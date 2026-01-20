Ночью нам снова обещают серьезный мороз

В среду вечером во многих уголках страны температура опустится до -20-25 градусов. Под покровом облаков будет значительно теплее, что ожидается в основном в Курземе, но возможно и в других частях страны. В некоторых районах Курземского побережья температура воздуха может не опуститься ниже -10 градусов.

Местами возможны туман и иней. Будет дуть слабый ветер переменного направления.

Ночь будет ясной. Но в течение дня латвийское небо будет частично затянуто облаками, местами возможен небольшой снегопад, будет дуть слабый или умеренный восточный ветер, но на Курземском побережье Рижского залива ветер усилится, порывы достигнут 15 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха в среду составит -3–9 градусов, в южной части страны – до -12 градусов.

В Риге будет переменная облачность, осадков не ожидается. Затишье сменится слабым или умеренным восточным ветром. Ночью температура воздуха в центре города будет колебаться около -15 градусов, в Рижском районе ожидается мороз до -22 градусов; в среду днем ​​и вечером воздух потеплеет до -8 градусов.