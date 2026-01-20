Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Продолжительность дня увеличилась на час с зимнего солнцестояния

© LETA 20 января, 2026 07:43

Новости Латвии 0 комментариев

С начала зимнего солнцестояния - 21 декабря - продолжительность светового дня в Латвии увеличилась примерно на час, свидетельствуют данные на сайте "timeanddate.com".

21 декабря прошлого года солнце в Риге взошло в 9:00 и закатилось в 15:43 - длина дня составила шесть часов и 43 с половиной минуты.

20 января солнце в Риге восходит в 8:43 и заходит в 16:26 - длина дня составит семь часов и неполные 43 минуты.

Каждый следующий день будет на три-четыре минуты длиннее, а быстрее всего - почти на пять минут в день - продолжительность солнечного сияния будет увеличиваться в марте.

Начиная с 18 марта день станет длиннее ночи. Астрономическая весна наступит 20 марта.

Уже 5 февраля начнется солярная весна, поскольку завершится самый темный квартал года. Самые светлые три месяца, или солярное лето, будут продолжаться с 7 мая по 5 августа.
 

При лобовом столкновении в Риге погиб водитель
К вечеру в Латвии подморозит до минус 20
В Даугавпилсе несмотря на мороз Крещение отметили традиционными купаниями

Вчера в Даугавпилсе православные отметили Крещение Господне. На Большом Стропском озере прошло освящение воды, после чего многие пришедшие сюда горожане по традиции трижды окунулись в иордань.

Ринкевич: страна — это не только пограничные посты

Баррикады напоминают нам, что страна — это не только пограничные посты, здания и лозунги, но и люди, — написал президент Эдгарс Ринкевич во вторник на своей странице в Facebook в день памяти защитников баррикад 1991 года.

Вильнюсский аэропорт не смог вовремя отправить рейсы: лётный состав застрял в снеговых пробках

В аэропорту Вильнюса произошел необычный инцидент. Пассажир по имени Римас рассказал об инциденте Delfi.lt. По его словам, в самолете, который должен был лететь из Вильнюса в Ниццу, находилось около 200 пассажиров, но запланированный вылет в 17:40 не состоялся.

Сегодняшнее утро в Латвии — самое холодное за последние два года

По данным метеорологических станций, утро вторника стало самым холодным в Латвии с 8 января 2024 года.

Банкомат «растерялся»: женщине положили на карту 2000 евро из другого города

На банковский счёт Лиене неожиданно поступили 2 тысячи евро. Это внезапное событие вызвало большое недоумение, поскольку деньги были внесены наличными через банкомат, расположенный в Риге, сообщает Bez Tabu. 

При лобовом столкновении в Риге погиб водитель

В понедельник у границы с Ригой, возле Стопини, в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель, сообщили государственной полиции.

Ешь больше и… худей? Учёные нашли неожиданный пищевой парадокс

Можно съедать на 50 процентов больше еды и при этом получать на 330 калорий меньше в день. Звучит как трюк из TikTok, но это подтвердили реальные данные.

