Польша закрыла аэропорты из-за атаки РФ на Украину

Угрозы польскому воздушному пространству не было, проведенные операции носили плановый характер, сообщила телеканалу TVN24 пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Польши Эва Злотницка.

Замминистра обороны страны Цезарий Томчик добавил, что военные активируют свои системы в качестве "меры безопасности" при запуске Россией стратегических бомбардировщиков или истребителей, способных нести гиперзвуковые ракеты.

Россия нанесла по Украине массированный удар

ВС РФ в ночь на 20 января нанесли ракетно-дроновый удар по Украине . По данным Воздушных сил ВСУ, при этом было сбито или подавлено 342 цели: 315 беспилотников, 13 крылатых ракет X-101 и 14 баллистических ракет "Искандер". Основным направлением атаки была Киевская область.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Днепровском районе украинской столицы зафиксированы попадания в нежилые здания, пострадала женщина. Глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник позже написал в Telegram о гибели 50-летнего мужчины в результате удара .

Газета "Украинская правда" сообщает, что в результате ночного удара без электричества остались 5 635 многоэтажных жилых домов, районы города на левом берегу Днепра также остались без водоснабжения.

Польша уже закрывала аэропорты при атаке РФ на Украину

Аэропорты Жешува и Люблина, расположенные на востоке Польши, уже приостанавливали работу в ночь на 27 декабря 2025 года, также на фоне массированной воздушной атаки России на Украину. Тогда в небо тоже поднималась польская военная авиация.

Польша регулярно поднимает в небо истребители, когда Россия наносит удары по областям Украины , находящимся близ польско-украинской границы. Однако обычно на фоне этих обстрелов польские аэропорты не приостанавливают прием и отправку воздушных судов.