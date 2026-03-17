А где же оливковая ветвь? Новая монета США на что-то намекает? (4)

Редакция PRESS 17 марта, 2026 14:19

Мир 4 комментариев

В США представили новый дизайн десятицентовой монеты (дайма), который уже вызвал активные обсуждения в обществе. Главное изменение коснулось изображения белоголового орлана — традиционного символа страны. С изображения птицы убрали оливковую ветвь, ранее находившуюся в её правой лапе и ассоциировавшуюся с миром. При этом пучок стрел в левой лапе, символизирующий готовность к защите, сохранён без изменений.

Новый дизайн приурочен к 250-летию основания Соединённых Штатов и, по данным СМИ, отражает «обновлённый акцент на силе и решимости государства». Однако критики увидели в этом шаге тревожный символизм, указывающий на отказ от баланса между миром и военной мощью, традиционно заложенного в государственной символике.

Исторически белоголовый орлан на гербе США держит одновременно оливковую ветвь и стрелы — как знак стремления к миру при готовности к защите. Изменение этой композиции, пусть и на монете, многие эксперты называют политически заряженным жестом.

Официальные представители подчёркивают, что речь идёт лишь о художественной интерпретации в рамках юбилейной серии -  монета посвящена юбилею американской революции, а во время революции символы мира неуместны.Тем не менее обсуждение нового дизайна уже вышло за рамки нумизматического сообщества и стало частью более широкой дискуссии о символах и ценностях современной Америки.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

