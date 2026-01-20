Эта зима оставила стоять на полосе самолёты даже в Финляндии: что пошло не так?

Что пошло не так?

На первый взгляд — ничего необычного. Температура в районе аэропорта Киттила опустилась до –37 °C. Примерно такие же морозы бывают там почти каждую зиму. Но именно сочетание факторов оказалось критическим.

Главная проблема — не снег.

Финские аэропорты умеют убирать его почти идеально. В аэропорту Хельснки ежедневно работают сотни машин: снегоочистители, продувочные установки, распылители антиобледенительных составов. Полосу длиной 3,5 километра там очищают за 11 минут — быстрее, чем в большинстве стран Европы.

Но на этот раз вмешался другой враг — лёд на самолётах.

Когда сильный мороз совпадает с влажным воздухом, лёд намерзает на крылья, закрылки и механизмы. В таком состоянии самолёт не может взлететь вообще. Это не вопрос комфорта — это вопрос аэродинамики и безопасности.

Чтобы убрать лёд, самолёт сначала обдают тёплой водой, а потом покрывают антиобледенительной жидкостью. Процедура занимает от 10 до 30 минут на каждый борт. Но если мороз держится несколько дней подряд — техника, шланги, разъёмы и даже люки заправщиков также начинают замерзать.

Именно это и произошло.

В Киттила:

замёрзло наземное оборудование,

стало невозможно проводить работы по аниобледенению,

рейсы начали отменять один за другим.

Интересно, что севернее при морозе –35 отменили всего один рейс. Разница — в длительности экстремальных условий и нагрузке на инфраструктуру.

Та же проблема вскрылась и в Европе. В начале января аэропорт Амстердама оказался парализован: более 3000 рейсов отменили не из-за снега, а из-за нехватки жидкости для обледенения. Её пришлось срочно везти из Германии — десятками тысяч литров.

Выводы здесь каждый делает сам.

Но реальность выглядит так:

даже самые «зимние» аэропорты мира зависят не от снега…

а от того, что происходит с самолётом при холоде.