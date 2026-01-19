Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Артисты театра «Дайлес» сами не хотят получать зарплату: Жагарс

Редакция PRESS 19 января, 2026 16:17

Важно 0 комментариев

Twitter/X

Директор Дайлес-театра Юрис Жагарс отверг обвинения в том, что он якобы проявил неуважение к легендарным латвийским актрисам в вопросе их работы в театре. Так он отреагировал на скандал, возникший в начале января после заявления актрисы Дайлес-театра Лелде Дреймане о том, каким образом директор театра пытался добиться её ухода, а также ухода нескольких легендарных актрис.

В передаче TV24 «Nedēļa. Post Scriptum» на вопрос, обиделись ли на него теперь Лидия Пупуре, Ольга Дреге и Мирдза Мартинсоне, Жагарс ответил:
«Ольга Дреге и Лидия Пупуре пришли ко мне в прошлом году и сказали — это было трогательно: “Юрис, нам стыдно: мы получаем зарплату и не работаем. Мы играем один, максимум два спектакля в месяц”. И я сказал: “Мои дорогие, оставайтесь пока в театре — посмотрим, что будет в следующем сезоне”. В этом сезоне, если не ошибаюсь, в октябре, они снова пришли ко мне и сказали: “Мы возвращаемся к этому вопросу, отпусти нас, потому что мы не можем смотреть коллегам в глаза, нам стыдно. Уважаемым, почитаемым, фантастическим актрисам стыдно за это”», — рассказал Жагарс.

Он добавил, что с учётом ситуации осенью с этими актрисами было подписано соглашение о переходе на внештатную работу: «они играют свои роли, получают деньги за свои роли, но не состоят в штате». «С Мирдзой мы говорили сразу после Нового года, и Мирдза тоже полностью понимает ситуацию. На следующей неделе она придёт, и мы подпишем соглашение — я ещё раз ей перезвонил, уточнил». «На что тут обижаться? На что именно обижаться, я, честно говоря, не понимаю, потому что к ним не относятся неуважительно, их не увольняют и никак не притесняют», — сказал он.

Жагарс также отметил, что никого из актёров не будут уговаривать оставаться. «У актёра есть абсолютно свободный выбор. Он может менять театры, работать с другими режиссёрами — и это совершенно нормально», — сказал он, указав, что многие известные актёры работают вне штата.
«Актёр, который регулярно получает новые роли в процессе кастинга — а это честный кастинг, потому что роли выбирает режиссёр, а не директор, — такой актёр, возможно, приходит на утреннюю репетицию, а вечером ещё играет спектакль и фактически получает ту же зарплату, что и актёр, который, возможно, приходит на спектакль всего два раза в месяц. А по утрам он свободен, у него нет ни одной репетиции, потому что он не востребован режиссёрами. Это просто нечестно, это неправильно. На мой взгляд, это неправильно. Возможно, кто-то думает иначе», — отметил Жагарс.

Он добавил, что важно правильно донести до актёров информацию об изменении трудовых отношений, чтобы это не стало шоком.
«Мне рассказывали, что в компании может быть так: ты приходишь утром, пытаешься включить компьютер, а он не включается. Ты спрашиваешь коллегу, а коллега говорит: “А, я забыл тебе сказать — тебя вчера уволили”. Это один вариант. Но если ты заранее предупредил человека, вовремя говорил с ним, объяснял, показывал, что на него нет спроса, и тому подобное, возможно, он сам задумается о переходе на внештатную работу. Так что тут нет ничего такого, из-за чего мне было бы грустно или тяжело», — сказал он.

Ранее сообщалось, что 6 января Дреймане в эмоциональном видео рассказала, как в тот день прошёл её разговор с Жагарсом, который, по её словам, пытался заставить её немедленно подписать соглашение об уходе. Актриса рассказала, что директор предложил ей два варианта: уйти по собственному желанию или театр сократит её штатную ставку; документ об увольнении нужно подписать сразу, а в случае отказа два коллеги выступят свидетелями и подпишут документ за неё.

Через несколько дней она сообщила, что этот документ оценивает юрист, а решение Дайлес-театра о сокращении штата затронуло и её коллег: «Трое из этих коллег — легенды Дайлес-театра, канон Дайлес-театра».

