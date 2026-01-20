Этот крошечный модуль может изменить энергетику мира. И он уже работает!

Искусственный интеллект, дата-центры, электромобили, заводы нового поколения — всё это пожирает энергию быстрее, чем её успевают производить. Но оказалось, что решение может быть не в новых электростанциях.

А в очень маленькой детали.

Учёные представили силовой модуль размером с ладонь, который умеет выжимать из электричества намного больше пользы, чем привычные системы. Он почти не теряет энергию, работает быстрее и при этом стоит заметно дешевле.

Как это возможно?

Всё дело в том, как электричество проходит внутри устройства.

Обычно часть энергии теряется из-за сопротивлений и «торможения» тока. В новом модуле эти потери удалось сократить в 7–9 раз. В результате:

энергии уходит меньше,

полезной мощности — больше,

перегрев снижается,

оборудование можно делать компактнее и легче.

При этом плотность мощности выросла почти в пять раз.

То есть та же энергия теперь помещается в куда меньший объём.

Интересная деталь: модуль не только мощный, но и умный.

Он способен сам отслеживать своё состояние и заранее замечать сбои — ещё до того, как что-то выйдет из строя. Для авиации, транспорта и сложной техники это критично.

Ещё один неожиданный поворот — конструкция.

Вместо привычных «коробок» инженеры сделали плоскую, почти дисковую форму. Её буквально «расплющили», как блин. И именно это позволило совместить высокую эффективность с дешёвым производством.

Материалы тоже изменились. Вместо тяжёлой керамики использовали гибкий полимер, который:

легче,

тоньше,

проще в обработке,

и резко снижает стоимость.

В итоге устройство можно выпускать за сотни долларов, а не за тысячи.

Где это может пригодиться?

в дата-центрах,

в энергосетях,

в электротранспорте,

в авиации,

в военной технике,

и даже в будущих энергетических системах нового типа.

Модуль уже готов к внедрению и лицензированию.

А дальше каждый решает сам: строить всё больше электростанций…

или научиться использовать уже существующую энергию умнее.