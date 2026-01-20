В США запустили кампанию в защиту прав трансгендерных спортсменов. И это вызвало новый скандал

Американский союз гражданских свобод ACLU запустил новую рекламную кампанию в защиту участия трансгендерных спортсменов в соревнованиях "в соответствии с их гендерной идентичностью".

30-секундный ролик планируют показывать во время женской баскетбольной серии Unrivaled. В нём снялись актёры Эллиот Пейдж и Наоми Уоттс, а также бывшие звёзды спорта — футболистка Меган Рапино и баскетболистка Сью Бёрдс.Участники ролика говорят о свободе быть собой и о праве на участие в спорте без ограничений. Кампания приурочена к разбирательству в Верховном суде США, где ACLU представляет позицию по делу, связанному с правилами допуска трансгендерных спортсменов к соревнованиям.

Интересно, что почти все участники кампании — либо представители киноиндустрии, либо спортсмены, уже завершившие профессиональную карьеру. Это сразу привлекло внимание критиков инициативы. Кроме того, речь идёт исключительно о допуске трансгендеров в женские лиги спорта. Обратного движения - не наблюдается.

Обсуждение быстро вышло за рамки самого ролика. Одни напомнили о биологических различиях и о роли закона Title IX, который с 1970-х годов обеспечивал развитие и защиту женского спорта в США. Другие, напротив, подчёркивают, что речь идёт о равном доступе и недискриминации.

На фоне кампании вновь всплыли данные опросов общественного мнения: около 69% американцев считают, что участие в спортивных соревнованиях должно определяться биологическим полом. За последние годы эта доля выросла.

При этом сам спор давно перестал быть только спортивным. Он затрагивает суды, школы, федерации и всё чаще становится частью более широкого разговора о том, где проходят границы равных прав — и кто именно должен их устанавливать.

Пока ясно одно:

кампания запущена,

реакция оказалась бурной,

а окончательные ответы снова ищут не на поле, а в судах.