Андрей Козлов: миллиарды Rail Baltica и 15 новых Lamborghini — совпадение?

Первая новость: в Латвии вновь «нашлись» деньги на Rail Baltica. По словам финансового директора RB Rail Оярса Даугавиетиса, стране сейчас доступно около 1,5 миллиарда евро на реализацию проекта. Уже переданы подрядчикам 30–35 километров трассы, в целом финансирование есть примерно на 50–55 километров основной линии. При этом общая стоимость первой очереди Rail Baltica в Латвии оценивается в 5,5 миллиарда евро, а весь проект за годы подорожал с 5,8 до почти 24 миллиардов евро.

Вторая новость — из совершенно другой, казалось бы, оперы. В 2025 году в Латвии зарегистрировано 15 новых автомобилей Lamborghini. В целом премиум-сегмент вырос: более 3400 люксовых машин, рост регистраций Bentley, Ferrari, Porsche. При этом официально Латвия не является страной с большим количеством сверхбогатых людей, а экономика во многом продолжает опираться на европейское финансирование, а не на собственные глобальные корпорации или экспорт высоких технологий.

Третья новость — заявление премьер-министра Эвики Силини. Она открыто признала, что ситуация с Rail Baltica вызывает вопросы: недостроенные опоры моста через Даугаву, странная последовательность решений, отсутствие ясной ответственности. По словам главы правительства, «кто-то должен за это ответить», и управление проектом подлежит расследованию. В проекте, напомню, были задействованы десятки менеджеров, ведомств и структур с весьма конкурентоспособными зарплатами.

Теперь важный момент. Я не утверждаю, что деньги Rail Baltica напрямую превращаются в Lamborghini. У меня нет доказательств, и я не делаю прямых обвинений. Но как предприниматель и политик я не могу не задать ироничный, но логичный вопрос: не кажется ли странным, что чем больше в Латвии появляется миллиардных, плохо управляемых и недостроенных проектов, тем заметнее становится роскошь отдельных групп? Rail Baltica, AirBaltic, другие крупные государственные и окологосударственные проекты годами сопровождаются перерасходами, переносами сроков и управленческими провалами.

При этом обществу постоянно предлагают «понять и потерпеть» — из-за войны, геополитики, сложной ситуации, необходимости быть патриотами и не задавать лишних вопросов. Но на фоне этого терпения всё чаще появляются символы совсем другой жизни — суперкаров, элитных покупок и демонстративного благополучия. Это не только вопрос возможной коррупции. Это вопрос системы.

Вот вам ещё двые совпавшие новости. Оказывается, в одном и том же государстве действуют две морали: те, кто спускает в унитаз сотни миллионов евро на провальные мегапроекты, заранее застрахованы от последствий собственных решений, а водитель троллейбуса Лариса — нет. Люди в кабинетах могут ошибаться сколько угодно, жечь деньги налогоплательщиков, начинать стройки с конца и годами кормить страну иллюзиями, зная, что их убытки покроет страховка и никто с них лично ничего не спросит. О чёс речь? О том, что с водителя троллейбуса «Ригас сатиксме» требует 11 тыс. евро за убытки при ДТП, и при этом страхуются топ-менеджеры Rail Baltica знаете от чего? От «ответственности за принятые решения», хотя их решения рпинесли государству убытков уж, конечно, поболее этих 11 тысяч евро – раз так в сто как минимум.

Так выглядит страна, где безответственность богатых официально застрахована, а ответственность бедных ложится на их бренные плечи. И пока «юпитеры» спокойно живут под зонтом страховок, Лариса стоит под ледяным дождём чужих решений, расплачиваясь за систему, в которой человек — расходный материал.

Когда миллиарды евро распределяются через закрытые управленческие контуры, а ответственность размыта между министерствами, совместными предприятиями и консультантами, всегда возникает риск, что выгоду получают не проекты и общество, а конкретные люди. Поэтому 15 Lamborghini — это не про автомобили. Это про маркер. Про социальное расслоение. Про ощущение, что в стране существуют две реальности: одна — с недостроенными мостами и бесконечными расследованиями, другая — с ощущением безнаказанности и «вкуса к жизни». Ирония здесь действительно напрашивается сама собой.

Совпадение ли это? Возможно. Но именно такие совпадения и должны становиться поводом для серьёзного общественного разговора. Потому что когда страна получает миллиарды на развитие, а результатом становятся опоры в реке и вопросы «кто за это ответит», доверие общества неизбежно размывается. И пока на эти вопросы нет чётких ответов, любые новые миллиарды и любые новые Lamborghini будут вызывать всё больше недоверия — независимо от того, нравится это власти или нет.

Андрей Козлов.