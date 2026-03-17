Новый дизайн приурочен к 250-летию основания Соединённых Штатов и, по данным СМИ, отражает «обновлённый акцент на силе и решимости государства». Однако критики увидели в этом шаге тревожный символизм, указывающий на отказ от баланса между миром и военной мощью, традиционно заложенного в государственной символике.

Исторически белоголовый орлан на гербе США держит одновременно оливковую ветвь и стрелы — как знак стремления к миру при готовности к защите. Изменение этой композиции, пусть и на монете, многие эксперты называют политически заряженным жестом.

Официальные представители подчёркивают, что речь идёт лишь о художественной интерпретации в рамках юбилейной серии - монета посвящена юбилею американской революции, а во время революции символы мира неуместны.Тем не менее обсуждение нового дизайна уже вышло за рамки нумизматического сообщества и стало частью более широкой дискуссии о символах и ценностях современной Америки.