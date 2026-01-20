К вечеру в Латвии подморозит до минус 20

Осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер. Местами туман и изморозь.

Ожидается, что мороз и безветрие приведут к ухудшению качества воздуха во многих районах, особенно в городах.

Максимальная температура составит от -3...-5 градусов в отдельных районах Курземе до -11...-14 градусов в восточных районах и на Земгальской равнине. Вечером в некоторых районах Латвии столбик термометра опустится ниже -20 градусов.

В Риге весь день будет светить солнце, ожидается слабый южный ветер, днем и вечером ветра не будет.

Температура воздуха в середине дня будет держаться около -10 градусов, а вечером в пригородах возможно до -20 градусов.

