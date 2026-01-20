Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 20. Января Завтра: Algis, Olgerts, Orests
Доступность

Кризисное пособие после пожара под Кекавой запросила только одна семья

Редакция PRESS 20 января, 2026 14:24

ЧП и криминал 0 комментариев

Самоуправление Кекавского края получило одно заявление от пострадавших от пожара жителей Крусткалнса на выплату кризисного пособия, сообщили в самоуправлении.

Согласно обязательным правилам "Пособия по социальной помощи в Кекавском крае", кризисное пособие выплачивается семье в размере до 200 евро за календарный год без оценки материального положения семьи.

Самоуправление в настоящее время работает с пострадавшими семьями и предоставляет им предметы первой необходимости, такие как одеяла, подушки, средства гигиены и другие предметы повседневной необходимости.

Социальная служба поддерживает контакт с пострадавшими семьями. По необходимости как взрослым, так и детям оказывается психологическая поддержка.

Муниципалитет также готов предоставить жилье, если это необходимо. В настоящее время этим занимается управляющий недвижимостью. Ситуация регулярно оценивается, и поддержка будет оказываться до тех пор, пока она необходима.

Как сообщалось, в пятницу утром в результате пожара в Крусткалны погибло двое детей, а одна женщина, скорее всего, мать погибших детей, находится на лечении в больнице в тяжелом состоянии. Третий ребенок, четырехлетняя девочка, которая также пострадала в этой трагедии, находится в Детской больнице.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Бесхозных могилок не останется: вводятся единые нормы для кладбищ
Важно

Бесхозных могилок не останется: вводятся единые нормы для кладбищ

Голосовали не глядя: как в Краславе пенсионерам с российскими паспортами отказали в помощи
Важно

Голосовали не глядя: как в Краславе пенсионерам с российскими паспортами отказали в помощи (1)

Нравы airBaltic в рижском аэропорту: пассажирку заставили удалить видео и обыскали телефон
Важно

Нравы airBaltic в рижском аэропорту: пассажирку заставили удалить видео и обыскали телефон (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ночью нам снова обещают серьезный мороз

Новости Латвии 14:53

Новости Латвии 0 комментариев

По прогнозам синоптиков, во вторник вечером в большей части Латвии произойдет резкое похолодание, небо будет ясным, а ветер слабым.

По прогнозам синоптиков, во вторник вечером в большей части Латвии произойдет резкое похолодание, небо будет ясным, а ветер слабым.

Читать
Загрузка

Нравы airBaltic в рижском аэропорту: пассажирку заставили удалить видео и обыскали телефон

Важно 14:40

Важно 0 комментариев

Утром в рижском аэропорту путешественница Элита Милграве столкнулась с ситуацией, которую она назвала неуважительной и унизительной. По её словам, поведение сотрудников авиакомпании airBaltic перешло все границы.

Утром в рижском аэропорту путешественница Элита Милграве столкнулась с ситуацией, которую она назвала неуважительной и унизительной. По её словам, поведение сотрудников авиакомпании airBaltic перешло все границы.

Читать

Почему некоторые раны не заживают годами? Учёные нашли неожиданную причину

Азбука здоровья 14:26

Азбука здоровья 0 комментариев

Иногда рана просто отказывается заживать.
Антибиотики работают, перевязки делают, а кожа будто нажала на паузу.

Иногда рана просто отказывается заживать.
Антибиотики работают, перевязки делают, а кожа будто нажала на паузу.

Читать

Просто бизнес, ничего личного: Жагарс прокомментировал увольнение сотрудников из театра

Важно 14:18

Важно 0 комментариев

В связи с сокращением дотаций театр Dailes принял решение о проведении структурных изменений и увольнении ряда сотрудников. Насколько болезненным был этот вариант и почему директор театра Юрис Жагарс выбрал именно его, он объяснил в программе TV24 «Nedēļa post scriptum».

В связи с сокращением дотаций театр Dailes принял решение о проведении структурных изменений и увольнении ряда сотрудников. Насколько болезненным был этот вариант и почему директор театра Юрис Жагарс выбрал именно его, он объяснил в программе TV24 «Nedēļa post scriptum».

Читать

К вечеру в Латвии подморозит до минус 20

Важно 14:05

Важно 0 комментариев

Во вторник в Латвии будет светить солнце, но в части Курземе и на северо-западе Видземе небо будет облачным, прогнозируют синоптики.

Во вторник в Латвии будет светить солнце, но в части Курземе и на северо-западе Видземе небо будет облачным, прогнозируют синоптики.

Читать

При поддержке НАТО: в Латвии откроется центр стартапов в области оборонных технологий

Новости Латвии 13:41

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг, 22 января, в Латвии состоится официальное открытие центра "UniLab Defence" - акселератора оборонных инноваций НАТО для Североатлантического региона (NATO DIANA), сообщили агентству ЛЕТА представители центра.

В четверг, 22 января, в Латвии состоится официальное открытие центра "UniLab Defence" - акселератора оборонных инноваций НАТО для Североатлантического региона (NATO DIANA), сообщили агентству ЛЕТА представители центра.

Читать