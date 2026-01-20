Кризисное пособие после пожара под Кекавой запросила только одна семья

Согласно обязательным правилам "Пособия по социальной помощи в Кекавском крае", кризисное пособие выплачивается семье в размере до 200 евро за календарный год без оценки материального положения семьи.

Самоуправление в настоящее время работает с пострадавшими семьями и предоставляет им предметы первой необходимости, такие как одеяла, подушки, средства гигиены и другие предметы повседневной необходимости.

Социальная служба поддерживает контакт с пострадавшими семьями. По необходимости как взрослым, так и детям оказывается психологическая поддержка.

Муниципалитет также готов предоставить жилье, если это необходимо. В настоящее время этим занимается управляющий недвижимостью. Ситуация регулярно оценивается, и поддержка будет оказываться до тех пор, пока она необходима.

Как сообщалось, в пятницу утром в результате пожара в Крусткалны погибло двое детей, а одна женщина, скорее всего, мать погибших детей, находится на лечении в больнице в тяжелом состоянии. Третий ребенок, четырехлетняя девочка, которая также пострадала в этой трагедии, находится в Детской больнице.