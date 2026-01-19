Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Девочка сломала спину, а мальчик, похоже, шею»: страсти на рижской горке

Редакция PRESS 19 января, 2026 16:38

Важно 0 комментариев

Родители из закрытой группы на Facebook призывают срочно поговорить с детьми: популярная горка Дрейлинькалнс становится местом регулярных несчастных случаев, серьезных травм и вызовов скорой помощи.

В закрытой родительской группе «Наши мамы» появилось тревожное сообщение с призывом обратить внимание на безопасность детей зимой. Речь идет о горке Дрейлинькалнс, известной также как «Кепка Ушакова», где, по словам очевидцев, каждый день происходят несчастные случаи.

«Пожалуйста, поговорите со своими детьми. Понятно, что зима и катание с горок — это весело, но на Дрейлинькалнсе (шапка Ушакова) каждый день происходят несчастные случаи.

Горка вся в камнях — при падении дети ударяются. Поскольку все катаются с разной высоты и на большой скорости, постоянно кого-то сбивают, как кегли. Там очень много бугров, которые служат трамплинами для санок — дети просто взлетают в воздух.

В прошлые и в эти выходные были тяжёлые травмы: девочка сломала спину, а мальчик, похоже, шею. Он взлетел, упал и лежал неподвижно. Детей, которые находятся там с родителями, ещё как-то контролируют, а более старшие дети там одни — и тогда уж как повезёт. Мне кажется, скоро там будет дежурить скорая помощь. Только за сегодняшний день мы увидели четыре машины скорой помощи — и это лишь за то время, пока мы сами были на улице. Это не шутка — там действительно очень опасно кататься. «Ватрушки» лопаются о камни в два счёта.

Пожалуйста, поговорите со своими детьми, их так жаль. Возможность остаться инвалидом из-за какой-то горки…
Тем, кто планирует ехать в это место из других районов, настоятельно не рекомендую», — заключает обеспокоенный автор сообщения.

По имеющимся данным, самоуправление Риги получило информацию о нескольких случаях травм. Нужно отметить, что Дрейлинькалнс пока не предназначен для активного отдыха и подпадает под ряд ограничений со стороны Государственной службы охраны окружающей среды, учитывая, что это рекультивированная свалка. По определению муниципалитета, эта территория открыта только для прогулок.

Ответственным департаментам уже поручено оценить ситуацию и, при необходимости, найти решение для установки знаков, которые дополнительно предупреждали бы родителей и детей об опасностях на склоне, сообщает LETA.

Банкомат «растерялся»: женщине положили на карту 2000 евро из другого города
Важно

Банкомат «растерялся»: женщине положили на карту 2000 евро из другого города

Артисты театра «Дайлес» сами не хотят получать зарплату: Жагарс
Важно

Артисты театра «Дайлес» сами не хотят получать зарплату: Жагарс

«Мама, что делать?» Дети пошли кататься на горку в лес и нашли труп
Важно

«Мама, что делать?» Дети пошли кататься на горку в лес и нашли труп

Впервые в Латвии: в Даугавпилсе проведена уникальная операция

Азбука здоровья 18:37

Азбука здоровья 0 комментариев

В Даугавпилсе в Klīnika LUC пациенту с тяжёлым доброкачественным увеличением предстательной железы, полным отсутствием самостоятельного мочеиспускания и выраженным стенозом мочеиспускательного канала была выполнена высокосложная хирургическая операция, которая ранее в Латвии не проводилась, сообщает LETA.

В Даугавпилсе в Klīnika LUC пациенту с тяжёлым доброкачественным увеличением предстательной железы, полным отсутствием самостоятельного мочеиспускания и выраженным стенозом мочеиспускательного канала была выполнена высокосложная хирургическая операция, которая ранее в Латвии не проводилась, сообщает LETA.

Читать
Опасный секрет невидимых землятресений — ученые в шоке!

Наука 18:28

Наука 0 комментариев

Они слишком слабые, чтобы их почувствовать.
Они не рушат дома и не попадают в новости.
Но именно эти микроземлетрясения сейчас заставляют учёных нервничать.

Они слишком слабые, чтобы их почувствовать.
Они не рушат дома и не попадают в новости.
Но именно эти микроземлетрясения сейчас заставляют учёных нервничать.

