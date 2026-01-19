"Сцена из перенесенного рабочего дня. LDDK арендует офисы в здании Школы государственного управления. В этом же здании находится Центр кризисного управления.
Сегодня утром я не смог пройти через центральную дверь, даже нажав все кнопки. Попробовал снова. Появился охранник. Поскольку сегодня выходной, работать нечего...", - пишет Бите.
"В такие перенесенные рабочие дни при звонках конкретным сотрудникам государственных учреждений примерно в 90% случаев звонок останется без ответа!", - отметили в комментариях.
"Бизнес ничего не переносил. Это развлечение для государственного сектора, который продлевает себе выходные, перенося рабочие дни на выходные и т. д., и не работает ни в один из этих дней", - писали люди.
Pārceltās darba dienas ainiņa. LDDK īre biroju Valsts Administrācijas Skolas namā. Ēkā ir arī Krīzes Vadības Centrs.— Andris Bite (@AndrisBite) January 17, 2026
Šorīt netiku pa centrālajām durvīm, pat zvanot visās pogās. Tagad mēģināju vēlreiz. Parādījās sargs. Esot brīvdiena, nav ko strādāt.. pic.twitter.com/75M0RTfBuf