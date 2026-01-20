Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 20. Января Завтра: Algis, Olgerts, Orests
Доступность

Две умерло: под Бауской обнаружили собак и кошек в жутких условиях. ФОТО, ВИДЕО (2)

Редакция PRESS 20 января, 2026 13:34

Важно 2 комментариев

PVD

В ходе расследования информации о возможных нарушениях требований по защите животных, Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) изъяла 15 собак и трех кошек из дома в Давини Бауской области, а Государственная полиция доставила два трупа собак на экспертизу.

PVD

В ходе проверки было установлено, что животные содержались в антисанитарных условиях – в грязи и при ужасной вони, исходящей от них самих. Животные долгое время испражнялись в одном и том же месте, где их содержали – некоторых в доме, некоторых в гараже и хозяйственной постройке. Животным не предоставлялось достаточное количество корма и питьевой воды. Было обнаружено, что некоторые животные находились в плохом физическом состоянии.

Продовольственно-ветеринарная служба начала административное разбирательство по факту жестокого обращения с животными, в рамках которого животные были изъяты и доставлены в различные приюты.

PVD

Обстоятельства смерти двух собак, найденных на территории, расследуются Государственной полицией в рамках уголовного процесса.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

В Резекне на балконе нашли труп пропавшего без вести мужчины
Важно

В Резекне на балконе нашли труп пропавшего без вести мужчины

Голосовали не глядя: как в Краславе пенсионерам с российскими паспортами отказали в помощи
Важно

Голосовали не глядя: как в Краславе пенсионерам с российскими паспортами отказали в помощи (1)

Бесхозных могилок не останется: вводятся единые нормы для кладбищ
Важно

Бесхозных могилок не останется: вводятся единые нормы для кладбищ

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ночью нам снова обещают серьезный мороз (2)

Новости Латвии 14:53

Новости Латвии 2 комментариев

По прогнозам синоптиков, во вторник вечером в большей части Латвии произойдет резкое похолодание, небо будет ясным, а ветер слабым.

По прогнозам синоптиков, во вторник вечером в большей части Латвии произойдет резкое похолодание, небо будет ясным, а ветер слабым.

Читать
Загрузка

Неприятный инцидент с airBaltic в рижском аэропорту: пассажирку заставили удалить видео и обыскали телефон (2)

Важно 14:40

Важно 2 комментариев

Утром в рижском аэропорту путешественница Элита Милграве столкнулась с ситуацией, которую она назвала неуважительной и унизительной. По её словам, поведение сотрудников авиакомпании airBaltic перешло все границы.

Утром в рижском аэропорту путешественница Элита Милграве столкнулась с ситуацией, которую она назвала неуважительной и унизительной. По её словам, поведение сотрудников авиакомпании airBaltic перешло все границы.

Читать

Почему некоторые раны не заживают годами? Учёные нашли неожиданную причину (2)

Азбука здоровья 14:26

Азбука здоровья 2 комментариев

Иногда рана просто отказывается заживать.
Антибиотики работают, перевязки делают, а кожа будто нажала на паузу.

Иногда рана просто отказывается заживать.
Антибиотики работают, перевязки делают, а кожа будто нажала на паузу.

Читать

Кризисное пособие после пожара под Кекавой запросила только одна семья (2)

ЧП и криминал 14:24

ЧП и криминал 2 комментариев

Самоуправление Кекавского края получило одно заявление от пострадавших от пожара жителей Крусткалнса на выплату кризисного пособия, сообщили в самоуправлении.

Самоуправление Кекавского края получило одно заявление от пострадавших от пожара жителей Крусткалнса на выплату кризисного пособия, сообщили в самоуправлении.

Читать

Просто бизнес, ничего личного: Жагарс прокомментировал увольнение сотрудников из театра (2)

Важно 14:18

Важно 2 комментариев

В связи с сокращением дотаций театр Dailes принял решение о проведении структурных изменений и увольнении ряда сотрудников. Насколько болезненным был этот вариант и почему директор театра Юрис Жагарс выбрал именно его, он объяснил в программе TV24 «Nedēļa post scriptum».

В связи с сокращением дотаций театр Dailes принял решение о проведении структурных изменений и увольнении ряда сотрудников. Насколько болезненным был этот вариант и почему директор театра Юрис Жагарс выбрал именно его, он объяснил в программе TV24 «Nedēļa post scriptum».

Читать

К вечеру в Латвии подморозит до минус 20 (2)

Важно 14:05

Важно 2 комментариев

Во вторник в Латвии будет светить солнце, но в части Курземе и на северо-западе Видземе небо будет облачным, прогнозируют синоптики.

Во вторник в Латвии будет светить солнце, но в части Курземе и на северо-западе Видземе небо будет облачным, прогнозируют синоптики.

Читать

При поддержке НАТО: в Латвии откроется центр стартапов в области оборонных технологий (2)

Новости Латвии 13:41

Новости Латвии 2 комментариев

В четверг, 22 января, в Латвии состоится официальное открытие центра "UniLab Defence" - акселератора оборонных инноваций НАТО для Североатлантического региона (NATO DIANA), сообщили агентству ЛЕТА представители центра.

В четверг, 22 января, в Латвии состоится официальное открытие центра "UniLab Defence" - акселератора оборонных инноваций НАТО для Североатлантического региона (NATO DIANA), сообщили агентству ЛЕТА представители центра.

Читать