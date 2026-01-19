Артисты театра «Дайлес» сами не хотят получать зарплату: Жагарс

В передаче TV24 «Nedēļa. Post Scriptum» на вопрос, обиделись ли на него теперь Лидия Пупуре, Ольга Дреге и Мирдза Мартинсоне, Жагарс ответил:

«Ольга Дреге и Лидия Пупуре пришли ко мне в прошлом году и сказали — это было трогательно: “Юрис, нам стыдно: мы получаем зарплату и не работаем. Мы играем один, максимум два спектакля в месяц”. И я сказал: “Мои дорогие, оставайтесь пока в театре — посмотрим, что будет в следующем сезоне”. В этом сезоне, если не ошибаюсь, в октябре, они снова пришли ко мне и сказали: “Мы возвращаемся к этому вопросу, отпусти нас, потому что мы не можем смотреть коллегам в глаза, нам стыдно. Уважаемым, почитаемым, фантастическим актрисам стыдно за это”», — рассказал Жагарс.

Он добавил, что с учётом ситуации осенью с этими актрисами было подписано соглашение о переходе на внештатную работу: «они играют свои роли, получают деньги за свои роли, но не состоят в штате». «С Мирдзой мы говорили сразу после Нового года, и Мирдза тоже полностью понимает ситуацию. На следующей неделе она придёт, и мы подпишем соглашение — я ещё раз ей перезвонил, уточнил». «На что тут обижаться? На что именно обижаться, я, честно говоря, не понимаю, потому что к ним не относятся неуважительно, их не увольняют и никак не притесняют», — сказал он.

Жагарс также отметил, что никого из актёров не будут уговаривать оставаться. «У актёра есть абсолютно свободный выбор. Он может менять театры, работать с другими режиссёрами — и это совершенно нормально», — сказал он, указав, что многие известные актёры работают вне штата.

«Актёр, который регулярно получает новые роли в процессе кастинга — а это честный кастинг, потому что роли выбирает режиссёр, а не директор, — такой актёр, возможно, приходит на утреннюю репетицию, а вечером ещё играет спектакль и фактически получает ту же зарплату, что и актёр, который, возможно, приходит на спектакль всего два раза в месяц. А по утрам он свободен, у него нет ни одной репетиции, потому что он не востребован режиссёрами. Это просто нечестно, это неправильно. На мой взгляд, это неправильно. Возможно, кто-то думает иначе», — отметил Жагарс.

Он добавил, что важно правильно донести до актёров информацию об изменении трудовых отношений, чтобы это не стало шоком.

«Мне рассказывали, что в компании может быть так: ты приходишь утром, пытаешься включить компьютер, а он не включается. Ты спрашиваешь коллегу, а коллега говорит: “А, я забыл тебе сказать — тебя вчера уволили”. Это один вариант. Но если ты заранее предупредил человека, вовремя говорил с ним, объяснял, показывал, что на него нет спроса, и тому подобное, возможно, он сам задумается о переходе на внештатную работу. Так что тут нет ничего такого, из-за чего мне было бы грустно или тяжело», — сказал он.

Ранее сообщалось, что 6 января Дреймане в эмоциональном видео рассказала, как в тот день прошёл её разговор с Жагарсом, который, по её словам, пытался заставить её немедленно подписать соглашение об уходе. Актриса рассказала, что директор предложил ей два варианта: уйти по собственному желанию или театр сократит её штатную ставку; документ об увольнении нужно подписать сразу, а в случае отказа два коллеги выступят свидетелями и подпишут документ за неё.

Через несколько дней она сообщила, что этот документ оценивает юрист, а решение Дайлес-театра о сокращении штата затронуло и её коллег: «Трое из этих коллег — легенды Дайлес-театра, канон Дайлес-театра».

«Больше всего мне больно от того, с каким пренебрежительным отношением обращаются с людьми, которые десятилетиями строили этот театр. Мне больно от отсутствия уважения к тем, кто отдал своё здоровье, свой талант, свой труд. Мне больно, что легендарных актёров считают заменяемыми ячейками в таблице Excel», — заявила актриса.