Сегодняшнее утро в Латвии — самое холодное за последние два года

© LETA 20 января, 2026 09:48

Важно 0 комментариев

По данным метеорологических станций, утро вторника стало самым холодным в Латвии с 8 января 2024 года.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), температура воздуха в 5 утра колебалась от -10,2 градуса в Вентспилсе до -20,6 градуса в Мерсрагсе, -20,9 градуса в Скривери и -22,4 градуса в Даугавпилсе и Мадоне. Данные с наблюдательной станции Зосени в это время отсутствовали.

Согласно информации издания "Latvijas Valsts ceļu", максимальная температура воздуха с морозом ранним утром составляла -21–23 градуса во многих местах в Латгале и Видземе, а также в западной части страны, в том числе на Лиепайском шоссе близ Аннениеки и на Вентспилсском шоссе близ озера Усма. Самая низкая температура в 5 утра составляла -23,2 градуса на Даугавпилсском шоссе близ Гостини, в Плявиняс.

Это самые сильные заморозки в стране с 8 января 2024 года, когда температура воздуха местами в Латгейле достигла -30 градусов.

Облачность невелика, но местами на Курземском побережье и в крайней северо-западной части Видземе пасмурно. Местами дымка и иней.

Дует слабый южный ветер, местами затишье. Качество воздуха от умеренного до плохого.

Сильная геомагнитная буря началась поздно вечером в понедельник и может продолжаться до вторника. В Латвии наблюдалось северное сияние.

В Риге преимущественно ясное небо, дует южный ветер со скоростью два-три метра в секунду, температура воздуха составляет -14 градусов в центре города и -18 градусов в аэропорту.

Максимальная температура воздуха в понедельник в сети наблюдений LVĢMC колебалась от -4,7 градуса в порту Лиепая до -13,1 градуса в Добеле.

В Даугавпилсе несмотря на мороз Крещение отметили традиционными купаниями

Вчера в Даугавпилсе православные отметили Крещение Господне. На Большом Стропском озере прошло освящение воды, после чего многие пришедшие сюда горожане по традиции трижды окунулись в иордань.

Баррикады напоминают нам, что страна — это не только пограничные посты, здания и лозунги, но и люди, — написал президент Эдгарс Ринкевич во вторник на своей странице в Facebook в день памяти защитников баррикад 1991 года.

В аэропорту Вильнюса произошел необычный инцидент. Пассажир по имени Римас рассказал об инциденте Delfi.lt. По его словам, в самолете, который должен был лететь из Вильнюса в Ниццу, находилось около 200 пассажиров, но запланированный вылет в 17:40 не состоялся.

На банковский счёт Лиене неожиданно поступили 2 тысячи евро. Это внезапное событие вызвало большое недоумение, поскольку деньги были внесены наличными через банкомат, расположенный в Риге, сообщает Bez Tabu. 

В понедельник у границы с Ригой, возле Стопини, в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель, сообщили государственной полиции.

Можно съедать на 50 процентов больше еды и при этом получать на 330 калорий меньше в день. Звучит как трюк из TikTok, но это подтвердили реальные данные.

