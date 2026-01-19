Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Банкомат «растерялся»: женщине положили на карту 2000 евро из другого города

19 января, 2026

На банковский счёт Лиене неожиданно поступили 2 тысячи евро. Это внезапное событие вызвало большое недоумение, поскольку деньги были внесены наличными через банкомат, расположенный в Риге, сообщает Bez Tabu. 

«Физически это было невозможно, потому что в тот момент я находилась дома, и банковская карта тоже была при мне. Открыв приложение Swedbank, я увидела, что внесение средств было произведено в Риге, в торговом центре Spice», — рассказала Лиене, жительница Лиепаи.

Опасаясь мошенничества, Лиене пошла к банкомату и сняла деньги, после чего положила их в надёжное место. Затем она отправилась в отделение своего банка в Лиепае, чтобы выяснить происхождение этих средств, однако чёткого ответа там ей так и не дали.

«В банке сказали, что такого случая вообще никогда не было. Это якобы системная ошибка. После консультации с коллегой сотрудница всё же отметила, что в тот день подобных случаев было несколько. По её голосу я почувствовала недоверие», — говорит Лиене.

Несмотря на то что в банке посоветовали вернуть деньги на счёт, чтобы у женщины не образовался отрицательный баланс, женщина решила подождать и попытаться найти владельца средств. Однако в течение дня никто на эти деньги так и не объявился.

Разбираясь в возможном происхождении средств, журналисты обратились в Swedbank, где признали наличие ошибки. В ночь на понедельник проводились работы по обновлению программного обеспечения банкоматов, из-за чего они «немного растерялись».

Артисты театра «Дайлес» сами не хотят получать зарплату: Жагарс
Артисты театра «Дайлес» сами не хотят получать зарплату: Жагарс

«Мама, что делать?» Дети пошли кататься на горку в лес и нашли труп
«Мама, что делать?» Дети пошли кататься на горку в лес и нашли труп

«Девочка сломала спину, а мальчик, похоже, шею»: страсти на рижской горке
«Девочка сломала спину, а мальчик, похоже, шею»: страсти на рижской горке

Впервые в Латвии: в Даугавпилсе проведена уникальная операция

В Даугавпилсе в Klīnika LUC пациенту с тяжёлым доброкачественным увеличением предстательной железы, полным отсутствием самостоятельного мочеиспускания и выраженным стенозом мочеиспускательного канала была выполнена высокосложная хирургическая операция, которая ранее в Латвии не проводилась, сообщает LETA.

В Даугавпилсе в Klīnika LUC пациенту с тяжёлым доброкачественным увеличением предстательной железы, полным отсутствием самостоятельного мочеиспускания и выраженным стенозом мочеиспускательного канала была выполнена высокосложная хирургическая операция, которая ранее в Латвии не проводилась, сообщает LETA.

Опасный секрет невидимых землятресений — ученые в шоке!

Они слишком слабые, чтобы их почувствовать.
Они не рушат дома и не попадают в новости.
Но именно эти микроземлетрясения сейчас заставляют учёных нервничать.

Они слишком слабые, чтобы их почувствовать.
Они не рушат дома и не попадают в новости.
Но именно эти микроземлетрясения сейчас заставляют учёных нервничать.

Новый порядок уплаты автоналога: что на самом деле изменилось

Разговоры о якобы новом порядке уплаты налога на эксплуатацию транспортного средства встревожили автоводителей в начале года. Поводом стали сообщения в социальных сетях о том, что налог теперь необходимо обязательно оплачивать до 31 января. Как сообщает LSM.lv, эта информация не соответствует действительности.

Разговоры о якобы новом порядке уплаты налога на эксплуатацию транспортного средства встревожили автоводителей в начале года. Поводом стали сообщения в социальных сетях о том, что налог теперь необходимо обязательно оплачивать до 31 января. Как сообщает LSM.lv, эта информация не соответствует действительности.

А что, если русские заберут остров Хийумаа? Вейдемане о слабых местах Балтийского моря

О 65-километровом Сувалкском коридоре знают практически все. Когда страны Балтии и Польша вступили в НАТО, Сувалкский коридор между Польшей и Литвой стал уязвимым местом военного блока. Если бы между Россией и Белоруссией с одной стороны и НАТО с другой стороны начался военный конфликт, захват Сувалкского коридора мог бы поставить под угрозу усилия НАТО по защите стран Балтии. Но есть ещё один участок суши, который находится в Балтийском море и, возможно, является для нашей безопасности ещё более уязвимым, чем Сувалки. Это принадлежащий Эстонии остров Хийумаа, пишет в "Неаткариге" Эдита Вейдемане.

О 65-километровом Сувалкском коридоре знают практически все. Когда страны Балтии и Польша вступили в НАТО, Сувалкский коридор между Польшей и Литвой стал уязвимым местом военного блока. Если бы между Россией и Белоруссией с одной стороны и НАТО с другой стороны начался военный конфликт, захват Сувалкского коридора мог бы поставить под угрозу усилия НАТО по защите стран Балтии. Но есть ещё один участок суши, который находится в Балтийском море и, возможно, является для нашей безопасности ещё более уязвимым, чем Сувалки. Это принадлежащий Эстонии остров Хийумаа, пишет в "Неаткариге" Эдита Вейдемане.

Норвегия информирует граждан о возможной реквизиции имущества в военное время

В понедельник тысячи норвежцев получат письма от военных с информацией о том, что их дома, автомобили, лодки и техника могут быть реквизированы в случае войны. Письма не имеют практического значения в мирное время, но предупреждают о том, что личное имущество может быть реквизировано государством в случае войны.

В понедельник тысячи норвежцев получат письма от военных с информацией о том, что их дома, автомобили, лодки и техника могут быть реквизированы в случае войны. Письма не имеют практического значения в мирное время, но предупреждают о том, что личное имущество может быть реквизировано государством в случае войны.

«Там США делают то и то»: реакция в Латвии на тарифные войны Трампа

После угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные таможенные тарифы против европейских стран, которые будут противиться его намерению установить контроль США над Гренландией, Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность ввести не только таможенные тарифы на импорт из США в размере 93 миллиардов евро, но и ограничить доступ американских компаний к рынку ЕС. В Латвийской конфедерации работодателей полагают, что тарифы Трампа косвенно затронут и Латвию, сообщает Latvijas radio.

После угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные таможенные тарифы против европейских стран, которые будут противиться его намерению установить контроль США над Гренландией, Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность ввести не только таможенные тарифы на импорт из США в размере 93 миллиардов евро, но и ограничить доступ американских компаний к рынку ЕС. В Латвийской конфедерации работодателей полагают, что тарифы Трампа косвенно затронут и Латвию, сообщает Latvijas radio.

