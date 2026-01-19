«Девочка сломала спину, а мальчик, похоже, шею»: страсти на рижской горке

В закрытой родительской группе «Наши мамы» появилось тревожное сообщение с призывом обратить внимание на безопасность детей зимой. Речь идет о горке Дрейлинькалнс, известной также как «Кепка Ушакова», где, по словам очевидцев, каждый день происходят несчастные случаи.

«Пожалуйста, поговорите со своими детьми. Понятно, что зима и катание с горок — это весело, но на Дрейлинькалнсе (шапка Ушакова) каждый день происходят несчастные случаи.

Горка вся в камнях — при падении дети ударяются. Поскольку все катаются с разной высоты и на большой скорости, постоянно кого-то сбивают, как кегли. Там очень много бугров, которые служат трамплинами для санок — дети просто взлетают в воздух.

В прошлые и в эти выходные были тяжёлые травмы: девочка сломала спину, а мальчик, похоже, шею. Он взлетел, упал и лежал неподвижно. Детей, которые находятся там с родителями, ещё как-то контролируют, а более старшие дети там одни — и тогда уж как повезёт. Мне кажется, скоро там будет дежурить скорая помощь. Только за сегодняшний день мы увидели четыре машины скорой помощи — и это лишь за то время, пока мы сами были на улице. Это не шутка — там действительно очень опасно кататься. «Ватрушки» лопаются о камни в два счёта.

Пожалуйста, поговорите со своими детьми, их так жаль. Возможность остаться инвалидом из-за какой-то горки…

Тем, кто планирует ехать в это место из других районов, настоятельно не рекомендую», — заключает обеспокоенный автор сообщения.

По имеющимся данным, самоуправление Риги получило информацию о нескольких случаях травм. Нужно отметить, что Дрейлинькалнс пока не предназначен для активного отдыха и подпадает под ряд ограничений со стороны Государственной службы охраны окружающей среды, учитывая, что это рекультивированная свалка. По определению муниципалитета, эта территория открыта только для прогулок.

Ответственным департаментам уже поручено оценить ситуацию и, при необходимости, найти решение для установки знаков, которые дополнительно предупреждали бы родителей и детей об опасностях на склоне, сообщает LETA.