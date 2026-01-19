«Мама, что делать?» Дети пошли кататься на горку в лес и нашли труп

"Сегодня, как обычно, дети пошли на горку покататься на санках. По дороге к другому холму они заметили мужчину, лежащего под елью. Дети попытались позвать его, но мужчина не подавал признаков жизни. Тогда мне позвонили и спросили: «Мама, что мне делать? Здесь лежит мужчина и не двигается»", - рассказывает Эвита.

Мама среагировала быстро, оделась и прибежала к детям. Убедившись, что человек действительно не реагирует, она вызвала Службу неотложной медицинской помощи (NMPD). Но, к сожалению, приехавшие медики констатировали смерть найденного в снегу человека.

Автор рассказа подчёркивает важность правильной реакции в подобных ситуациях. В момент происшествия на горке находились и другие дети, но рядом не было взрослых. Дети попытались заговорить с не подающим признаков жизни человеком, и когда он не ответил, обратились за помощью к взрослым.

Мать призывает учить детей не проходить мимо, не бояться и обязательно обращаться за помощью — звонить родителям или в экстренные службы. В этом случае дети поступили правильно. За что в комментариях их и поблагодарили медики NMPD.