Наш «блестящий» союзник разбрасывается островами: Трамп обрушился на Британию

Euronews 20 января, 2026 12:54

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп во вторник раскритиковал сделку Великобритании по передаче суверенитета над островами Чагос Маврикию, назвав ее "актом большой глупости" и "полной слабостью". И заявил, что это решение Великобритании - одна из причин, по которой он хочет взять под контроль Гренландию. 

"Шокирует то, что наш "блестящий" союзник по НАТО, Великобритания, в настоящее время планирует отдать остров Диего-Гарсия, где находится жизненно важная военная база США, Маврикию, и сделать это без всякой причины", - написал он в посте на своей социальной медиаплатформе Truth Social.

"Нет сомнений, что Китай и Россия заметили этот акт полной слабости".

"Великобритания отдает чрезвычайно важную землю - это акт большой глупости, и это еще одна из очень длинной череды причин национальной безопасности, по которым Гренландия должна быть приобретена", - добавил Трамп. 

Великобритания подписала соглашение с Маврикием на сумму 3,4 млрд фунтов стерлингов (3,9 млрд евро) в мае, согласно которому Лондон сохранит контроль над военной базой Диего-Гарсия на условиях долгосрочной аренды. Вашингтон тогда приветствовал сделку, заявив, что она "обеспечивает долгосрочную, стабильную и эффективную работу" объекта на Диего-Гарсия. США назвали базу, на которой проживает около 2500 человек, в основном американского персонала, "совершенно незаменимой платформой" для проведения операций по обеспечению безопасности на Ближнем Востоке, в Южной Азии и Восточной Африке.

Диего-Гарсия — крупнейший остров-атолл архипелага Чагос в Индийском океане. Один из последних остатков Британской империи, Чагосские острова находились под контролем Великобритании с 1814 года с остальной частью Маврикия, но в 1965-м Великобритания вывела архипелаг в отдельную административную единицу. Через три года Маврикий обрел независимость, Чагос при этом остался в британском владении. В 1966 году Великобритания передала остров Диего-Гарсия в аренду США, и на нем построили авиабазу.

В 2016 году аренду продлили до 2036-го. В 2019 году Международный суд ООН постановил, что Великобритания должна передать контроль над архипелагом Маврикию.

В октябре 2024 года Великобритания объявила о передаче суверенитета над Чагосом Маврикию. В мае 2025 года премьер Великобритании Кир Стармер подписал соглашение, согласно которому Лондон будет платить Маврикию в среднем £101 млн в год за эксплуатацию военной базы на Диего-Гарсия в течение 99 лет.

Напряжение растет из-за Гренландии

Последние высказывания Трампа прозвучали в тот момент, когда он усилил свои призывы к США взять под контроль Гренландию, самоуправляемую территорию члена НАТО Дании.

Трамп настаивает на том, что арктический остров нужен США в целях безопасности при возможных угрозах в Арктике со стороны Пекина и Москвы.

В ответ на несогласие европейских партнеров и начатую в Гренландии военную миссию Трамп объявил о введении в два приема пошлин для 8 стран ЕС, которые поддержали Данию.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил во вторник, что отношения с Европой остаются прочными. Он призвал торговых партнеров "сделать глубокий вдох" и позволить напряженности, вызванной новыми тарифными угрозами администрации Трампа в отношении Гренландии, "улечься".

 "Я думаю, что наши отношения никогда не были такими близкими", - сказал он в кулуарах ежегодной встречи Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

На фоне растущей напряженности тысячи жителей Гренландии в выходные провели акцию протеста против любых попыток захватить их остров. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил в понедельник, что угрозы пошлин не изменят их позицию.

