«Диалог с союзниками», но и «диалог с США»: чёрт поймёт позицию Латвии по Гренландии

© LETA 19 января, 2026 21:26

Важно 0 комментариев

"Деэскалация после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении взять под контроль автономную территорию Дании Гренландию возможна только при тесном сотрудничестве и прямых переговорах между лидерами США и европейских стран, такое мнение высказала в понедельник премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Силяня пояснила, что в понедельник коалиция обсудила вопрос о ситуации в Гренландии и значении безопасности Арктики. Она подчеркнула, что Латвия как член Европейского Союза поддерживает совместное заявление восьми европейских стран о событиях в Гренландии.

Силиня признала, что этот вопрос имеет важное значение в контексте трансатлантических отношений, поэтому важно поддерживать стабильное сотрудничество с партнерами и смягчать эскалацию риторики в публичном пространстве, отдавая предпочтение дипломатическим решениям.

Аналогичную позицию высказала министр иностранных дел Латвии Байба Браже в телефонном разговоре с высоким представителем ЕС по иностранным делам Каю Каллас. По ее мнению, между союзниками и партнерами НАТО важен прямой диалог, в том числе по поводу различий в позициях, сообщило агентство LETA со ссылкой на Министерство иностранных дел.

«Важно обеспечить единую позицию партнеров ЕС, координацию и коммуникацию, одновременно поддерживая прямой и непрерывный диалог с США», — заявила Браже. Она признала, что Арктика является важным регионом для безопасности евроатлантического пространства.

В то же время министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что нельзя отвлекать внимание от Украины: «Все союзники должны оказать максимальную поддержку Украине в ее способности к самообороне и сдерживанию России — очень важно быстро продвигаться вперед с 20-м раундом санкций».

Премьер-министр Латвии сообщила, что на этой неделе созванный Европейский совет, на котором планируется обсудить этот вопрос. Также состоится неформальная встреча министров иностранных дел ЕС, поскольку эта ситуация требует углубленного обсуждения.

Премьер-министр подчеркнула необходимость защищать интересы латвийских предпринимателей и обеспечить, чтобы вопросы тарифов были должным образом обсуждены. По ее словам, это не первый раз, когда США поднимают вопрос о введении таких тарифов, и предыдущий опыт показывает, что Латвия и ее европейские партнеры успешно справлялись с подобными ситуациями.

Взаимные торговые ограничения всегда болезненны для обеих сторон, и ни один из трансатлантических партнеров не выиграет от этого, добавила Браже, по словам которой «выиграют только Кремль и его сторонники», поэтому важно предотвратить эскалацию и решить ситуацию в прямом диалоге с США.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее заявил, что установление тарифов США и дискуссия по этому поводу ободряют и вдохновляют противников. Он пояснил, что укрепление безопасности в Арктике в настоящее время обсуждается как в рамках НАТО, так и в ходе двустороннего диалога между Данией и США, а также другими арктическими странами с соблюдением принципов международного права.

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за разногласий по вопросу о Гренландии с 1 февраля импорт из восьми стран-членов ЕС будет облагаться 10-процентным таможенным пошлиной.

Новые тарифы будут применяться ко всем импортным товарам из Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Франции, Германии, Великобритании и Нидерландов. В случае, если соглашение о продаже Гренландии США не будет достигнуто, с июня этот тариф будет повышен до 25%.

В связи с угрозами Трампа ввести таможенные пошлины председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил в воскресенье о созыве чрезвычайного саммита ЕС. Он должен состояться в ближайшие дни".

