Банкомат «растерялся»: женщине положили на карту 2000 евро из другого города

«Физически это было невозможно, потому что в тот момент я находилась дома, и банковская карта тоже была при мне. Открыв приложение Swedbank, я увидела, что внесение средств было произведено в Риге, в торговом центре Spice», — рассказала Лиене, жительница Лиепаи.

Опасаясь мошенничества, Лиене пошла к банкомату и сняла деньги, после чего положила их в надёжное место. Затем она отправилась в отделение своего банка в Лиепае, чтобы выяснить происхождение этих средств, однако чёткого ответа там ей так и не дали.

«В банке сказали, что такого случая вообще никогда не было. Это якобы системная ошибка. После консультации с коллегой сотрудница всё же отметила, что в тот день подобных случаев было несколько. По её голосу я почувствовала недоверие», — говорит Лиене.

Несмотря на то что в банке посоветовали вернуть деньги на счёт, чтобы у женщины не образовался отрицательный баланс, женщина решила подождать и попытаться найти владельца средств. Однако в течение дня никто на эти деньги так и не объявился.

Разбираясь в возможном происхождении средств, журналисты обратились в Swedbank, где признали наличие ошибки. В ночь на понедельник проводились работы по обновлению программного обеспечения банкоматов, из-за чего они «немного растерялись».