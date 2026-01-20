Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 20. Января Завтра: Algis, Olgerts, Orests
Доступность

Просто бизнес, ничего личного: Жагарс прокомментировал увольнение сотрудников из театра

Редакция PRESS 20 января, 2026 14:18

Важно 0 комментариев

TV24

В связи с сокращением дотаций театр Dailes принял решение о проведении структурных изменений и увольнении ряда сотрудников. Насколько болезненным был этот вариант и почему директор театра Юрис Жагарс выбрал именно его, он объяснил в программе TV24 «Nedēļa post scriptum».

«Совсем не больно. Я мыслю в категориях бизнеса, потому что я никому не причинил вреда как руководитель. По крайней мере, я на это надеюсь. Я знаю, что заявил, знаю, что говорил, как себя вел, независимо от того, что кто-то публикует в социальных сетях. Так что больно — нет», — сказал Жагарс, добавив, что в плане работы — да, ему пришлось поработать над тем, как это сделать.

Жагарс признал, что активность в социальных сетях и СМИ заставила его задуматься над интересной вещью. В бизнесе, независимо от того, хорошие времена или плохие, люди думают о том, на чём можно сэкономить. Даже компании, которые процветают, всегда думают о том, что можно делать более эффективно. В свою очередь в государственных учреждениях и организациях, об экономии начинают задумываться только тогда, когда дела идут плохо.

Поэтому Жагарс считает странным отношение публики: вместо того, чтобы даже в хорошие времена спрашивать, как вы экономите, как вы откладываете деньги, все ли ваши сотрудники работают полный рабочий день, действительно ли вам нужны все актеры и т. д., нельзя ли придумать что-то поумнее, такие вопросы не задаются. Несмотря на то, что дела идут хорошо и доходы от продажи билетов высоки, нужно постоянно думать о том, где можно сократить расходы, напомнил директор театра Dailes.

Жагарс согласился с утверждением, что театром следует управлять как бизнесом. Только учреждения культуры не могут зарабатывать деньги, но все равно необходимо постоянно следить за доходами и расходами. По его мнению, это логично, и только в советские времена им нельзя было управлять как бизнесом. «Покажите мне хотя бы один театр в Западной Европе, не говоря уже об Америке, который не управляется как бизнес», — сказал Я. Жагарс.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Нравы airBaltic в рижском аэропорту: пассажирку заставили удалить видео и обыскали телефон
Важно

Нравы airBaltic в рижском аэропорту: пассажирку заставили удалить видео и обыскали телефон (1)

Голосовали не глядя: как в Краславе пенсионерам с российскими паспортами отказали в помощи
Важно

Голосовали не глядя: как в Краславе пенсионерам с российскими паспортами отказали в помощи (1)

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?
Важно

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ночью нам снова обещают серьезный мороз

Новости Латвии 14:53

Новости Латвии 0 комментариев

По прогнозам синоптиков, во вторник вечером в большей части Латвии произойдет резкое похолодание, небо будет ясным, а ветер слабым.

По прогнозам синоптиков, во вторник вечером в большей части Латвии произойдет резкое похолодание, небо будет ясным, а ветер слабым.

Читать
Загрузка

Нравы airBaltic в рижском аэропорту: пассажирку заставили удалить видео и обыскали телефон

Важно 14:40

Важно 0 комментариев

Утром в рижском аэропорту путешественница Элита Милграве столкнулась с ситуацией, которую она назвала неуважительной и унизительной. По её словам, поведение сотрудников авиакомпании airBaltic перешло все границы.

Утром в рижском аэропорту путешественница Элита Милграве столкнулась с ситуацией, которую она назвала неуважительной и унизительной. По её словам, поведение сотрудников авиакомпании airBaltic перешло все границы.

Читать

Почему некоторые раны не заживают годами? Учёные нашли неожиданную причину

Азбука здоровья 14:26

Азбука здоровья 0 комментариев

Иногда рана просто отказывается заживать.
Антибиотики работают, перевязки делают, а кожа будто нажала на паузу.

Иногда рана просто отказывается заживать.
Антибиотики работают, перевязки делают, а кожа будто нажала на паузу.

Читать

Кризисное пособие после пожара под Кекавой запросила только одна семья

ЧП и криминал 14:24

ЧП и криминал 0 комментариев

Самоуправление Кекавского края получило одно заявление от пострадавших от пожара жителей Крусткалнса на выплату кризисного пособия, сообщили в самоуправлении.

Самоуправление Кекавского края получило одно заявление от пострадавших от пожара жителей Крусткалнса на выплату кризисного пособия, сообщили в самоуправлении.

Читать

К вечеру в Латвии подморозит до минус 20

Важно 14:05

Важно 0 комментариев

Во вторник в Латвии будет светить солнце, но в части Курземе и на северо-западе Видземе небо будет облачным, прогнозируют синоптики.

Во вторник в Латвии будет светить солнце, но в части Курземе и на северо-западе Видземе небо будет облачным, прогнозируют синоптики.

Читать

При поддержке НАТО: в Латвии откроется центр стартапов в области оборонных технологий

Новости Латвии 13:41

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг, 22 января, в Латвии состоится официальное открытие центра "UniLab Defence" - акселератора оборонных инноваций НАТО для Североатлантического региона (NATO DIANA), сообщили агентству ЛЕТА представители центра.

В четверг, 22 января, в Латвии состоится официальное открытие центра "UniLab Defence" - акселератора оборонных инноваций НАТО для Североатлантического региона (NATO DIANA), сообщили агентству ЛЕТА представители центра.

Читать