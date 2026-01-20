Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 20. Января Завтра: Algis, Olgerts, Orests
Доступность

Польша закрыла аэропорты из-за атаки РФ на Украину

© Deutsche Welle 20 января, 2026 12:53

Важно 0 комментариев

Аэропорты в польских городах Жешув и Люблин рано утром во вторник, 20 января, приостанавливали свою работу примерно на час. Это делалось для "обеспечения действий военной авиации", сообщило в соцсети X Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA) .

Угрозы польскому воздушному пространству не было, проведенные операции носили плановый характер, сообщила телеканалу TVN24 пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Польши Эва Злотницка.

Замминистра обороны страны Цезарий Томчик добавил, что военные активируют свои системы в качестве "меры безопасности" при запуске Россией стратегических бомбардировщиков или истребителей, способных нести гиперзвуковые ракеты.

Россия нанесла по Украине массированный удар

ВС РФ в ночь на 20 января нанесли ракетно-дроновый удар по Украине . По данным Воздушных сил ВСУ, при этом было сбито или подавлено 342 цели: 315 беспилотников, 13 крылатых ракет X-101 и 14 баллистических ракет "Искандер". Основным направлением атаки была Киевская область.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Днепровском районе украинской столицы зафиксированы попадания в нежилые здания, пострадала женщина. Глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник позже написал в Telegram о гибели 50-летнего мужчины в результате удара .

Газета "Украинская правда" сообщает, что в результате ночного удара без электричества остались 5 635 многоэтажных жилых домов, районы города на левом берегу Днепра также остались без водоснабжения.

Польша уже закрывала аэропорты при атаке РФ на Украину

Аэропорты Жешува и Люблина, расположенные на востоке Польши, уже приостанавливали работу в ночь на 27 декабря 2025 года, также на фоне массированной воздушной атаки России на Украину. Тогда в небо тоже поднималась польская военная авиация.

Польша регулярно поднимает в небо истребители, когда Россия наносит удары по областям Украины , находящимся близ польско-украинской границы. Однако обычно на фоне этих обстрелов польские аэропорты не приостанавливают прием и отправку воздушных судов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Бесхозных могилок не останется: вводятся единые нормы для кладбищ
Важно

Бесхозных могилок не останется: вводятся единые нормы для кладбищ

В Резекне на балконе нашли труп пропавшего без вести мужчины
Важно

В Резекне на балконе нашли труп пропавшего без вести мужчины

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?
Важно

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ночью нам снова обещают серьезный мороз

Новости Латвии 14:53

Новости Латвии 0 комментариев

По прогнозам синоптиков, во вторник вечером в большей части Латвии произойдет резкое похолодание, небо будет ясным, а ветер слабым.

По прогнозам синоптиков, во вторник вечером в большей части Латвии произойдет резкое похолодание, небо будет ясным, а ветер слабым.

Читать
Загрузка

Нравы airBaltic в рижском аэропорту: пассажирку заставили удалить видео и обыскали телефон

Важно 14:40

Важно 0 комментариев

Утром в рижском аэропорту путешественница Элита Милграве столкнулась с ситуацией, которую она назвала неуважительной и унизительной. По её словам, поведение сотрудников авиакомпании airBaltic перешло все границы.

Утром в рижском аэропорту путешественница Элита Милграве столкнулась с ситуацией, которую она назвала неуважительной и унизительной. По её словам, поведение сотрудников авиакомпании airBaltic перешло все границы.

Читать

Почему некоторые раны не заживают годами? Учёные нашли неожиданную причину

Азбука здоровья 14:26

Азбука здоровья 0 комментариев

Иногда рана просто отказывается заживать.
Антибиотики работают, перевязки делают, а кожа будто нажала на паузу.

Иногда рана просто отказывается заживать.
Антибиотики работают, перевязки делают, а кожа будто нажала на паузу.

Читать

Кризисное пособие после пожара под Кекавой запросила только одна семья

ЧП и криминал 14:24

ЧП и криминал 0 комментариев

Самоуправление Кекавского края получило одно заявление от пострадавших от пожара жителей Крусткалнса на выплату кризисного пособия, сообщили в самоуправлении.

Самоуправление Кекавского края получило одно заявление от пострадавших от пожара жителей Крусткалнса на выплату кризисного пособия, сообщили в самоуправлении.

Читать

Просто бизнес, ничего личного: Жагарс прокомментировал увольнение сотрудников из театра

Важно 14:18

Важно 0 комментариев

В связи с сокращением дотаций театр Dailes принял решение о проведении структурных изменений и увольнении ряда сотрудников. Насколько болезненным был этот вариант и почему директор театра Юрис Жагарс выбрал именно его, он объяснил в программе TV24 «Nedēļa post scriptum».

В связи с сокращением дотаций театр Dailes принял решение о проведении структурных изменений и увольнении ряда сотрудников. Насколько болезненным был этот вариант и почему директор театра Юрис Жагарс выбрал именно его, он объяснил в программе TV24 «Nedēļa post scriptum».

Читать

К вечеру в Латвии подморозит до минус 20

Важно 14:05

Важно 0 комментариев

Во вторник в Латвии будет светить солнце, но в части Курземе и на северо-западе Видземе небо будет облачным, прогнозируют синоптики.

Во вторник в Латвии будет светить солнце, но в части Курземе и на северо-западе Видземе небо будет облачным, прогнозируют синоптики.

Читать

При поддержке НАТО: в Латвии откроется центр стартапов в области оборонных технологий

Новости Латвии 13:41

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг, 22 января, в Латвии состоится официальное открытие центра "UniLab Defence" - акселератора оборонных инноваций НАТО для Североатлантического региона (NATO DIANA), сообщили агентству ЛЕТА представители центра.

В четверг, 22 января, в Латвии состоится официальное открытие центра "UniLab Defence" - акселератора оборонных инноваций НАТО для Североатлантического региона (NATO DIANA), сообщили агентству ЛЕТА представители центра.

Читать