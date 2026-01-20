Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Этот крошечный модуль может изменить энергетику мира. И он уже работает!

20 января, 2026

Наука 0 комментариев

Миру срочно не хватает электричества.
И дело не только в розетках.

Искусственный интеллект, дата-центры, электромобили, заводы нового поколения — всё это пожирает энергию быстрее, чем её успевают производить. Но оказалось, что решение может быть не в новых электростанциях.

А в очень маленькой детали.

Учёные представили силовой модуль размером с ладонь, который умеет выжимать из электричества намного больше пользы, чем привычные системы. Он почти не теряет энергию, работает быстрее и при этом стоит заметно дешевле.

Как это возможно?

Всё дело в том, как электричество проходит внутри устройства.
Обычно часть энергии теряется из-за сопротивлений и «торможения» тока. В новом модуле эти потери удалось сократить в 7–9 раз. В результате:

энергии уходит меньше,
полезной мощности — больше,
перегрев снижается,
оборудование можно делать компактнее и легче.
При этом плотность мощности выросла почти в пять раз.
То есть та же энергия теперь помещается в куда меньший объём.

Интересная деталь: модуль не только мощный, но и умный.
Он способен сам отслеживать своё состояние и заранее замечать сбои — ещё до того, как что-то выйдет из строя. Для авиации, транспорта и сложной техники это критично.

Ещё один неожиданный поворот — конструкция.
Вместо привычных «коробок» инженеры сделали плоскую, почти дисковую форму. Её буквально «расплющили», как блин. И именно это позволило совместить высокую эффективность с дешёвым производством.

Материалы тоже изменились. Вместо тяжёлой керамики использовали гибкий полимер, который:

легче,
тоньше,
проще в обработке,
и резко снижает стоимость.
В итоге устройство можно выпускать за сотни долларов, а не за тысячи.

Где это может пригодиться?

в дата-центрах,
в энергосетях,
в электротранспорте,
в авиации,
в военной технике,
и даже в будущих энергетических системах нового типа.

Модуль уже готов к внедрению и лицензированию.
А дальше каждый решает сам: строить всё больше электростанций…
или научиться использовать уже существующую энергию умнее.

  Press.lv
Люди пытаются спастись от слона-убийцы — и это не фильм ужасов!

На востоке Индии уже больше недели люди живут как в фильме-катастрофе.
Жители деревень спят на крышах и залезают на деревья, прислушиваясь к каждому шороху. Причина — один дикий слон, который за 10 дней убил 22 человека! 

Трамп отказался от соглашения о послевоенном восстановлении Украины на 800 млрд. USD

Подписание масштабного соглашения о послевоенном восстановлении Украины на сумму $800 млрд между Вашингтоном и Киевом не состоится на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как сообщает Axios со ссылкой на источник в украинских властях, встреча президентов США и Украины, на которой планировалось закрепить договорённости, была отменена.

Где вы, богатые гурманы! В Риге закрывается второй за январь ресторан Michelin

В Старой Риге на улице Смилшу закрывается ресторан и бар Barents, включённый в международный гастрономический гид Michelin Guide. Последним рабочим днём станет 31 января, подтвердила директор заведения Лаура Подгурска.

Сбивать и сажать! Военным разрешили разбираться с беспилотниками

Правительство Латвии одобрило поправки к нормативам, позволяющие Национальные вооружённые силы Латвии и Земессардзе при исполнении служебных обязанностей использовать специальные средства для перехвата, принудительной посадки или уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Ратниекс просит не пускать детей кататься с Кепки Ушакова. И ставит знаки, которые игнорируют

Власти Риги призывают родителей ограничить использование детьми крутых склонов Дрейлинькалнса для зимних развлечений. Вице-мэр Эдвардс Ратниекс указал на рост травм и повышенные риски при катании на санках, с подручными средствами и на лыжах. Вместо этого муниципалитет рекомендует пользоваться безопасной лыжной трассой у подножия холма.

«Система — мусор»: родители ругают школу и «компетенции»

В соцсетях вновь вспыхнула дискуссия об образовании. Родители признаются, что современная школьная система выматывает не только детей, но и взрослых. Поводом стали регулярные ситуации, когда домашние задания появляются в e klase поздно вечером - вопреки школьным правилам. Об этом пишет LA.

Радиационный шторм «века» накрыл Землю

Ночью 20 января ученые зафиксировали мощнейший за последние около 25 лет радиационный шторм в околоземном пространстве. Он начался после сильной вспышки на Солнце, и поток высокоэнергетических частиц (протонов) достиг рекордных значений за XXI век. Такое событие оценивается как шторм уровня S4, что означает серьёзную активность.

