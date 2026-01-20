Сегодняшнее утро в Латвии — самое холодное за последние два года

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), температура воздуха в 5 утра колебалась от -10,2 градуса в Вентспилсе до -20,6 градуса в Мерсрагсе, -20,9 градуса в Скривери и -22,4 градуса в Даугавпилсе и Мадоне. Данные с наблюдательной станции Зосени в это время отсутствовали.

Согласно информации издания "Latvijas Valsts ceļu", максимальная температура воздуха с морозом ранним утром составляла -21–23 градуса во многих местах в Латгале и Видземе, а также в западной части страны, в том числе на Лиепайском шоссе близ Аннениеки и на Вентспилсском шоссе близ озера Усма. Самая низкая температура в 5 утра составляла -23,2 градуса на Даугавпилсском шоссе близ Гостини, в Плявиняс.

Это самые сильные заморозки в стране с 8 января 2024 года, когда температура воздуха местами в Латгейле достигла -30 градусов.

Облачность невелика, но местами на Курземском побережье и в крайней северо-западной части Видземе пасмурно. Местами дымка и иней.

Дует слабый южный ветер, местами затишье. Качество воздуха от умеренного до плохого.

Сильная геомагнитная буря началась поздно вечером в понедельник и может продолжаться до вторника. В Латвии наблюдалось северное сияние.

В Риге преимущественно ясное небо, дует южный ветер со скоростью два-три метра в секунду, температура воздуха составляет -14 градусов в центре города и -18 градусов в аэропорту.

Максимальная температура воздуха в понедельник в сети наблюдений LVĢMC колебалась от -4,7 градуса в порту Лиепая до -13,1 градуса в Добеле.