Читать

Банкомат «растерялся»: женщине положили на карту 2000 евро из другого города

Важно 18:17

Важно 0 комментариев

На банковский счёт Лиене неожиданно поступили 2 тысячи евро. Это внезапное событие вызвало большое недоумение, поскольку деньги были внесены наличными через банкомат, расположенный в Риге, сообщает Bez Tabu. 

На банковский счёт Лиене неожиданно поступили 2 тысячи евро. Это внезапное событие вызвало большое недоумение, поскольку деньги были внесены наличными через банкомат, расположенный в Риге, сообщает Bez Tabu. 

Читать

Новый порядок уплаты автоналога: что на самом деле изменилось

Выбор редакции 18:15

Выбор редакции 0 комментариев

Разговоры о якобы новом порядке уплаты налога на эксплуатацию транспортного средства встревожили автоводителей в начале года. Поводом стали сообщения в социальных сетях о том, что налог теперь необходимо обязательно оплачивать до 31 января. Как сообщает LSM.lv, эта информация не соответствует действительности.

Разговоры о якобы новом порядке уплаты налога на эксплуатацию транспортного средства встревожили автоводителей в начале года. Поводом стали сообщения в социальных сетях о том, что налог теперь необходимо обязательно оплачивать до 31 января. Как сообщает LSM.lv, эта информация не соответствует действительности.

Читать

А что, если русские заберут остров Хийумаа? Вейдемане о слабых местах Балтийского моря

Важно 18:09

Важно 0 комментариев

О 65-километровом Сувалкском коридоре знают практически все. Когда страны Балтии и Польша вступили в НАТО, Сувалкский коридор между Польшей и Литвой стал уязвимым местом военного блока. Если бы между Россией и Белоруссией с одной стороны и НАТО с другой стороны начался военный конфликт, захват Сувалкского коридора мог бы поставить под угрозу усилия НАТО по защите стран Балтии. Но есть ещё один участок суши, который находится в Балтийском море и, возможно, является для нашей безопасности ещё более уязвимым, чем Сувалки. Это принадлежащий Эстонии остров Хийумаа, пишет в "Неаткариге" Эдита Вейдемане.

О 65-километровом Сувалкском коридоре знают практически все. Когда страны Балтии и Польша вступили в НАТО, Сувалкский коридор между Польшей и Литвой стал уязвимым местом военного блока. Если бы между Россией и Белоруссией с одной стороны и НАТО с другой стороны начался военный конфликт, захват Сувалкского коридора мог бы поставить под угрозу усилия НАТО по защите стран Балтии. Но есть ещё один участок суши, который находится в Балтийском море и, возможно, является для нашей безопасности ещё более уязвимым, чем Сувалки. Это принадлежащий Эстонии остров Хийумаа, пишет в "Неаткариге" Эдита Вейдемане.

Читать

Норвегия информирует граждан о возможной реквизиции имущества в военное время

Важно 18:05

Важно 0 комментариев

В понедельник тысячи норвежцев получат письма от военных с информацией о том, что их дома, автомобили, лодки и техника могут быть реквизированы в случае войны. Письма не имеют практического значения в мирное время, но предупреждают о том, что личное имущество может быть реквизировано государством в случае войны.

В понедельник тысячи норвежцев получат письма от военных с информацией о том, что их дома, автомобили, лодки и техника могут быть реквизированы в случае войны. Письма не имеют практического значения в мирное время, но предупреждают о том, что личное имущество может быть реквизировано государством в случае войны.

Читать

«Там США делают то и то»: реакция в Латвии на тарифные войны Трампа

Мнения 18:01

Мнения 0 комментариев

После угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные таможенные тарифы против европейских стран, которые будут противиться его намерению установить контроль США над Гренландией, Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность ввести не только таможенные тарифы на импорт из США в размере 93 миллиардов евро, но и ограничить доступ американских компаний к рынку ЕС. В Латвийской конфедерации работодателей полагают, что тарифы Трампа косвенно затронут и Латвию, сообщает Latvijas radio.

После угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные таможенные тарифы против европейских стран, которые будут противиться его намерению установить контроль США над Гренландией, Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность ввести не только таможенные тарифы на импорт из США в размере 93 миллиардов евро, но и ограничить доступ американских компаний к рынку ЕС. В Латвийской конфедерации работодателей полагают, что тарифы Трампа косвенно затронут и Латвию, сообщает Latvijas radio.

Читать