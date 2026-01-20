Просто бизнес, ничего личного: Жагарс прокомментировал увольнение сотрудников из театра

«Совсем не больно. Я мыслю в категориях бизнеса, потому что я никому не причинил вреда как руководитель. По крайней мере, я на это надеюсь. Я знаю, что заявил, знаю, что говорил, как себя вел, независимо от того, что кто-то публикует в социальных сетях. Так что больно — нет», — сказал Жагарс, добавив, что в плане работы — да, ему пришлось поработать над тем, как это сделать.

Жагарс признал, что активность в социальных сетях и СМИ заставила его задуматься над интересной вещью. В бизнесе, независимо от того, хорошие времена или плохие, люди думают о том, на чём можно сэкономить. Даже компании, которые процветают, всегда думают о том, что можно делать более эффективно. В свою очередь в государственных учреждениях и организациях, об экономии начинают задумываться только тогда, когда дела идут плохо.

Поэтому Жагарс считает странным отношение публики: вместо того, чтобы даже в хорошие времена спрашивать, как вы экономите, как вы откладываете деньги, все ли ваши сотрудники работают полный рабочий день, действительно ли вам нужны все актеры и т. д., нельзя ли придумать что-то поумнее, такие вопросы не задаются. Несмотря на то, что дела идут хорошо и доходы от продажи билетов высоки, нужно постоянно думать о том, где можно сократить расходы, напомнил директор театра Dailes.

Жагарс согласился с утверждением, что театром следует управлять как бизнесом. Только учреждения культуры не могут зарабатывать деньги, но все равно необходимо постоянно следить за доходами и расходами. По его мнению, это логично, и только в советские времена им нельзя было управлять как бизнесом. «Покажите мне хотя бы один театр в Западной Европе, не говоря уже об Америке, который не управляется как бизнес», — сказал Я. Жагарс.