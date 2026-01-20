Радиационный шторм «века» накрыл Землю

Что такое радиационный шторм? Это когда Солнце выбрасывает огромные массы заряженных частиц в сторону Земли. Они летят со скоростью, намного превышающей обычные солнечные ветры, и «бомбардируют» околоземное пространство, прежде чем достичь нашей планеты.

Во время такого шторма спутники и космические аппараты могут испытывать сбои или временные отключения из-за сильной радиации. Элементы электроники в космосе особенно уязвимы. Навигация и связь (GPS, радиосигналы) могут давать искажения или перебои, особенно в высоких широтах. Магнитная буря, вызванная тем же событием, также усиливает нагрузку на технические системы.

Из-за такого шторма на ночном небе могут появляться особенно яркие полярные сияния — красочные «огни» в небе, которые видны ближе к полюсам.