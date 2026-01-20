Почему некоторые раны не заживают годами? Учёные нашли неожиданную причину

Теперь стало ясно, почему так происходит.

Учёные выяснили: в некоторых хронических ранах живёт бактерия, которая не просто выживает, а активно мешает коже восстанавливаться. Причём делает это совсем не так, как ожидали врачи.

Речь идёт о микробе, который часто встречается в долго незаживающих ранах — особенно при диабете. Он не столько «атакует» ткани, сколько постоянно выбрасывает химически агрессивные молекулы, создавая вокруг клеток состояние стресса.

Эти молекулы перегружают кожные клетки. В ответ они включают защитный режим — замедляют работу, прекращают движение и фактически перестают закрывать рану.

Формально клетки живы. Но заживление останавливается.

Интересная деталь: бактерия использует для этого не токсины, а собственный обмен веществ. В процессе она производит перекись водорода — вещество, которое в малых дозах знакомо всем, но в ране действует разрушительно.

Когда этот поток удалось нейтрализовать, произошло неожиданное.

Клетки кожи вышли из «заморозки», снова начали двигаться и закрывать повреждённую ткань.

Причём для этого не понадобилось уничтожать саму бактерию.

Оказалось, что достаточно обезвредить то, что она выделяет. В экспериментах с клетками кожи обычный антиоксидант смог снять стресс и вернуть способность к заживлению.

Это особенно важно для хронических ран, которые годами не поддаются лечению и часто заканчиваются тяжёлыми осложнениями.

Исследователи считают, что в будущем повязки и средства для лечения ран могут работать не против микробов, а против их химического воздействия на клетки кожи.