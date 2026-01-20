Инициативу о высылке нелояльных не поддержали. Инструменты наказания уже так есть

Председатель комиссии Раймондс Бергманис отметил, что при необходимости Сейм и так работает над точечными поправками, но отдельный новый закон под инициативу не требуется. По его словам, правовые инструменты для реагирования на угрозы национальной безопасности уже существуют.

Парламентский секретарь МИД Артем Уршульскис заявил, что часть требований инициативы фактически уже реализована. Несколько лет назад были приняты нормы, позволяющие лишать гражданства отдельных нелояльных лиц, а также применять выдворение на основании судебных решений. При этом МИД подчёркивает, что лишение гражданства — крайне серьёзное вмешательство в права человека и должно оцениваться с точки зрения международных обязательств Латвии.

В министерстве напомнили, что международное право, включая Всеобщую декларацию прав человека ООН, запрещает произвольное лишение гражданства и создание лиц без гражданства. Кроме того, опыт других стран, по оценке МИД, не подтверждает эффективность такой меры для защиты национальной безопасности.

Позицию МИД поддержала и Служба государственной безопасности. Заместитель начальника ведомства Эрик Цинкус подчеркнул, что у государства уже есть действенные инструменты — в частности, признание лиц persona non grata и включение в так называемый «чёрный список». В прошлом году по предложению СГБ министр внутренних дел Рихардс Козловскис включил в такой список 140 иностранцев, причём более чем для половины срок запрета на въезд был продлён.

Цинкус также указал на практическую проблему — выявление лиц с двойным гражданством. По его словам, обладатели гражданства Латвии и России нередко сознательно скрывают этот факт.

Инициатива «О высылке из Латвии и лишении гражданства нелояльных лиц», размещённая на платформе manabalss.lv, была опубликована ещё в мае 2022 года и собрала 10 507 подписей лишь спустя три с половиной года — ближе к парламентским выборам. МВД ранее также заявляло, что существующей правовой базы достаточно и необходимости ужесточать законодательство, в том числе по лишению гражданства, сейчас не видит.