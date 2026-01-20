Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 20. Января Завтра: Algis, Olgerts, Orests
Доступность

Почему некоторые раны не заживают годами? Учёные нашли неожиданную причину

Редакция PRESS 20 января, 2026 14:26

Азбука здоровья 0 комментариев

Иногда рана просто отказывается заживать.
Антибиотики работают, перевязки делают, а кожа будто нажала на паузу.

Теперь стало ясно, почему так происходит.

Учёные выяснили: в некоторых хронических ранах живёт бактерия, которая не просто выживает, а активно мешает коже восстанавливаться. Причём делает это совсем не так, как ожидали врачи.

Речь идёт о микробе, который часто встречается в долго незаживающих ранах — особенно при диабете. Он не столько «атакует» ткани, сколько постоянно выбрасывает химически агрессивные молекулы, создавая вокруг клеток состояние стресса.

Эти молекулы перегружают кожные клетки. В ответ они включают защитный режим — замедляют работу, прекращают движение и фактически перестают закрывать рану.
Формально клетки живы. Но заживление останавливается.

Интересная деталь: бактерия использует для этого не токсины, а собственный обмен веществ. В процессе она производит перекись водорода — вещество, которое в малых дозах знакомо всем, но в ране действует разрушительно.

Когда этот поток удалось нейтрализовать, произошло неожиданное.
Клетки кожи вышли из «заморозки», снова начали двигаться и закрывать повреждённую ткань.

Причём для этого не понадобилось уничтожать саму бактерию.

Оказалось, что достаточно обезвредить то, что она выделяет. В экспериментах с клетками кожи обычный антиоксидант смог снять стресс и вернуть способность к заживлению.

Это особенно важно для хронических ран, которые годами не поддаются лечению и часто заканчиваются тяжёлыми осложнениями.

Исследователи считают, что в будущем повязки и средства для лечения ран могут работать не против микробов, а против их химического воздействия на клетки кожи.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Голосовали не глядя: как в Краславе пенсионерам с российскими паспортами отказали в помощи
Важно

Голосовали не глядя: как в Краславе пенсионерам с российскими паспортами отказали в помощи (1)

В Резекне на балконе нашли труп пропавшего без вести мужчины
Важно

В Резекне на балконе нашли труп пропавшего без вести мужчины

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?
Важно

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ночью нам снова обещают серьезный мороз

Новости Латвии 14:53

Новости Латвии 0 комментариев

По прогнозам синоптиков, во вторник вечером в большей части Латвии произойдет резкое похолодание, небо будет ясным, а ветер слабым.

По прогнозам синоптиков, во вторник вечером в большей части Латвии произойдет резкое похолодание, небо будет ясным, а ветер слабым.

Читать
Загрузка

Нравы airBaltic в рижском аэропорту: пассажирку заставили удалить видео и обыскали телефон

Важно 14:40

Важно 0 комментариев

Утром в рижском аэропорту путешественница Элита Милграве столкнулась с ситуацией, которую она назвала неуважительной и унизительной. По её словам, поведение сотрудников авиакомпании airBaltic перешло все границы.

Утром в рижском аэропорту путешественница Элита Милграве столкнулась с ситуацией, которую она назвала неуважительной и унизительной. По её словам, поведение сотрудников авиакомпании airBaltic перешло все границы.

Читать

Кризисное пособие после пожара под Кекавой запросила только одна семья

ЧП и криминал 14:24

ЧП и криминал 0 комментариев

Самоуправление Кекавского края получило одно заявление от пострадавших от пожара жителей Крусткалнса на выплату кризисного пособия, сообщили в самоуправлении.

Самоуправление Кекавского края получило одно заявление от пострадавших от пожара жителей Крусткалнса на выплату кризисного пособия, сообщили в самоуправлении.

Читать

Просто бизнес, ничего личного: Жагарс прокомментировал увольнение сотрудников из театра

Важно 14:18

Важно 0 комментариев

В связи с сокращением дотаций театр Dailes принял решение о проведении структурных изменений и увольнении ряда сотрудников. Насколько болезненным был этот вариант и почему директор театра Юрис Жагарс выбрал именно его, он объяснил в программе TV24 «Nedēļa post scriptum».

В связи с сокращением дотаций театр Dailes принял решение о проведении структурных изменений и увольнении ряда сотрудников. Насколько болезненным был этот вариант и почему директор театра Юрис Жагарс выбрал именно его, он объяснил в программе TV24 «Nedēļa post scriptum».

Читать

К вечеру в Латвии подморозит до минус 20

Важно 14:05

Важно 0 комментариев

Во вторник в Латвии будет светить солнце, но в части Курземе и на северо-западе Видземе небо будет облачным, прогнозируют синоптики.

Во вторник в Латвии будет светить солнце, но в части Курземе и на северо-западе Видземе небо будет облачным, прогнозируют синоптики.

Читать

При поддержке НАТО: в Латвии откроется центр стартапов в области оборонных технологий

Новости Латвии 13:41

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг, 22 января, в Латвии состоится официальное открытие центра "UniLab Defence" - акселератора оборонных инноваций НАТО для Североатлантического региона (NATO DIANA), сообщили агентству ЛЕТА представители центра.

В четверг, 22 января, в Латвии состоится официальное открытие центра "UniLab Defence" - акселератора оборонных инноваций НАТО для Североатлантического региона (NATO DIANA), сообщили агентству ЛЕТА представители центра.

Читать