане по традиции трижды окунулись в иордань.

Читать
Загрузка

Ринкевич: страна — это не только пограничные посты

Новости Латвии 10:04

Новости Латвии 0 комментариев

Баррикады напоминают нам, что страна — это не только пограничные посты, здания и лозунги, но и люди, — написал президент Эдгарс Ринкевич во вторник на своей странице в Facebook в день памяти защитников баррикад 1991 года.

Баррикады напоминают нам, что страна — это не только пограничные посты, здания и лозунги, но и люди, — написал президент Эдгарс Ринкевич во вторник на своей странице в Facebook в день памяти защитников баррикад 1991 года.

Читать

Вильнюсский аэропорт не смог вовремя отправить рейсы: лётный состав застрял в снеговых пробках

Важно 09:59

Важно 0 комментариев

В аэропорту Вильнюса произошел необычный инцидент. Пассажир по имени Римас рассказал об инциденте Delfi.lt. По его словам, в самолете, который должен был лететь из Вильнюса в Ниццу, находилось около 200 пассажиров, но запланированный вылет в 17:40 не состоялся.

В аэропорту Вильнюса произошел необычный инцидент. Пассажир по имени Римас рассказал об инциденте Delfi.lt. По его словам, в самолете, который должен был лететь из Вильнюса в Ниццу, находилось около 200 пассажиров, но запланированный вылет в 17:40 не состоялся.

Читать

Сегодняшнее утро в Латвии — самое холодное за последние два года

Важно 09:48

Важно 0 комментариев

По данным метеорологических станций, утро вторника стало самым холодным в Латвии с 8 января 2024 года.

По данным метеорологических станций, утро вторника стало самым холодным в Латвии с 8 января 2024 года.

Читать

Банкомат «растерялся»: женщине положили на карту 2000 евро из другого города

Выбор редакции 09:48

Выбор редакции 0 комментариев

На банковский счёт Лиене неожиданно поступили 2 тысячи евро. Это внезапное событие вызвало большое недоумение, поскольку деньги были внесены наличными через банкомат, расположенный в Риге, сообщает Bez Tabu. 

На банковский счёт Лиене неожиданно поступили 2 тысячи евро. Это внезапное событие вызвало большое недоумение, поскольку деньги были внесены наличными через банкомат, расположенный в Риге, сообщает Bez Tabu. 

Читать

При лобовом столкновении в Риге погиб водитель

Важно 09:47

Важно 0 комментариев

В понедельник у границы с Ригой, возле Стопини, в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель, сообщили государственной полиции.

В понедельник у границы с Ригой, возле Стопини, в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель, сообщили государственной полиции.

Читать

Ешь больше и… худей? Учёные нашли неожиданный пищевой парадокс

Азбука здоровья 09:45

Азбука здоровья 0 комментариев

Можно съедать на 50 процентов больше еды и при этом получать на 330 калорий меньше в день. Звучит как трюк из TikTok, но это подтвердили реальные данные.

Можно съедать на 50 процентов больше еды и при этом получать на 330 калорий меньше в день. Звучит как трюк из TikTok, но это подтвердили реальные данные.

Читать