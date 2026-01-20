Ринкевич: страна — это не только пограничные посты

Он отмечает, что с момента установки баррикад в 1991 году прошло 35 лет, но некоторые до сих пор помнят костры, звуки выстрелов у Бастионной горки и волнение. «В те дни латвийские патриоты поменяли свою личную безопасность и комфорт на безопасность и будущее Латвии», — вспоминает Ринкевич.

Президент подчеркивает, что страна состоит из людей, которые в условиях кризиса понимают, что «вместе» — это не красивое слово, а практический выбор. Он указывает, что в 1991 году это означало стоять плечом к плечу в холод и поддерживать друг друга. «За эти 35 лет многое изменилось, но это осталось прежним. Даже сегодня, кажется, нет ничего важнее, чем поддерживать друг друга и заботиться о ближних», — утверждает Ринкевич.

Он объясняет, что люди защищали Латвию не потому, что родились с каким-то особым героическим геном. Президент считает, что люди участвовали в баррикадах, потому что это было логичным действием. «Если мы не будем участвовать, это сделают другие. Другие, чьи ценности не совпадают с нашими», — так Ринкевич описывает участников баррикад того времени.

Президент отмечает, что участники баррикад 1991 года вместе представляли собой огромную силу в нужном месте и в нужное время, и что латвийское общество и сегодня является огромной силой. «Именно в это время и именно в Латвии», — говорит Ринкевич.

Как сообщалось, баррикады в Риге начали возводить вечером 13 января 1991 года. Их целью была защита здания Верховного Совета, телестанции, мостов и других стратегически важных объектов. 16 января началось развертывание подразделения ОМОН, но самые кровопролитные события произошли 20 января, когда ОМОН попытался захватить здание Министерства внутренних дел. В то же время в перестрелке возле моста Вецмилгравис был убит Робертс Мурниекс, водитель Министерства транспорта.

Места упокоения погибших на баррикадах в настоящее время находятся на Втором лесном кладбище Риги, где похоронены Андрис Слапиньш, Эдийс Риекстиньш, Сергей Кононенко, Юрис Подниекс и Гвидо Звайгзнис.

С 1997 года 20 января отмечается как День памяти защитников баррикад.