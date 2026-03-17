Горели многоэтажки: за сутки из огня спасены 13 человек, кролик и собака

Пожар вспыхнул в понедельник в пятиэтажном жилом доме на улице Ситас в Риге. На четвертом этаже здания горели бытовые вещи на площади 10 квадратных метров, а в подъезде образовалось сильное задымление. Пожарные спасли пятерых человек, четверо из которых пострадали. Затем из здания были эвакуированы еще 10 человек, а до прибытия спасателей собственными силами выбрались еще пятеро.

На улице Добелес в Елгаве в квартире на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома горели бытовые вещи на площади 40 квадратных метров. С помощью спасательных масок пожарные помогли выбраться из задымленных помещений по лестнице двум людям, еще один человек был выведен из окна второго этажа с помощью трехступенчатой выдвижной лестницы. Еще пять человек эвакуировались до приезда спасательной службы. Кроме того, из задымленных помещений были вынесены собака и кролик.

Минувшей ночью ГПСС также получила вызов в двухэтажный жилой дом на улице Грантс в Риге, где в подвальном этаже горели бытовые вещи на площади 15 кв. м и образовалось задымление. Используя спасательные маски, со второго этажа здания пожарные эвакуировали пятерых человек, а еще семь человек покинули дом своими силами.

Пожарные также выезжали на пожар в заброшенном здании, возгорание легкового автомобиля, сажи в дымоходе, мусора, хозяйственной постройки, садового домика и оставленной без присмотра еды на плите. Всего служба получила 58 вызовов.

Кроме того, по данным ГПСС, за сутки было потушено 12 пожаров прошлогодней травы и один лесной пожар.