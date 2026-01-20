В ходе проверки было установлено, что животные содержались в антисанитарных условиях – в грязи и при ужасной вони, исходящей от них самих. Животные долгое время испражнялись в одном и том же месте, где их содержали – некоторых в доме, некоторых в гараже и хозяйственной постройке. Животным не предоставлялось достаточное количество корма и питьевой воды. Было обнаружено, что некоторые животные находились в плохом физическом состоянии.

Продовольственно-ветеринарная служба начала административное разбирательство по факту жестокого обращения с животными, в рамках которого животные были изъяты и доставлены в различные приюты.

Обстоятельства смерти двух собак, найденных на территории, расследуются Государственной полицией в рамках уголовного процесса.