«Больше всего мне больно от того, с каким пренебрежительным отношением обращаются с людьми, которые десятилетиями строили этот театр. Мне больно от отсутствия уважения к тем, кто отдал своё здоровье, свой талант, свой труд. Мне больно, что легендарных актёров считают заменяемыми ячейками в таблице Excel», — заявила актриса.

Главные новости

Не едет один, не едут все: школа решила полностью отказаться от экскурсий
Важно

Не едет один, не едут все: школа решила полностью отказаться от экскурсий

«Девочка сломала спину, а мальчик, похоже, шею»: страсти на рижской горке
Важно

«Девочка сломала спину, а мальчик, похоже, шею»: страсти на рижской горке

«Мама, что делать?» Дети пошли кататься на горку в лес и нашли труп
Важно

«Мама, что делать?» Дети пошли кататься на горку в лес и нашли труп

Впервые в Латвии: в Даугавпилсе проведена уникальная операция

Азбука здоровья 18:37

Азбука здоровья 0 комментариев

В Даугавпилсе в Klīnika LUC пациенту с тяжёлым доброкачественным увеличением предстательной железы, полным отсутствием самостоятельного мочеиспускания и выраженным стенозом мочеиспускательного канала была выполнена высокосложная хирургическая операция, которая ранее в Латвии не проводилась, сообщает LETA.

Опасный секрет невидимых землятресений — ученые в шоке!

Наука 18:28

Наука 0 комментариев

Они слишком слабые, чтобы их почувствовать.
Они не рушат дома и не попадают в новости.
Но именно эти микроземлетрясения сейчас заставляют учёных нервничать.

Банкомат «растерялся»: женщине положили на карту 2000 евро из другого города

Важно 18:17

Важно 0 комментариев

На банковский счёт Лиене неожиданно поступили 2 тысячи евро. Это внезапное событие вызвало большое недоумение, поскольку деньги были внесены наличными через банкомат, расположенный в Риге, сообщает Bez Tabu. 

Новый порядок уплаты автоналога: что на самом деле изменилось

Выбор редакции 18:15

Выбор редакции 0 комментариев

Разговоры о якобы новом порядке уплаты налога на эксплуатацию транспортного средства встревожили автоводителей в начале года. Поводом стали сообщения в социальных сетях о том, что налог теперь необходимо обязательно оплачивать до 31 января. Как сообщает LSM.lv, эта информация не соответствует действительности.

А что, если русские заберут остров Хийумаа? Вейдемане о слабых местах Балтийского моря

Важно 18:09

Важно 0 комментариев

О 65-километровом Сувалкском коридоре знают практически все. Когда страны Балтии и Польша вступили в НАТО, Сувалкский коридор между Польшей и Литвой стал уязвимым местом военного блока. Если бы между Россией и Белоруссией с одной стороны и НАТО с другой стороны начался военный конфликт, захват Сувалкского коридора мог бы поставить под угрозу усилия НАТО по защите стран Балтии. Но есть ещё один участок суши, который находится в Балтийском море и, возможно, является для нашей безопасности ещё более уязвимым, чем Сувалки. Это принадлежащий Эстонии остров Хийумаа, пишет в "Неаткариге" Эдита Вейдемане.

Норвегия информирует граждан о возможной реквизиции имущества в военное время

Важно 18:05

Важно 0 комментариев

В понедельник тысячи норвежцев получат письма от военных с информацией о том, что их дома, автомобили, лодки и техника могут быть реквизированы в случае войны. Письма не имеют практического значения в мирное время, но предупреждают о том, что личное имущество может быть реквизировано государством в случае войны.

«Там США делают то и то»: реакция в Латвии на тарифные войны Трампа

Мнения 18:01

Мнения 0 комментариев

После угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные таможенные тарифы против европейских стран, которые будут противиться его намерению установить контроль США над Гренландией, Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность ввести не только таможенные тарифы на импорт из США в размере 93 миллиардов евро, но и ограничить доступ американских компаний к рынку ЕС. В Латвийской конфедерации работодателей полагают, что тарифы Трампа косвенно затронут и Латвию, сообщает Latvijas radio.

