Румыния стягивает войска к границе из за российских дронов

Министр обороны Раду Мируцэ заявил, что армия увеличивает численность личного состава и техники в Добрудже - регионе на востоке страны, граничащем с Украиной. Именно там регулярно фиксируются российские беспилотники, которые неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии и создавали прямые риски для безопасности.

По словам министра, в последние недели дроны стали чаще пересекать румынско украинскую границу. В ответ Бухарест усиливает развертывание систем противовоздушной обороны. Уже сейчас в Добрудже размещено значительное число военнослужащих, и в перспективе их количество может быть увеличено.

Ключевая проблема - техническая. Румынские радары не способны обнаружить часть российских беспилотников, из за чего те иногда падают вблизи жилых домов. Для противодействия дронам Румыния, как и Украина, использует немецкие зенитные установки Gepard, а также другие средства ПВО.

Самый серьезный инцидент произошел в середине января 2026 года. Один из российских дронов упал на территории Румынии примерно в 200 километрах от украинской границы. Поскольку система ПВО его не зафиксировала, точная дата падения неизвестна. До заявления Мируцэ представители Минобороны Румынии публично не признавали, что национальная ПВО не способна обнаруживать и уничтожать все беспилотники. Это первое столь откровенное признание высокопоставленного чиновника.

Ранее Бухарест подтвердил участие в инициативе НАТО PURL и выделил 50 миллионов евро на закупку американского вооружения для Украины, не уточняя номенклатуру. Власти подчеркивают, что программа направлена на укрепление региональной безопасности и полностью соответствует обязательствам страны в рамках НАТО.

Польша и Румыния также развертывают американскую систему Merops для противодействия российским дронам. Несмотря на сокращение части контингента США в Европе, альянс демонстрирует готовность защищать восточный фланг. В конце октября 2025 года в Румынии прошли масштабные учения НАТО с участием около 5000 военнослужащих, дронов, артиллерии, танков и вертолетов. Эти маневры стали политическим и военным сигналом Москве, отмечает Politico.