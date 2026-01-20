Продолжительность дня увеличилась на час с зимнего солнцестояния

21 декабря прошлого года солнце в Риге взошло в 9:00 и закатилось в 15:43 - длина дня составила шесть часов и 43 с половиной минуты.

20 января солнце в Риге восходит в 8:43 и заходит в 16:26 - длина дня составит семь часов и неполные 43 минуты.

Каждый следующий день будет на три-четыре минуты длиннее, а быстрее всего - почти на пять минут в день - продолжительность солнечного сияния будет увеличиваться в марте.

Начиная с 18 марта день станет длиннее ночи. Астрономическая весна наступит 20 марта.

Уже 5 февраля начнется солярная весна, поскольку завершится самый темный квартал года. Самые светлые три месяца, или солярное лето, будут продолжаться с 7 мая по 5 августа.

