Дорогу СИНИМ! Новости партнеров Редакция PRESS 20 января, 2026 12:48 Новости партнеров

Магазины Maxima Latvija «посинели», но не от морозов, а от того, что ценники на почти 4000 товаров вдруг стали цвета лазури… Что всё ЭТО значит?

Ярко-синие ценники указывают на низкие цены: не на день или месяцы, а на долгий период. Буквально тотальная синева в Maxima Latvija — не временная акция (которые тоже, как всегда, будут), не распродажа васильков и ирисов, а продуманный путь уменьшения стоимости корзинки продуктов в Латвии.

Среди «посиневших», то есть снизившихся в цене — все, что нужно каждый день для полноценного разнообразного питания: молочка, птица, мясо, деликатесы, консервы, оливковое масло, кофе, чай, шоколад, форелевая красная икра, черные и зеленые оливки, майонез, овощи-фрукты, хлеб, макароны, гречка, пельмени, консервированные огурчики, филе лосося, грецкие орехи и еще много чего.

В «синее» предложение включены продукты, соответствующие категориям товаров известного меморандума Zemo cenu grozs («Корзинки низких цен»), а также ряд других важных для каждой семьи продуктов, товаров повседневного спроса и напитков. Чтобы покупателям было легче их распознавать, ценники на эти товары маркированы ярким синим цветом.

Экономия средств — примерно пятая часть того, что мы тратим на продукты! Zila cena — zema cena: Maxima Latvija снизила регулярные цены в долгосрочном периоде почти на 4000 товаров — в среднем сразу на... 22 %! Почти революция цен — вам не кажется?

«В период, когда для латвийцев вопрос цен является весьма актуальным, мы нашли еще один способ обеспечения сниженных цен в повседневной торговле. Наша новая инициатива в дополнение к другим программам низких цен, учитывая широкий ассортимент и объем товаров, а также обширную доступность наших магазинов по всей Латвии, может стать еще одним шагом к снижению инфляции в стране.

Как лидеры рынка мы надеемся, что данная инициатива окажет положительное влияние на рынок в целом», — говорит Эдвинс Лакстигала, директор по управлению категориями и закупкам Maxima Latvija.

Инициатива получила поддержку со стороны партнеров предприятия. Как сообщает пресс-служба Maxima Latvija, особенно большой интерес проявили именно местные партнеры, продукция которых уже теперь составляет более 60% от всего ассортимента товаров, включенных в ассортимент «синих» цен.

Вот что думают об инициативе Maxima Latvija на латвийских предприятиях:

1. Доминикас Олбакас, член правления и коммерческий директор Ķekava Foods: «Мы рассматриваем долгосрочное снижение цен как инициативу, заслуживающую поддержки, поскольку она дает покупателям возможность включать в свои повседневные продуктовые корзины как можно больше высококачественных местных продуктов. Наше участие в этой инициативе — логичный шаг в сотрудничестве с Maxima Latvija и способ укрепить доступность продукции местных производителей для потребителей».

2. Янис Илзиньш, руководитель отдела продаж Dimdiņi: «Нам важно, чтобы продукция местного бренда Dimdiņi была доступна в каждом домохозяйстве Латвии. И мы рады, что в рамках новой инициативы Maxima по снижению цен можем предложить эти продукты еще более широкому кругу покупателей».

3. Ирена Холодная, директор по продажам и член правления Food Union: «В рамках данной инициативы мы обеспечим потребителям широкий ассортимент вкусных, популярных, полезных и неизменно высококачественных молочных продуктов, таких как сметана, сыры, йогурты и другие».

«Синие цены» — возвращение на годы назад?

Свиной карбонад (без косточки), 1 кг — 2,99 евро

Аргентинский хек (без головы), 1 кг — 5,99 евро

Пачка молока Farm Milk, 1 л — 0,75 евро

Пачка кефира Farm Milk, 1 л — 0,89 евро

Пачка гречки Extra Line, 4х100 г — 0,69 евро

Буханка белого хлеба Mana Maize 300 г — 0,39 евро

Cметана Valmiera, жирность 20%, 450 г — 1,59 евро

Тильзитский сыр, жирность 45%, 1 кг — 4,99 евро

Творог Well Done, жирность 0,5% или 9%, пачка 100 г — 0,89 евро

Крекеры Petergailis (двух видов), пачка 72 г — 0,79 евро

Докторская колбаса Adaži , упаковка 650 г — 2,99 евро

Макароны La Molisana (три вида), пачка 500 г — 1,49 евро

И это — только самая малая часть ассортимента СИНИХ цен, которые можно найти на сайте www.maxima.lv и в специальном журнале Maxima Latvija.

В копилку рецептов

Хот-дог в овощной шубе: суперблюдо для вашего киновечера!

Если вы любите посидеть в выходной у телевизора, посмотреть хорошее кино и при этом съесть что-то вкусное, известный шеф повар Латвии Лаурис Алексеевс советует приготовить превосходный веганский хот-дог.

С каждым годом растет число людей, которые все чаще включают в свой рацион растительные продукты. Поэтому Лаурис вместе с Maxima Latvija в ее инициативе Neapēd zemeslodi!, создал особый веганский хот-дог — простой в приготовлении. Это богатое клетчаткой блюдо легко готовится (около 25 минут) и понравится не только веганам, но вообще всем.

На 2-3 порции: 200 г батата; 200 г картофеля; 100 г пастернака; 100 г репчатого лука; 120 г воды; 50 г растительного (можно кокосового) масла — для жарки; соль, перец, специи по вкусу (рекомендуется: молотый кумин, молотый кориандр); 220 г вареных веганских сосисок RGK; соусы по вкусу — BBQ, карри, горчичный и др.

Приготовление:

Овощи натереть на мелкой терке соломкой, добавить специи, тщательно перемешать и отжать лишнюю жидкость. Разогреть сковороду, смазать ее маслом и выложить овощную массу слоем примерно 0,5 см. Обжарить с обеих сторон до мягкости овощей и золотисто-коричневого цвета «блинчика». В полученную горячую овощную лепешку завернуть обжаренные веганские сосиски. Подавать с салатом и любимыми соусами.

Интересовалась Мила ЛИТТ.