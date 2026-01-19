Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Андрис Бите в шоке: в перенесенный выходной чиновники не работают?

Редакция PRESS 19 января, 2026 12:19

В минувшую субботу, 17 января, был рабочий день, перенесенный на это число со 2 января, примыкавшего к новогодним выходным. Но, как оказалось, мало кто работал. И глава Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Андрис Бите неожиданно оказался в трудной ситуации, о чём и написал на своей странице в Facebook.

"Сцена из перенесенного рабочего дня. LDDK арендует офисы в здании Школы государственного управления. В этом же здании находится Центр кризисного управления.
Сегодня утром я не смог пройти через центральную дверь, даже нажав все кнопки. Попробовал снова. Появился охранник. Поскольку сегодня выходной, работать нечего...", - пишет Бите.

"В такие перенесенные рабочие дни при звонках конкретным сотрудникам государственных учреждений примерно в 90% случаев звонок останется без ответа!", - отметили в комментариях.

"Бизнес ничего не переносил. Это развлечение для государственного сектора, который продлевает себе выходные, перенося рабочие дни на выходные и т. д., и не работает ни в один из этих дней", - писали люди.

«Там США делают то и то»: реакция в Латвии на тарифные войны Трампа

1 комментариев

После угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные таможенные тарифы против европейских стран, которые будут противиться его намерению установить контроль США над Гренландией, Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность ввести не только таможенные тарифы на импорт из США в размере 93 миллиардов евро, но и ограничить доступ американских компаний к рынку ЕС. В Латвийской конфедерации работодателей полагают, что тарифы Трампа косвенно затронут и Латвию, сообщает Latvijas radio.

Загрузка

Нового мэра Адажи предлагают выбрать после принятия бюджета

1 комментариев

Решение об избрании следующего мэра Адажская дума, вероятнее всего, примет после утверждения бюджета, однако переговоры о потенциальных кандидатах уже начались, выяснило агентство ЛЕТА.

«Мама, что делать?» Дети пошли кататься на горку в лес и нашли труп

1 комментариев

Жительница Лиепаи рассказала в соцсетях, что получила звонок от своих детей, которые пошли в лес на горку кататься на санках и обнаружили под деревом человека без сознания.

Министр обороны ЛР призывает не драматизировать ситуацию вокруг Гренландии

1 комментариев

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в утреннем шоу Europe Today на Euronews попытался развеять опасения о кризисе НАТО из-за Гренландии, заявив, что «не стал бы драматизировать».

Новый порядок уплаты автоналога: что на самом деле изменилось

1 комментариев

Разговоры о якобы новом порядке уплаты налога на эксплуатацию транспортного средства встревожили автоводителей в начале года. Поводом стали сообщения в социальных сетях о том, что налог теперь необходимо обязательно оплачивать до 31 января. Как сообщает LSM.lv, эта информация не соответствует действительности.

Парламент Японии будет распущен: премьер объявила о досрочных парламентских выборах

1 комментариев

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити ⁠объявила о проведении досрочных парламентских выборах 8 февраля. С этой целью 23 января будет распущена нижняя палата парламента, объявила в понедельник, 19 января, 64-летняя глава правительства в Токио, находящаяся у власти лишь три месяца.

Знают раньше врачей: что чувствуют животные, когда человек ещё «здоров»?

1 комментариев

Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что питомец вдруг начал вести себя странно — задолго до того, как вы сами поняли, что с вами что-то не так?
Собака не отходит ни на шаг. Кошка ложится именно на то место, где потом появится боль. Попугай внезапно замолкает. Совпадение?

