Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 20. Января Завтра: Algis, Olgerts, Orests
Доступность

Румыния стягивает войска к границе из за российских дронов

Редакция PRESS 20 января, 2026 15:25

Важно 0 комментариев

В последние месяцы на восточном фланге НАТО фиксируется рост активности российских беспилотников. Все чаще дроны пересекают государственные границы и попадают в воздушное пространство стран, соседних с Украиной. На этом фоне Министерство национальной обороны Румынии объявило о наращивании военного присутствия у границы. Об этом сообщает Digi24.

Министр обороны Раду Мируцэ заявил, что армия увеличивает численность личного состава и техники в Добрудже - регионе на востоке страны, граничащем с Украиной. Именно там регулярно фиксируются российские беспилотники, которые неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии и создавали прямые риски для безопасности.

По словам министра, в последние недели дроны стали чаще пересекать румынско украинскую границу. В ответ Бухарест усиливает развертывание систем противовоздушной обороны. Уже сейчас в Добрудже размещено значительное число военнослужащих, и в перспективе их количество может быть увеличено.

Ключевая проблема - техническая. Румынские радары не способны обнаружить часть российских беспилотников, из за чего те иногда падают вблизи жилых домов. Для противодействия дронам Румыния, как и Украина, использует немецкие зенитные установки Gepard, а также другие средства ПВО.

Самый серьезный инцидент произошел в середине января 2026 года. Один из российских дронов упал на территории Румынии примерно в 200 километрах от украинской границы. Поскольку система ПВО его не зафиксировала, точная дата падения неизвестна. До заявления Мируцэ представители Минобороны Румынии публично не признавали, что национальная ПВО не способна обнаруживать и уничтожать все беспилотники. Это первое столь откровенное признание высокопоставленного чиновника.

Ранее Бухарест подтвердил участие в инициативе НАТО PURL и выделил 50 миллионов евро на закупку американского вооружения для Украины, не уточняя номенклатуру. Власти подчеркивают, что программа направлена на укрепление региональной безопасности и полностью соответствует обязательствам страны в рамках НАТО.

Польша и Румыния также развертывают американскую систему Merops для противодействия российским дронам. Несмотря на сокращение части контингента США в Европе, альянс демонстрирует готовность защищать восточный фланг. В конце октября 2025 года в Румынии прошли масштабные учения НАТО с участием около 5000 военнослужащих, дронов, артиллерии, танков и вертолетов. Эти маневры стали политическим и военным сигналом Москве, отмечает Politico.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?
Важно

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?

Инициативу о высылке нелояльных не поддержали. Инструменты наказания уже так есть
Важно

Инициативу о высылке нелояльных не поддержали. Инструменты наказания уже так есть

Голосовали не глядя: как в Краславе пенсионерам с российскими паспортами отказали в помощи
Важно

Голосовали не глядя: как в Краславе пенсионерам с российскими паспортами отказали в помощи (3)

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Люди пытаются спастись от слона-убийцы — и это не фильм ужасов!

Животные 19:21

Животные 0 комментариев

На востоке Индии уже больше недели люди живут как в фильме-катастрофе.
Жители деревень спят на крышах и залезают на деревья, прислушиваясь к каждому шороху. Причина — один дикий слон, который за 10 дней убил 22 человека! 

На востоке Индии уже больше недели люди живут как в фильме-катастрофе.
Жители деревень спят на крышах и залезают на деревья, прислушиваясь к каждому шороху. Причина — один дикий слон, который за 10 дней убил 22 человека! 

Читать
Загрузка

Трамп отказался от соглашения о послевоенном восстановлении Украины на 800 млрд. USD

Важно 18:57

Важно 0 комментариев

Подписание масштабного соглашения о послевоенном восстановлении Украины на сумму $800 млрд между Вашингтоном и Киевом не состоится на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как сообщает Axios со ссылкой на источник в украинских властях, встреча президентов США и Украины, на которой планировалось закрепить договорённости, была отменена.

Подписание масштабного соглашения о послевоенном восстановлении Украины на сумму $800 млрд между Вашингтоном и Киевом не состоится на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как сообщает Axios со ссылкой на источник в украинских властях, встреча президентов США и Украины, на которой планировалось закрепить договорённости, была отменена.

Читать

Где вы, богатые гурманы! В Риге закрывается второй за январь ресторан Michelin

Важно 18:56

Важно 0 комментариев

В Старой Риге на улице Смилшу закрывается ресторан и бар Barents, включённый в международный гастрономический гид Michelin Guide. Последним рабочим днём станет 31 января, подтвердила директор заведения Лаура Подгурска.

В Старой Риге на улице Смилшу закрывается ресторан и бар Barents, включённый в международный гастрономический гид Michelin Guide. Последним рабочим днём станет 31 января, подтвердила директор заведения Лаура Подгурска.

Читать

Сбивать и сажать! Военным разрешили разбираться с беспилотниками

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

Правительство Латвии одобрило поправки к нормативам, позволяющие Национальные вооружённые силы Латвии и Земессардзе при исполнении служебных обязанностей использовать специальные средства для перехвата, принудительной посадки или уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Правительство Латвии одобрило поправки к нормативам, позволяющие Национальные вооружённые силы Латвии и Земессардзе при исполнении служебных обязанностей использовать специальные средства для перехвата, принудительной посадки или уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Читать

Ратниекс просит не пускать детей кататься с Кепки Ушакова. И ставит знаки, которые игнорируют

Новости Латвии 18:31

Новости Латвии 0 комментариев

Власти Риги призывают родителей ограничить использование детьми крутых склонов Дрейлинькалнса для зимних развлечений. Вице-мэр Эдвардс Ратниекс указал на рост травм и повышенные риски при катании на санках, с подручными средствами и на лыжах. Вместо этого муниципалитет рекомендует пользоваться безопасной лыжной трассой у подножия холма.

Власти Риги призывают родителей ограничить использование детьми крутых склонов Дрейлинькалнса для зимних развлечений. Вице-мэр Эдвардс Ратниекс указал на рост травм и повышенные риски при катании на санках, с подручными средствами и на лыжах. Вместо этого муниципалитет рекомендует пользоваться безопасной лыжной трассой у подножия холма.

Читать

«Система — мусор»: родители ругают школу и «компетенции»

Латышские СМИ 18:26

Латышские СМИ 0 комментариев

В соцсетях вновь вспыхнула дискуссия об образовании. Родители признаются, что современная школьная система выматывает не только детей, но и взрослых. Поводом стали регулярные ситуации, когда домашние задания появляются в e klase поздно вечером - вопреки школьным правилам. Об этом пишет LA.

В соцсетях вновь вспыхнула дискуссия об образовании. Родители признаются, что современная школьная система выматывает не только детей, но и взрослых. Поводом стали регулярные ситуации, когда домашние задания появляются в e klase поздно вечером - вопреки школьным правилам. Об этом пишет LA.

Читать

Радиационный шторм «века» накрыл Землю

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

Ночью 20 января ученые зафиксировали мощнейший за последние около 25 лет радиационный шторм в околоземном пространстве. Он начался после сильной вспышки на Солнце, и поток высокоэнергетических частиц (протонов) достиг рекордных значений за XXI век. Такое событие оценивается как шторм уровня S4, что означает серьёзную активность.

Ночью 20 января ученые зафиксировали мощнейший за последние около 25 лет радиационный шторм в околоземном пространстве. Он начался после сильной вспышки на Солнце, и поток высокоэнергетических частиц (протонов) достиг рекордных значений за XXI век. Такое событие оценивается как шторм уровня S4, что означает серьёзную активность.

Читать