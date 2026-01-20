Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 20. Января Завтра: Algis, Olgerts, Orests
Доступность

Голосовали не глядя: как в Краславе пенсионерам с российскими паспортами отказали в помощи (1)

Редакция PRESS 20 января, 2026 11:52

Важно 1 комментариев

YouTube

Супружеская пара пенсионеров с российским гражданством, проживающих в Краславском крае, осталась без средств к существованию после прекращения выплат российских пенсий в 2025 году. Других доходов у семьи нет, однако самоуправление отказало им в социальной помощи. 

Через одну из газет нашего издательства мы уже пробовали получить ответ от Краславской думы - на что жить этим людям и почему было принято такое решение. Ответа мы так и не получили. Поэтому пенсионерка Елена Сологуб написала письмо в редакцию press.lv, с целью показать как проходило заседание. Судя по его кадрам - единогласные решения принимались без обсуждения, вопросов и даже без рассмотрения надлежащих документов.

"Обратите внимание: все заседание длилось 30 минут (данные из протокола), за это время 22 взрослых человека не задали ни одного вопроса. Некогда было, потому, что председатель едва успевает читать название вопроса в повестке дня, депутаты даже не всегда успевают поднять руки. За полчаса были рассмотрены 26 вопросов (!). В том числе наш, который почему-то назывался не «О помощи…», что предполагало хоть какое-то обсуждение, а «Об отказе…», что бы удобно было голосовать, потому, что депутаты выдрессированы только на команду «за». В ходе рассмотрения нашего вопроса никто не обратил внимания на то, что отсутствовали документы, которые нужно было рассматривать: обязательное заключение соцработника (пункт 28 Обязательных правил Краславского края № 2021/16 «О пороговом значении дохода малообеспеченного домохозяйства и пособиях социальной помощи в Краславском крае») и само наше заявление. Не знаю как вас, а нас это видео потрясло до глубины души. Без комментариев. Посмотрите", - написала Елена и прислала ссылку на вот это видео:

Видеозапись заседания опубликована в открытом доступе.

Однако стоит отметить, что судя по словам председателя думы Гунарса Упениекса, все эти вопросы ранее рассматривались на комиссиях. Впрочем, в каждую комиссию явно не входили все депутаты, чтобы голосовать практически не глядя.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Нравы airBaltic в рижском аэропорту: пассажирку заставили удалить видео и обыскали телефон
Важно

Нравы airBaltic в рижском аэропорту: пассажирку заставили удалить видео и обыскали телефон (1)

Бесхозных могилок не останется: вводятся единые нормы для кладбищ
Важно

Бесхозных могилок не останется: вводятся единые нормы для кладбищ

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?
Важно

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ночью нам снова обещают серьезный мороз (1)

Новости Латвии 14:53

Новости Латвии 1 комментариев

По прогнозам синоптиков, во вторник вечером в большей части Латвии произойдет резкое похолодание, небо будет ясным, а ветер слабым.

По прогнозам синоптиков, во вторник вечером в большей части Латвии произойдет резкое похолодание, небо будет ясным, а ветер слабым.

Читать
Загрузка

Неприятный инцидент с airBaltic в рижском аэропорту: пассажирку заставили удалить видео и обыскали телефон (1)

Важно 14:40

Важно 1 комментариев

Утром в рижском аэропорту путешественница Элита Милграве столкнулась с ситуацией, которую она назвала неуважительной и унизительной. По её словам, поведение сотрудников авиакомпании airBaltic перешло все границы.

Утром в рижском аэропорту путешественница Элита Милграве столкнулась с ситуацией, которую она назвала неуважительной и унизительной. По её словам, поведение сотрудников авиакомпании airBaltic перешло все границы.

Читать

Почему некоторые раны не заживают годами? Учёные нашли неожиданную причину (1)

Азбука здоровья 14:26

Азбука здоровья 1 комментариев

Иногда рана просто отказывается заживать.
Антибиотики работают, перевязки делают, а кожа будто нажала на паузу.

Иногда рана просто отказывается заживать.
Антибиотики работают, перевязки делают, а кожа будто нажала на паузу.

Читать

Кризисное пособие после пожара под Кекавой запросила только одна семья (1)

ЧП и криминал 14:24

ЧП и криминал 1 комментариев

Самоуправление Кекавского края получило одно заявление от пострадавших от пожара жителей Крусткалнса на выплату кризисного пособия, сообщили в самоуправлении.

Самоуправление Кекавского края получило одно заявление от пострадавших от пожара жителей Крусткалнса на выплату кризисного пособия, сообщили в самоуправлении.

Читать

Просто бизнес, ничего личного: Жагарс прокомментировал увольнение сотрудников из театра (1)

Важно 14:18

Важно 1 комментариев

В связи с сокращением дотаций театр Dailes принял решение о проведении структурных изменений и увольнении ряда сотрудников. Насколько болезненным был этот вариант и почему директор театра Юрис Жагарс выбрал именно его, он объяснил в программе TV24 «Nedēļa post scriptum».

В связи с сокращением дотаций театр Dailes принял решение о проведении структурных изменений и увольнении ряда сотрудников. Насколько болезненным был этот вариант и почему директор театра Юрис Жагарс выбрал именно его, он объяснил в программе TV24 «Nedēļa post scriptum».

Читать

К вечеру в Латвии подморозит до минус 20 (1)

Важно 14:05

Важно 1 комментариев

Во вторник в Латвии будет светить солнце, но в части Курземе и на северо-западе Видземе небо будет облачным, прогнозируют синоптики.

Во вторник в Латвии будет светить солнце, но в части Курземе и на северо-западе Видземе небо будет облачным, прогнозируют синоптики.

Читать

При поддержке НАТО: в Латвии откроется центр стартапов в области оборонных технологий (1)

Новости Латвии 13:41

Новости Латвии 1 комментариев

В четверг, 22 января, в Латвии состоится официальное открытие центра "UniLab Defence" - акселератора оборонных инноваций НАТО для Североатлантического региона (NATO DIANA), сообщили агентству ЛЕТА представители центра.

В четверг, 22 января, в Латвии состоится официальное открытие центра "UniLab Defence" - акселератора оборонных инноваций НАТО для Североатлантического региона (NATO DIANA), сообщили агентству ЛЕТА представители центра.

Читать