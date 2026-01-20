Этот крошечный модуль может изменить энергетику мира. И он уже работает!

Искусственный интеллект, дата-центры, электромобили, заводы нового поколения — всё это пожирает энергию быстрее, чем её успевают производить. Но оказалось, что решение может быть не в новых электростанциях.
А в очень маленькой детали.
Учёные представили силовой модуль размером с ладонь, который умеет выжимать из электричества намного больше пользы, чем привычные системы. Он почти не теряет энергию, работает быстрее и при этом стоит заметно дешевле.
Как это возможно?
Всё дело в том, как электричество проходит внутри устройства.
Обычно часть энергии теряется из-за сопротивлений и «торможения» тока. В новом модуле эти потери удалось сократить в 7–9 раз. В результате:
энергии уходит меньше,
полезной мощности — больше,
перегрев снижается,
оборудование можно делать компактнее и легче.
При этом плотность мощности выросла почти в пять раз.
То есть та же энергия теперь помещается в куда меньший объём.
Интересная деталь: модуль не только мощный, но и умный.
Он способен сам отслеживать своё состояние и заранее замечать сбои — ещё до того, как что-то выйдет из строя. Для авиации, транспорта и сложной техники это критично.
Ещё один неожиданный поворот — конструкция.
Вместо привычных «коробок» инженеры сделали плоскую, почти дисковую форму. Её буквально «расплющили», как блин. И именно это позволило совместить высокую эффективность с дешёвым производством.
Материалы тоже изменились. Вместо тяжёлой керамики использовали гибкий полимер, который:
легче,
тоньше,
проще в обработке,
и резко снижает стоимость.
В итоге устройство можно выпускать за сотни долларов, а не за тысячи.
Где это может пригодиться?
в дата-центрах,
в энергосетях,
в электротранспорте,
в авиации,
в военной технике,
и даже в будущих энергетических системах нового типа.
Модуль уже готов к внедрению и лицензированию.
А дальше каждый решает сам: строить всё больше электростанций…
или научиться использовать уже существующую энергию умнее.