Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 20. Января Завтра: Algis, Olgerts, Orests
Доступность

В Резекне на балконе нашли труп пропавшего без вести мужчины

Редакция PRESS 20 января, 2026 12:33

Важно 0 комментариев

В Резекне на балконе одного из многоквартирных домов обнаружено тело убитого мужчины, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

7 января должностные лица полиции получили информацию о пропавшем без вести мужчине 1999 года рождения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 9 января в Резекне, на балконе одного из многоквартирных домов, было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, мужчина получил тяжёлые телесные повреждения, а его тело было завёрнуто в простыню.

В ходе досудебного расследования и оперативно-розыскных мероприятий должностные лица Следственного отдела Северолатгальского участка Латгальского регионального управления Госполиции совместно с коллегами из Рижского регионального управления и Главного управления уголовной полиции 11 января в Риге задержали предполагаемых виновных — мужчин 1993 и 1998 годов рождения. Они были помещены в место краткосрочного задержания. Правоохранители продолжают расследование и выясняют мотив преступления.

Обоим задержанным мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Госполиция подчёркивает, что в отношении мужчины 1993 года рождения заключение под стражу применено в связи с другим уголовным процессом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 116 Уголовного закона, то есть по статье об умышленном противоправном убийстве другого лица. За совершение такого преступления предусмотрено пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок от пяти до двадцати лет с пробационным надзором на срок до трёх лет.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Бесхозных могилок не останется: вводятся единые нормы для кладбищ
Важно

Бесхозных могилок не останется: вводятся единые нормы для кладбищ

Нравы airBaltic в рижском аэропорту: пассажирку заставили удалить видео и обыскали телефон
Важно

Нравы airBaltic в рижском аэропорту: пассажирку заставили удалить видео и обыскали телефон (1)

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?
Важно

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ночью нам снова обещают серьезный мороз

Новости Латвии 14:53

Новости Латвии 0 комментариев

По прогнозам синоптиков, во вторник вечером в большей части Латвии произойдет резкое похолодание, небо будет ясным, а ветер слабым.

По прогнозам синоптиков, во вторник вечером в большей части Латвии произойдет резкое похолодание, небо будет ясным, а ветер слабым.

Читать
Загрузка

Нравы airBaltic в рижском аэропорту: пассажирку заставили удалить видео и обыскали телефон

Важно 14:40

Важно 0 комментариев

Утром в рижском аэропорту путешественница Элита Милграве столкнулась с ситуацией, которую она назвала неуважительной и унизительной. По её словам, поведение сотрудников авиакомпании airBaltic перешло все границы.

Утром в рижском аэропорту путешественница Элита Милграве столкнулась с ситуацией, которую она назвала неуважительной и унизительной. По её словам, поведение сотрудников авиакомпании airBaltic перешло все границы.

Читать

Почему некоторые раны не заживают годами? Учёные нашли неожиданную причину

Азбука здоровья 14:26

Азбука здоровья 0 комментариев

Иногда рана просто отказывается заживать.
Антибиотики работают, перевязки делают, а кожа будто нажала на паузу.

Иногда рана просто отказывается заживать.
Антибиотики работают, перевязки делают, а кожа будто нажала на паузу.

Читать

Кризисное пособие после пожара под Кекавой запросила только одна семья

ЧП и криминал 14:24

ЧП и криминал 0 комментариев

Самоуправление Кекавского края получило одно заявление от пострадавших от пожара жителей Крусткалнса на выплату кризисного пособия, сообщили в самоуправлении.

Самоуправление Кекавского края получило одно заявление от пострадавших от пожара жителей Крусткалнса на выплату кризисного пособия, сообщили в самоуправлении.

Читать

Просто бизнес, ничего личного: Жагарс прокомментировал увольнение сотрудников из театра

Важно 14:18

Важно 0 комментариев

В связи с сокращением дотаций театр Dailes принял решение о проведении структурных изменений и увольнении ряда сотрудников. Насколько болезненным был этот вариант и почему директор театра Юрис Жагарс выбрал именно его, он объяснил в программе TV24 «Nedēļa post scriptum».

В связи с сокращением дотаций театр Dailes принял решение о проведении структурных изменений и увольнении ряда сотрудников. Насколько болезненным был этот вариант и почему директор театра Юрис Жагарс выбрал именно его, он объяснил в программе TV24 «Nedēļa post scriptum».

Читать

К вечеру в Латвии подморозит до минус 20

Важно 14:05

Важно 0 комментариев

Во вторник в Латвии будет светить солнце, но в части Курземе и на северо-западе Видземе небо будет облачным, прогнозируют синоптики.

Во вторник в Латвии будет светить солнце, но в части Курземе и на северо-западе Видземе небо будет облачным, прогнозируют синоптики.

Читать

При поддержке НАТО: в Латвии откроется центр стартапов в области оборонных технологий

Новости Латвии 13:41

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг, 22 января, в Латвии состоится официальное открытие центра "UniLab Defence" - акселератора оборонных инноваций НАТО для Североатлантического региона (NATO DIANA), сообщили агентству ЛЕТА представители центра.

В четверг, 22 января, в Латвии состоится официальное открытие центра "UniLab Defence" - акселератора оборонных инноваций НАТО для Североатлантического региона (NATO DIANA), сообщили агентству ЛЕТА представители центра.

Читать