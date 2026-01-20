Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 20. Января Завтра: Algis, Olgerts, Orests
Доступность

В США запустили кампанию в защиту прав трансгендерных спортсменов. И это вызвало новый скандал

Редакция PRESS 20 января, 2026 16:46

Всюду жизнь 0 комментариев

В США снова обсуждают спорт — и не счёт на табло.

Американский союз гражданских свобод ACLU запустил новую рекламную кампанию в защиту участия трансгендерных спортсменов в соревнованиях "в соответствии с их гендерной идентичностью".

30-секундный ролик планируют показывать во время женской баскетбольной серии Unrivaled. В нём снялись актёры Эллиот Пейдж и Наоми Уоттс, а также бывшие звёзды спорта — футболистка Меган Рапино и баскетболистка Сью Бёрдс.Участники ролика говорят о свободе быть собой и о праве на участие в спорте без ограничений. Кампания приурочена к разбирательству в Верховном суде США, где ACLU представляет позицию по делу, связанному с правилами допуска трансгендерных спортсменов к соревнованиям.

Интересно, что почти все участники кампании — либо представители киноиндустрии, либо спортсмены, уже завершившие профессиональную карьеру. Это сразу привлекло внимание критиков инициативы. Кроме того, речь идёт исключительно о допуске трансгендеров в женские лиги спорта. Обратного движения  - не наблюдается. 

Обсуждение быстро вышло за рамки самого ролика. Одни напомнили о биологических различиях и о роли закона Title IX, который с 1970-х годов обеспечивал развитие и защиту женского спорта в США. Другие, напротив, подчёркивают, что речь идёт о равном доступе и недискриминации.

На фоне кампании вновь всплыли данные опросов общественного мнения: около 69% американцев считают, что участие в спортивных соревнованиях должно определяться биологическим полом. За последние годы эта доля выросла.

При этом сам спор давно перестал быть только спортивным. Он затрагивает суды, школы, федерации и всё чаще становится частью более широкого разговора о том, где проходят границы равных прав — и кто именно должен их устанавливать.

Пока ясно одно:
кампания запущена,
реакция оказалась бурной,
а окончательные ответы снова ищут не на поле, а в судах.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Инициативу о высылке нелояльных не поддержали. Инструменты наказания уже так есть
Важно

Инициативу о высылке нелояльных не поддержали. Инструменты наказания уже так есть

Голосовали не глядя: как в Краславе пенсионерам с российскими паспортами отказали в помощи
Важно

Голосовали не глядя: как в Краславе пенсионерам с российскими паспортами отказали в помощи (3)

Где вы, богатые гурманы! В Риге закрывается второй за январь ресторан Michelin
Важно

Где вы, богатые гурманы! В Риге закрывается второй за январь ресторан Michelin

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Люди пытаются спастись от слона-убийцы — и это не фильм ужасов!

Животные 19:21

Животные 0 комментариев

На востоке Индии уже больше недели люди живут как в фильме-катастрофе.
Жители деревень спят на крышах и залезают на деревья, прислушиваясь к каждому шороху. Причина — один дикий слон, который за 10 дней убил 22 человека! 

На востоке Индии уже больше недели люди живут как в фильме-катастрофе.
Жители деревень спят на крышах и залезают на деревья, прислушиваясь к каждому шороху. Причина — один дикий слон, который за 10 дней убил 22 человека! 

Читать
Загрузка

Трамп отказался от соглашения о послевоенном восстановлении Украины на 800 млрд. USD

Важно 18:57

Важно 0 комментариев

Подписание масштабного соглашения о послевоенном восстановлении Украины на сумму $800 млрд между Вашингтоном и Киевом не состоится на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как сообщает Axios со ссылкой на источник в украинских властях, встреча президентов США и Украины, на которой планировалось закрепить договорённости, была отменена.

Подписание масштабного соглашения о послевоенном восстановлении Украины на сумму $800 млрд между Вашингтоном и Киевом не состоится на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как сообщает Axios со ссылкой на источник в украинских властях, встреча президентов США и Украины, на которой планировалось закрепить договорённости, была отменена.

Читать

Где вы, богатые гурманы! В Риге закрывается второй за январь ресторан Michelin

Важно 18:56

Важно 0 комментариев

В Старой Риге на улице Смилшу закрывается ресторан и бар Barents, включённый в международный гастрономический гид Michelin Guide. Последним рабочим днём станет 31 января, подтвердила директор заведения Лаура Подгурска.

В Старой Риге на улице Смилшу закрывается ресторан и бар Barents, включённый в международный гастрономический гид Michelin Guide. Последним рабочим днём станет 31 января, подтвердила директор заведения Лаура Подгурска.

Читать

Сбивать и сажать! Военным разрешили разбираться с беспилотниками

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

Правительство Латвии одобрило поправки к нормативам, позволяющие Национальные вооружённые силы Латвии и Земессардзе при исполнении служебных обязанностей использовать специальные средства для перехвата, принудительной посадки или уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Правительство Латвии одобрило поправки к нормативам, позволяющие Национальные вооружённые силы Латвии и Земессардзе при исполнении служебных обязанностей использовать специальные средства для перехвата, принудительной посадки или уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Читать

Ратниекс просит не пускать детей кататься с Кепки Ушакова. И ставит знаки, которые игнорируют

Новости Латвии 18:31

Новости Латвии 0 комментариев

Власти Риги призывают родителей ограничить использование детьми крутых склонов Дрейлинькалнса для зимних развлечений. Вице-мэр Эдвардс Ратниекс указал на рост травм и повышенные риски при катании на санках, с подручными средствами и на лыжах. Вместо этого муниципалитет рекомендует пользоваться безопасной лыжной трассой у подножия холма.

Власти Риги призывают родителей ограничить использование детьми крутых склонов Дрейлинькалнса для зимних развлечений. Вице-мэр Эдвардс Ратниекс указал на рост травм и повышенные риски при катании на санках, с подручными средствами и на лыжах. Вместо этого муниципалитет рекомендует пользоваться безопасной лыжной трассой у подножия холма.

Читать

«Система — мусор»: родители ругают школу и «компетенции»

Латышские СМИ 18:26

Латышские СМИ 0 комментариев

В соцсетях вновь вспыхнула дискуссия об образовании. Родители признаются, что современная школьная система выматывает не только детей, но и взрослых. Поводом стали регулярные ситуации, когда домашние задания появляются в e klase поздно вечером - вопреки школьным правилам. Об этом пишет LA.

В соцсетях вновь вспыхнула дискуссия об образовании. Родители признаются, что современная школьная система выматывает не только детей, но и взрослых. Поводом стали регулярные ситуации, когда домашние задания появляются в e klase поздно вечером - вопреки школьным правилам. Об этом пишет LA.

Читать

Радиационный шторм «века» накрыл Землю

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

Ночью 20 января ученые зафиксировали мощнейший за последние около 25 лет радиационный шторм в околоземном пространстве. Он начался после сильной вспышки на Солнце, и поток высокоэнергетических частиц (протонов) достиг рекордных значений за XXI век. Такое событие оценивается как шторм уровня S4, что означает серьёзную активность.

Ночью 20 января ученые зафиксировали мощнейший за последние около 25 лет радиационный шторм в околоземном пространстве. Он начался после сильной вспышки на Солнце, и поток высокоэнергетических частиц (протонов) достиг рекордных значений за XXI век. Такое событие оценивается как шторм уровня S4, что означает серьёзную активность.

Читать