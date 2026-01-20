Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Нравы airBaltic в рижском аэропорту: пассажирку заставили удалить видео и обыскали телефон (1)

Редакция PRESS 20 января, 2026 14:40

Важно 1 комментариев

LETA

Утром в рижском аэропорту путешественница Элита Милграве столкнулась с ситуацией, которую она назвала неуважительной и унизительной. По её словам, поведение сотрудников авиакомпании airBaltic перешло все границы.

Что именно произошло? У выхода на посадку (гейта) взвешивали всю ручную кладь пассажиров экономкласса — включая покупки из магазинов duty free, сделанные уже после прохождения контроля безопасности. О такой практике заранее не было никакой чёткой и видимой информации — ни на сайте, ни в уведомлениях.

Когда Элита попыталась снять этот момент на видео, чтобы зафиксировать происходящее, немедленно вызвали охрану. Ей запретили снимать, потребовали показать галерею личного телефона и заставили удалить запись.

«airBaltic сегодня утром в рижском аэропорту очень ясно показала, как выглядит отношение к клиенту», — написала Элита в своём посте на Facebook.

Она подчеркнула, что если вес самолёта действительно критически важен, то логичнее учитывать общий вес — пассажир плюс багаж, а не выборочно штрафовать только некоторых людей. 

«Я летаю часто. И сознательно стараюсь избегать airBaltic. Делюсь этим, чтобы другие знали, с чем могут столкнуться. Уважение к клиенту — не роскошь. Это базовая вещь», — заключила Элита Милграве.

Официальная политика airBaltic по ручной клади в экономклассе (тарифы Economy BASIC и CLASSIC) предусматривает одно место ручной клади (55 × 40 × 23 см) + один личный предмет (40 × 30 × 15 см) с общим максимальным весом 8 кг (или 12 кг при доплате). Авиакомпания неоднократно предупреждала, что покупки из duty free после security считаются частью ручной клади и их вес учитывается. За превышение лимита у гейта предусмотрен штраф и сдача багажа в грузовой отсек (обычно около 60 евро). Однако массовая проверка всех пассажиров экономкласса именно у гейта и требование удалить видео вызвали у Элиты сильное возмущение.

Этот случай уже активно обсуждают в соцсетях: многие пассажиры подтверждают, что в последние месяцы в Риге airBaltic действительно усилила контроль веса ручной клади именно при посадке на рейсы из рижского хаба.

