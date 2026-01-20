Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
США перебрасывают дополнительные самолёты на Гренландию

© Meduza.io 20 января, 2026 10:47

Мир 0 комментариев

Истребитель Dassault Rafale B301 перед открытием 55-го Международного авиасалона в Ле-Бурже.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) объявило, что ее самолеты вскоре прибудут на военную базу Питуффик в Гренландии.

Эти самолеты вместе с авиацией, которая базируется на континентальной территории США и Канады, будут «задействованы в давно запланированных мероприятиях NORAD», сообщает в аккаунте объединенного командования в соцсети X.

Мероприятия, подчеркнули в NORAD, скоординированы с властями Дании, а задействованные в них силы имеют все необходимые дипломатические разрешения. «Правительство Гренландии также проинформировано о планируемых мероприятиях», — подчеркнули в NORAD, не став уточнять детали.

После того как Дональд Трамп несколько раз высказался о притязаниях США на Гренландию, восемь европейских стран направили на остров своих военных в рамках разведывательной миссии, призванной укрепить безопасность в регионе. 17 января Трамп объявил, что введет пошлины в размере 10% в отношении этих стран. Пошлины начнут действовать 1 февраля, а с июня, пригрозил президент США, увеличатся до 25%, если не будет достигнута договоренность о передаче Гренландии Соединенными Штатами. Лидеры европейских стран в ответ заявили, что подобные заявления «подрывают трансатлантические отношения».

Ночью нам снова обещают серьезный мороз

Новости Латвии 14:53

Новости Латвии 0 комментариев

По прогнозам синоптиков, во вторник вечером в большей части Латвии произойдет резкое похолодание, небо будет ясным, а ветер слабым.

По прогнозам синоптиков, во вторник вечером в большей части Латвии произойдет резкое похолодание, небо будет ясным, а ветер слабым.

Читать
Нравы airBaltic в рижском аэропорту: пассажирку заставили удалить видео и обыскали телефон

Важно 14:40

Важно 0 комментариев

Утром в рижском аэропорту путешественница Элита Милграве столкнулась с ситуацией, которую она назвала неуважительной и унизительной. По её словам, поведение сотрудников авиакомпании airBaltic перешло все границы.

Утром в рижском аэропорту путешественница Элита Милграве столкнулась с ситуацией, которую она назвала неуважительной и унизительной. По её словам, поведение сотрудников авиакомпании airBaltic перешло все границы.

Читать

Почему некоторые раны не заживают годами? Учёные нашли неожиданную причину

Азбука здоровья 14:26

Азбука здоровья 0 комментариев

Иногда рана просто отказывается заживать.
Антибиотики работают, перевязки делают, а кожа будто нажала на паузу.

Иногда рана просто отказывается заживать.
Антибиотики работают, перевязки делают, а кожа будто нажала на паузу.

Читать

Кризисное пособие после пожара под Кекавой запросила только одна семья

ЧП и криминал 14:24

ЧП и криминал 0 комментариев

Самоуправление Кекавского края получило одно заявление от пострадавших от пожара жителей Крусткалнса на выплату кризисного пособия, сообщили в самоуправлении.

Самоуправление Кекавского края получило одно заявление от пострадавших от пожара жителей Крусткалнса на выплату кризисного пособия, сообщили в самоуправлении.

Читать

Просто бизнес, ничего личного: Жагарс прокомментировал увольнение сотрудников из театра

Важно 14:18

Важно 0 комментариев

В связи с сокращением дотаций театр Dailes принял решение о проведении структурных изменений и увольнении ряда сотрудников. Насколько болезненным был этот вариант и почему директор театра Юрис Жагарс выбрал именно его, он объяснил в программе TV24 «Nedēļa post scriptum».

В связи с сокращением дотаций театр Dailes принял решение о проведении структурных изменений и увольнении ряда сотрудников. Насколько болезненным был этот вариант и почему директор театра Юрис Жагарс выбрал именно его, он объяснил в программе TV24 «Nedēļa post scriptum».

Читать

К вечеру в Латвии подморозит до минус 20

Важно 14:05

Важно 0 комментариев

Во вторник в Латвии будет светить солнце, но в части Курземe и на северо-западе Видземе небо будет облачным, прогнозируют синоптики.

Во вторник в Латвии будет светить солнце, но в части Курземе и на северо-западе Видземе небо будет облачным, прогнозируют синоптики.

Читать

При поддержке НАТО: в Латвии откроется центр стартапов в области оборонных технологий

Новости Латвии 13:41

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг, 22 января, в Латвии состоится официальное открытие центра "UniLab Defence" - акселератора оборонных инноваций НАТО для Североатлантического региона (NATO DIANA), сообщили агентству ЛЕТА представители центра.

В четверг, 22 января, в Латвии состоится официальное открытие центра "UniLab Defence" - акселератора оборонных инноваций НАТО для Североатлантического региона (NATO DIANA), сообщили агентству ЛЕТА представители центра.

Читать