В Резекне на балконе нашли труп пропавшего без вести мужчины

7 января должностные лица полиции получили информацию о пропавшем без вести мужчине 1999 года рождения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 9 января в Резекне, на балконе одного из многоквартирных домов, было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, мужчина получил тяжёлые телесные повреждения, а его тело было завёрнуто в простыню.

В ходе досудебного расследования и оперативно-розыскных мероприятий должностные лица Следственного отдела Северолатгальского участка Латгальского регионального управления Госполиции совместно с коллегами из Рижского регионального управления и Главного управления уголовной полиции 11 января в Риге задержали предполагаемых виновных — мужчин 1993 и 1998 годов рождения. Они были помещены в место краткосрочного задержания. Правоохранители продолжают расследование и выясняют мотив преступления.

Обоим задержанным мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Госполиция подчёркивает, что в отношении мужчины 1993 года рождения заключение под стражу применено в связи с другим уголовным процессом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 116 Уголовного закона, то есть по статье об умышленном противоправном убийстве другого лица. За совершение такого преступления предусмотрено пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок от пяти до двадцати лет с пробационным надзором на срок до трёх лет.