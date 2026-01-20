Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 20. Января Завтра: Algis, Olgerts, Orests
Доступность

Эта зима оставила стоять на полосе самолёты даже в Финляндии: что пошло не так?

Редакция PRESS 20 января, 2026 13:26

Всюду жизнь 0 комментариев

Казалось бы, Финляндию зимой ничем не удивишь.
Снег, лёд, мороз — это их рабочая среда. Но на прошлой неделе тысячи туристов застряли в Лапландии, а рейсы внезапно начали массово отменять.

Что пошло не так?

На первый взгляд — ничего необычного. Температура в районе аэропорта Киттила опустилась до –37 °C. Примерно такие же морозы бывают там почти каждую зиму. Но именно сочетание факторов оказалось критическим.

Главная проблема — не снег.

Финские аэропорты умеют убирать его почти идеально. В аэропорту Хельснки ежедневно работают сотни машин: снегоочистители, продувочные установки, распылители антиобледенительных составов. Полосу длиной 3,5 километра там очищают за 11 минут — быстрее, чем в большинстве стран Европы.

Но на этот раз вмешался другой враг — лёд на самолётах.

Когда сильный мороз совпадает с влажным воздухом, лёд намерзает на крылья, закрылки и механизмы. В таком состоянии самолёт не может взлететь вообще. Это не вопрос комфорта — это вопрос аэродинамики и безопасности.

Чтобы убрать лёд, самолёт сначала обдают тёплой водой, а потом покрывают антиобледенительной жидкостью. Процедура занимает от 10 до 30 минут на каждый борт. Но если мороз держится несколько дней подряд — техника, шланги, разъёмы и даже люки заправщиков также начинают замерзать.

Именно это и произошло.

В Киттила:

замёрзло наземное оборудование,
стало невозможно проводить работы по аниобледенению,
рейсы начали отменять один за другим.
Интересно, что севернее при морозе –35 отменили всего один рейс. Разница — в длительности экстремальных условий и нагрузке на инфраструктуру.

Та же проблема вскрылась и в Европе. В начале января аэропорт Амстердама оказался парализован: более 3000 рейсов отменили не из-за снега, а из-за нехватки жидкости для обледенения. Её пришлось срочно везти из Германии — десятками тысяч литров.

Выводы здесь каждый делает сам.

Но реальность выглядит так:
даже самые «зимние» аэропорты мира зависят не от снега…
а от того, что происходит с самолётом при холоде.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Бесхозных могилок не останется: вводятся единые нормы для кладбищ
Важно

Бесхозных могилок не останется: вводятся единые нормы для кладбищ

Голосовали не глядя: как в Краславе пенсионерам с российскими паспортами отказали в помощи
Важно

Голосовали не глядя: как в Краславе пенсионерам с российскими паспортами отказали в помощи (1)

Нравы airBaltic в рижском аэропорту: пассажирку заставили удалить видео и обыскали телефон
Важно

Нравы airBaltic в рижском аэропорту: пассажирку заставили удалить видео и обыскали телефон (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ночью нам снова обещают серьезный мороз

Новости Латвии 14:53

Новости Латвии 0 комментариев

По прогнозам синоптиков, во вторник вечером в большей части Латвии произойдет резкое похолодание, небо будет ясным, а ветер слабым.

По прогнозам синоптиков, во вторник вечером в большей части Латвии произойдет резкое похолодание, небо будет ясным, а ветер слабым.

Читать
Загрузка

Неприятный инцидент с airBaltic в рижском аэропорту: пассажирку заставили удалить видео и обыскали телефон

Важно 14:40

Важно 0 комментариев

Утром в рижском аэропорту путешественница Элита Милграве столкнулась с ситуацией, которую она назвала неуважительной и унизительной. По её словам, поведение сотрудников авиакомпании airBaltic перешло все границы.

Утром в рижском аэропорту путешественница Элита Милграве столкнулась с ситуацией, которую она назвала неуважительной и унизительной. По её словам, поведение сотрудников авиакомпании airBaltic перешло все границы.

Читать

Почему некоторые раны не заживают годами? Учёные нашли неожиданную причину

Азбука здоровья 14:26

Азбука здоровья 0 комментариев

Иногда рана просто отказывается заживать.
Антибиотики работают, перевязки делают, а кожа будто нажала на паузу.

Иногда рана просто отказывается заживать.
Антибиотики работают, перевязки делают, а кожа будто нажала на паузу.

Читать

Кризисное пособие после пожара под Кекавой запросила только одна семья

ЧП и криминал 14:24

ЧП и криминал 0 комментариев

Самоуправление Кекавского края получило одно заявление от пострадавших от пожара жителей Крусткалнса на выплату кризисного пособия, сообщили в самоуправлении.

Самоуправление Кекавского края получило одно заявление от пострадавших от пожара жителей Крусткалнса на выплату кризисного пособия, сообщили в самоуправлении.

Читать

Просто бизнес, ничего личного: Жагарс прокомментировал увольнение сотрудников из театра

Важно 14:18

Важно 0 комментариев

В связи с сокращением дотаций театр Dailes принял решение о проведении структурных изменений и увольнении ряда сотрудников. Насколько болезненным был этот вариант и почему директор театра Юрис Жагарс выбрал именно его, он объяснил в программе TV24 «Nedēļa post scriptum».

В связи с сокращением дотаций театр Dailes принял решение о проведении структурных изменений и увольнении ряда сотрудников. Насколько болезненным был этот вариант и почему директор театра Юрис Жагарс выбрал именно его, он объяснил в программе TV24 «Nedēļa post scriptum».

Читать

К вечеру в Латвии подморозит до минус 20

Важно 14:05

Важно 0 комментариев

Во вторник в Латвии будет светить солнце, но в части Курземе и на северо-западе Видземе небо будет облачным, прогнозируют синоптики.

Во вторник в Латвии будет светить солнце, но в части Курземе и на северо-западе Видземе небо будет облачным, прогнозируют синоптики.

Читать

При поддержке НАТО: в Латвии откроется центр стартапов в области оборонных технологий

Новости Латвии 13:41

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг, 22 января, в Латвии состоится официальное открытие центра "UniLab Defence" - акселератора оборонных инноваций НАТО для Североатлантического региона (NATO DIANA), сообщили агентству ЛЕТА представители центра.

В четверг, 22 января, в Латвии состоится официальное открытие центра "UniLab Defence" - акселератора оборонных инноваций НАТО для Североатлантического региона (NATO DIANA), сообщили агентству ЛЕТА представители центра.

Читать