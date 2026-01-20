Херманис пошёл ва-банк: деньги, бюрократия и злость. И двойная цена на билет в театр

Херманис подчёркивает, что более 30 лет руководил большими коллективами и масштабными проектами — как в Латвии, так и за рубежом, включая работу на уровне La Scala и Зальцбургского фестиваля. Он напоминает, что его профессия напрямую связана с зарабатыванием денег: спектакли продаются по билетам, а проекты ежегодно приносили миллионы евро. Только за последние два сезона, по его словам, Новый Рижский театр заработал около пяти миллионов евро, а ранее зарубежные проекты приносили до десяти миллионов ежегодно.

Аргумент о государственных дотациях режиссёр отвергает жёстко. По его утверждению, государство субсидирует не театр, а зрителей — билеты можно было бы сделать вдвое дороже, и залы всё равно были бы заполнены, но тогда не все смогли бы себе это позволить. Поэтому Херманис считает себя предпринимателем в куда большей степени, чем многие, кто сегодня называет себя таковыми.

Отдельный блок текста посвящён критике системы управления государством. По мнению режиссёра, латвийская госадминистрация «запуталась до такой степени», что помочь могут только люди со стороны и с принципиально свежим подходом. Он прямо предупреждает: если кто то рассчитывает иметь дело с привычным артистом, на этот раз всё может пойти иначе.

В комментариях под публикацией развернулась эмоциональная дискуссия. Часть пользователей поддерживает Херманиса, благодарит его за «начатую борьбу с бюрократией» и критикует раздутый аппарат госуправления. Другие рассуждают о глубоком расколе латвийского общества, утрате объединяющей идеи государства и разочаровании в обещаниях европейского благополучия.

Звучат и более философские оценки — о том, что прежние элиты с дипломами и стажем всё чаще воспринимаются как тормоз, а не как решение. В глазах сторонников Херманиса он предстаёт не просто «флагом», а человеком с содержанием и видением, от которого теперь ждут не слов, а действий.