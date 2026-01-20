Режиссер Адольф Шапиро готовит постановку в Новом рижском: премьера 3 февраля

Спустя 34 года, в феврале 2026 года, постановка легендарного режиссера снова будет показана на улице Лачплеша, 25. 3 февраля в Большом зале Нового рижского театра состоится премьера спектакля «Дон Кихот».

Роман, написанный испанским писателем, драматургом и поэтом Мигелем де Сервантесом (1547–1616), считается первым современным романом в мировой литературе и, наряду с Библией, является второй книгой в мире, переведенной на наибольшее количество языков.

Режиссер Адольф Шапиро обосновывает выбор литературного произведения для своей постановки: «Поэтическая фантазия или повседневная проза? Чудесное безумие или приземленный разум? Отталкивание и взаимное влияние. История Дон Кихота и Санчо Пансы (Сервантес называл ее историей, а не романом) освещает театр жизни и жизнь театра. В этом свете более ясно видно колебание современного мира между благородными намерениями одиночек (они всегда наивны) и примирением с реальностью, этим горьким опытом. Постановка «Дон Кихота» может стать для актеров и режиссера своеобразным тестом на то, сколько в каждом из нас донкихотства и сколько панчизма. И зрители тоже смогут проверить себя».

Автор и режиссер постановки – Адольф Шапиро, переводчик – Гундарс Аболиньш, сценограф – Мартиньш Вилкарсис, художник по костюмам – Кристине Пастернака, художник по свету – Ник Ципрус, видеохудожник – Артис Дзерве, художник по движению – Ольга Житлухина.

В ролях – Каспарс Знотиньш (Дон Кихот), Гундарс Аболиньш (Санчо Панса), Байба Брока, Иварс Крастс, Янис Скутелис, Евгений Исаев, Амината Гриета Диарра, Сабине Тикмане, Ритварс Логинс, Давид Петерсонс, Эвелина Приеде, Ричардс Муранс.

Премьера состоится 3 февраля 2026 года в Большом зале.

Билеты на февральские спектакли распроданы. Билеты на спектакли в марте будут доступны с 20 января.

ФОТО Мартиньш Вилкарсис