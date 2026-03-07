Суд утвердил соглашение между обвиняемым и прокурором о признании вины и назначении наказания. Кроме тюремного срока мужчине назначен трёхлетний надзор службы пробации после освобождения.

По данным следствия, мужчина находился дома вместе с потерпевшей, с которой состоял в постоянных интимных отношениях и вёл общее хозяйство. После совместного употребления алкоголя между ними возник конфликт.

Во время ссоры обвиняемый начал оскорблять женщину и наносить ей удары кулаками по голове и другим частям тела.

Следствие установило, что затем мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил насилие и попытался совершить половой акт против воли потерпевшей.

«Он пытался совершить половой акт против воли потерпевшей, применяя насилие», - говорится в материалах прокуратуры. Однако завершить преступление ему не удалось, поскольку женщина активно сопротивлялась и отбивалась ногами.

После этого, по данным следствия, мужчина, охваченный внезапной вспышкой гнева, попытался убить потерпевшую.

Он схватил лежавшую на кровати женщину за шею одной рукой, а другой прижал к её лицу подушку, пытаясь задушить.

«Своё преступление обвиняемый не довёл до конца, поскольку в этот момент зазвонил телефон», - сообщили в прокуратуре.

После телефонного звонка мужчина прекратил свои действия, благодаря чему женщина осталась жива.