При поддержке НАТО: в Латвии откроется центр стартапов в области оборонных технологий

NATO DIANA - это инновационная программа, призванная способствовать сотрудничеству между НАТО, академической средой и частным сектором для ускорения развития критических технологий в сфере обороны и безопасности.

В церемонии открытия примут участие министр обороны Андрис Спрудс, министр иностранных дел Байба Браже, посол Канады в Латвии Брайан Суорк, представители НАТО, а также руководство акселератора. Стартапы представят свои решения и примут участие в дискуссиях с отраслевыми экспертами.

Одновременно с открытием центра состоится демо-презентация шести принятых в программу акселерации NATO DIANA стартапов из Канады, Словении, Норвегии и Великобритании, которые в течение следующих шести месяцев будут работать в Латвии. Всего в первом полугодии 2026 года в программу приняты 150 стартапов, шесть из которых будут развивать свои решения в Латвии.

Поддержку программы NATO DIANA впервые получил и латвийский стартап "Deep Space Energy", который продолжит участие в программе в Польше. Предприятие разрабатывает решения по обеспечению устойчивой подачи электроэнергии в космосе на основе масштабируемых радиоизотопных систем.