Горели многоэтажки: за сутки из огня спасены 13 человек, кролик и собака

Редакция PRESS 17 марта, 2026 12:12

Новости Латвии 0 комментариев

При тушении пожаров за минувшие сутки спасены 13 человек, кролик и собака, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Пожар вспыхнул в понедельник в пятиэтажном жилом доме на улице Ситас в Риге. На четвертом этаже здания горели бытовые вещи на площади 10 квадратных метров, а в подъезде образовалось сильное задымление. Пожарные спасли пятерых человек, четверо из которых пострадали. Затем из здания были эвакуированы еще 10 человек, а до прибытия спасателей собственными силами выбрались еще пятеро.

На улице Добелес в Елгаве в квартире на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома горели бытовые вещи на площади 40 квадратных метров. С помощью спасательных масок пожарные помогли выбраться из задымленных помещений по лестнице двум людям, еще один человек был выведен из окна второго этажа с помощью трехступенчатой выдвижной лестницы. Еще пять человек эвакуировались до приезда спасательной службы. Кроме того, из задымленных помещений были вынесены собака и кролик.

Минувшей ночью ГПСС также получила вызов в двухэтажный жилой дом на улице Грантс в Риге, где в подвальном этаже горели бытовые вещи на площади 15 кв. м и образовалось задымление. Используя спасательные маски, со второго этажа здания пожарные эвакуировали пятерых человек, а еще семь человек покинули дом своими силами.

Пожарные также выезжали на пожар в заброшенном здании, возгорание легкового автомобиля, сажи в дымоходе, мусора, хозяйственной постройки, садового домика и оставленной без присмотра еды на плите. Всего служба получила 58 вызовов.

Кроме того, по данным ГПСС, за сутки было потушено 12 пожаров прошлогодней травы и один лесной пожар.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

