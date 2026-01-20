Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Радиационный шторм «века» накрыл Землю

Редакция PRESS 20 января, 2026 12:13

Важно 0 комментариев

Scanpix/NASA/Cover Images

Ночью 20 января ученые зафиксировали мощнейший за последние около 25 лет радиационный шторм в околоземном пространстве. Он начался после сильной вспышки на Солнце, и поток высокоэнергетических частиц (протонов) достиг рекордных значений за XXI век. Такое событие оценивается как шторм уровня S4, что означает серьёзную активность.

Что такое радиационный шторм? Это когда Солнце выбрасывает огромные массы заряженных частиц в сторону Земли. Они летят со скоростью, намного превышающей обычные солнечные ветры, и «бомбардируют» околоземное пространство, прежде чем достичь нашей планеты.

Во время такого шторма спутники и космические аппараты могут испытывать сбои или временные отключения из-за сильной радиации. Элементы электроники в космосе особенно уязвимы. Навигация и связь (GPS, радиосигналы) могут давать искажения или перебои, особенно в высоких широтах. Магнитная буря, вызванная тем же событием, также усиливает нагрузку на технические системы.

Из-за такого шторма на ночном небе могут появляться особенно яркие полярные сияния — красочные «огни» в небе, которые видны ближе к полюсам.

