При лобовом столкновении в Риге погиб водитель

По информации полиции, около 12.54 на улице Брекшу в Риге водитель автомобиля "Volvo V50" совершил столкновение с автомобилем "Ford Mondeo", после чего "Ford Mondeo" столкнулся с автомобилем "VW Passat". В результате аварии водитель "Volvo V50" погиб. Полиция расследует обстоятельства аварии.

По информации телепрограммы "Дегпункта", сообщалось, что произошло лобовое столкновение машин.

Всего за прошедшие сутки в стране было зарегистрировано 147 дорожно-транспортных происшествий, в шести из которых пострадали семь человек и один погиб.

За сутки шесть водителей были пойманы за рулем в нетрезвом состоянии, заведено шесть уголовных дел.

В понедельник полиция составила 375 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе 93 за превышение скорости.

ФОТО скриншот видео программы "Дегпункта"

