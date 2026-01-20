Через одну из газет нашего издательства мы уже пробовали получить ответ от Краславской думы - на что жить этим людям и почему было принято такое решение. Ответа мы так и не получили. Поэтому пенсионерка Елена Сологуб написала письмо в редакцию press.lv, с целью показать как проходило заседание. Судя по его кадрам - единогласные решения принимались без обсуждения, вопросов и даже без рассмотрения надлежащих документов.

"Обратите внимание: все заседание длилось 30 минут (данные из протокола), за это время 22 взрослых человека не задали ни одного вопроса. Некогда было, потому, что председатель едва успевает читать название вопроса в повестке дня, депутаты даже не всегда успевают поднять руки. За полчаса были рассмотрены 26 вопросов (!). В том числе наш, который почему-то назывался не «О помощи…», что предполагало хоть какое-то обсуждение, а «Об отказе…», что бы удобно было голосовать, потому, что депутаты выдрессированы только на команду «за». В ходе рассмотрения нашего вопроса никто не обратил внимания на то, что отсутствовали документы, которые нужно было рассматривать: обязательное заключение соцработника (пункт 28 Обязательных правил Краславского края № 2021/16 «О пороговом значении дохода малообеспеченного домохозяйства и пособиях социальной помощи в Краславском крае») и само наше заявление. Не знаю как вас, а нас это видео потрясло до глубины души. Без комментариев. Посмотрите", - написала Елена и прислала ссылку на вот это видео:

Видеозапись заседания опубликована в открытом доступе.

Однако стоит отметить, что судя по словам председателя думы Гунарса Упениекса, все эти вопросы ранее рассматривались на комиссиях. Впрочем, в каждую комиссию явно не входили все депутаты, чтобы голосовать практически не глядя.