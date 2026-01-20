Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Режиссер Адольф Шапиро готовит постановку в Новом рижском: премьера 3 февраля

Редакция PRESS 20 января, 2026 13:18

История и культура 0 комментариев

Созданный режиссером Адольфом Шапиро Молодежный театр во второй половине XX века был одним из важнейших центров художественной и духовной жизни Латвии. На протяжении 30 лет спектакли Шапиро заставляли задуматься о важных жизненных вопросах и привлекали внимание новаторскими поисками театральной формы. На улице Лāčplēša, 25 были поставлены такие важные для Латвии спектакли, как «Центрифуга», «Снежные горы», «Страхи и бедствия третьей империи». Работа режиссера в Молодежном театре включена в Латвийский культурный канон. В 1992 году, после ликвидации Молодежного театра, режиссер покинул Латвию.

Спустя 34 года, в феврале 2026 года, постановка легендарного режиссера снова будет показана на улице Лачплеша, 25. 3 февраля в Большом зале Нового рижского театра состоится премьера спектакля «Дон Кихот».

Роман, написанный испанским писателем, драматургом и поэтом Мигелем де Сервантесом (1547–1616), считается первым современным романом в мировой литературе и, наряду с Библией, является второй книгой в мире, переведенной на наибольшее количество языков.

Режиссер Адольф Шапиро обосновывает выбор литературного произведения для своей постановки: «Поэтическая фантазия или повседневная проза? Чудесное безумие или приземленный разум? Отталкивание и взаимное влияние. История Дон Кихота и Санчо Пансы (Сервантес называл ее историей, а не романом) освещает театр жизни и жизнь театра. В этом свете более ясно видно колебание современного мира между благородными намерениями одиночек (они всегда наивны) и примирением с реальностью, этим горьким опытом. Постановка «Дон Кихота» может стать для актеров и режиссера своеобразным тестом на то, сколько в каждом из нас донкихотства и сколько панчизма. И зрители тоже смогут проверить себя».

Автор и режиссер постановки – Адольф Шапиро, переводчик – Гундарс Аболиньш, сценограф – Мартиньш Вилкарсис, художник по костюмам – Кристине Пастернака, художник по свету – Ник Ципрус, видеохудожник – Артис Дзерве, художник по движению – Ольга Житлухина.

В ролях – Каспарс Знотиньш (Дон Кихот), Гундарс Аболиньш (Санчо Панса), Байба Брока, Иварс Крастс, Янис Скутелис, Евгений Исаев, Амината Гриета Диарра, Сабине Тикмане, Ритварс Логинс, Давид Петерсонс, Эвелина Приеде, Ричардс Муранс.

Премьера состоится 3 февраля 2026 года в Большом зале.

Билеты на февральские спектакли распроданы. Билеты на спектакли в марте будут доступны с 20 января.

ФОТО Мартиньш Вилкарсис

Ночью нам снова обещают серьезный мороз

Новости Латвии 14:53

Новости Латвии 0 комментариев

По прогнозам синоптиков, во вторник вечером в большей части Латвии произойдет резкое похолодание, небо будет ясным, а ветер слабым.

Читать
Нравы airBaltic в рижском аэропорту: пассажирку заставили удалить видео и обыскали телефон

Важно 14:40

Важно 0 комментариев

Утром в рижском аэропорту путешественница Элита Милграве столкнулась с ситуацией, которую она назвала неуважительной и унизительной. По её словам, поведение сотрудников авиакомпании airBaltic перешло все границы.

Читать

Почему некоторые раны не заживают годами? Учёные нашли неожиданную причину

Азбука здоровья 14:26

Азбука здоровья 0 комментариев

Читать

Кризисное пособие после пожара под Кекавой запросила только одна семья

ЧП и криминал 14:24

ЧП и криминал 0 комментариев

Самоуправление Кекавского края получило одно заявление от пострадавших от пожара жителей Крусткалнса на выплату кризисного пособия, сообщили в самоуправлении.

Читать

Просто бизнес, ничего личного: Жагарс прокомментировал увольнение сотрудников из театра

Важно 14:18

Важно 0 комментариев

В связи с сокращением дотаций театр Dailes принял решение о проведении структурных изменений и увольнении ряда сотрудников. Насколько болезненным был этот вариант и почему директор театра Юрис Жагарс выбрал именно его, он объяснил в программе TV24 «Nedēļa post scriptum».

Читать

К вечеру в Латвии подморозит до минус 20

Важно 14:05

Важно 0 комментариев

Во вторник в Латвии будет светить солнце, но в части Курземе и на северо-западе Видземе небо будет облачным, прогнозируют синоптики.

Читать

При поддержке НАТО: в Латвии откроется центр стартапов в области оборонных технологий

Новости Латвии 13:41

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг, 22 января, в Латвии состоится официальное открытие центра "UniLab Defence" - акселератора оборонных инноваций НАТО для Североатлантического региона (NATO DIANA), сообщили агентству ЛЕТА представители центра.

Читать