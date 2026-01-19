Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Готовы ли банки Балтии к войне: уроки Украины?

Редакция PRESS 19 января, 2026 09:13

Латышские СМИ 0 комментариев

Полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года показало, что даже после восьми лет войны в Донбассе украинская банковская система была подготовлена к экстремальным условиям лишь частично. Новые вызовы затронули доступ к наличным деньгам, работу инфраструктуры при отключениях электроэнергии, связь, оккупацию территорий и кадровую устойчивость банков. Об этом пишет NRA.

В первые недели войны одной из ключевых угроз стал риск дестабилизации банковской системы. Население начало массово снимать наличные. Чтобы остановить отток средств, Национальный банк Украины ввёл дневные лимиты на снятие наличных, а также разрешил получать деньги с банковских счетов через кассы розничных магазинов. Это снизило напряжённость, так как наличные стали доступны не только в банках и банкоматах.

Следующей проблемой стали удары по энергетической и телекоммуникационной инфраструктуре. Повреждение электростанций и базовых станций мобильной связи привело к сбоям в работе платёжных терминалов и перебоям с электричеством. Со временем эти риски были частично снижены за счёт укрепления мобильных сетей, банковской и торговой инфраструктуры.

Отдельным вызовом оказался кадровый вопрос. В первые дни войны часть сотрудников банков, отвечавших за критически важные функции, добровольно ушла защищать страну. При этом некоторые руководители финансовых учреждений покинули Украину и на длительное время стали недоступны для управления, что осложнило работу организаций. В дальнейшем дефицит персонала усугубился за счёт мобилизации и массового выезда населения. По данным украинских властей, в январе 2026 года в стране разыскивались около двух миллионов мужчин, уклоняющихся от призыва, а по данным ООН, в ЕС было зарегистрировано 5,3 миллиона украинских беженцев, среди которых были и банковские работники.

Параллельно усилились киберугрозы. Однако опыт 2014 года позволил Украине заранее перенести ключевые серверы платёжной инфраструктуры в облачные решения, что повысило устойчивость системы. Уже в ходе войны были приняты дополнительные меры, включая полный запрет на деятельность банков с российским капиталом, таких как дочерние структуры Sberbank и Vnesheconombank.

Опыт Украины стал ориентиром для стран Балтии. В Эстонии центральный банк указывает, что главными рисками для финансовой системы остаются геополитические угрозы, связанные с войной России против Украины. Банковский сектор региона с 2014 года отслеживает украинский опыт и использует его при планировании мер устойчивости.

В Литве в марте 2024 года центральный банк утвердил требования к коммерческим банкам по обеспечению платёжных услуг и выдачи наличных в условиях мобилизации. Документ определяет порядок отбора банков, координацию их действий и принципы предоставления услуг в кризисной ситуации.

В Латвии действия банков при угрозе национальной безопасности регулируются Нормативами национальной безопасности и Законом о чрезвычайном положении. По информации Latvijas Banka, эти нормы определяют обязанность финансовой системы обеспечивать доступность наличных и безналичных платежей. Банки обязаны иметь планы непрерывности деятельности, включая работу банкоматов, филиалов и альтернативные источники электроснабжения.

Крупные банки, включая Swedbank, сообщили, что определили критически важный персонал, который в условиях чрезвычайной ситуации не подлежит призыву и обязан обеспечивать предоставление банковских услуг. Также проводятся регулярные тестирования планов непрерывности бизнеса, включая замену ключевых руководителей и перемещение персонала за пределы Риги. Дополнительно внедрены офлайн-решения для расчётов по банковским картам при отсутствии связи, чтобы обеспечить покупку товаров первой необходимости.

На уровне Европейского союза устойчивость финансовой системы в кризисных условиях регулируется рядом инструментов. Надзорный механизм European Central Bank разработал кризисные планы реагирования на ухудшение финансового состояния банков. Также действуют общеевропейские нормативы, включая директиву NIS2 и регламент DORA, направленные на повышение кибербезопасности, резервирования данных и готовности критической финансовой инфраструктуры к чрезвычайным ситуациям.

В прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) на основе рисков для государственной безопасности Латвии в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной отказала во въезде в страну 1764 иностранцам, представлявшим угрозу, в том числе гражданам России, участвовавшим в войне против Украины, сообщили в СГБ.

Способствуют ли рапсовое и другие растительные масла воспалениям и сердечно-сосудистым заболеваниям? Это популярный миф среди мужских лайфстайл-инфлюенсеров, добрался и до Латвии. Журналисты Re:Check решили выяснить правду.

В южной Испании, в провинции Кордова, в воскресенье столкнулись два скоростных поезда. По данным испанских властей и СМИ, погибли как минимум 21 человек, пострадали более 70, при этом в больницы доставлены 75 человек, 15 из них - в тяжёлом состоянии.

Большинство семей в Латвии не используют семейное государственное пособие для накоплений на будущее ребенка - деньги чаще растворяются в повседневных расходах, показал опрос банка Citadele и исследовательского агентства Norstat.

В 2025 году на платформу LETA со ссылкой на Dabas aizsardzības pārvalde поступила информация о рекордном числе сообщений об инвазивных видах в Латвии. На сайте invazivs.lv за год зарегистрировали и обработали 9774 сообщения со всех регионов - это более чем в пять раз больше, чем в 2024 году (1744).

Лидеры восьми европейских стран, которым президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами за защиту Гренландии, заявили, что угрозы американского президента могут отправить отношения Европы и США в опасный штопор.

Цена природного газа на бирже TTF (Title Transfer Facility) за прошлую неделю выросла на 32,4% - до 37,6 евро за мегаватт-час, следует из обзора оптовых цен, опубликованного Комиссия по регулированию общественных услуг.

