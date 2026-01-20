Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Херманис пошёл ва-банк: деньги, бюрократия и злость. И двойная цена на билет в театр

Редакция PRESS 20 января, 2026 17:16

Важно 0 комментариев

Режиссёр Алвис Херманис опубликовал в Facebook жёсткий и во многом программный текст, в котором ответил критикам и подробно объяснил, почему не считает себя «очередным артистом, полезшим в политику». По его словам, оппоненты сильно недооценивают его управленческий и предпринимательский опыт — и их могут ждать сюрпризы.

Херманис подчёркивает, что более 30 лет руководил большими коллективами и масштабными проектами — как в Латвии, так и за рубежом, включая работу на уровне La Scala и Зальцбургского фестиваля. Он напоминает, что его профессия напрямую связана с зарабатыванием денег: спектакли продаются по билетам, а проекты ежегодно приносили миллионы евро. Только за последние два сезона, по его словам, Новый Рижский театр заработал около пяти миллионов евро, а ранее зарубежные проекты приносили до десяти миллионов ежегодно.

Аргумент о государственных дотациях режиссёр отвергает жёстко. По его утверждению, государство субсидирует не театр, а зрителей — билеты можно было бы сделать вдвое дороже, и залы всё равно были бы заполнены, но тогда не все смогли бы себе это позволить. Поэтому Херманис считает себя предпринимателем в куда большей степени, чем многие, кто сегодня называет себя таковыми.

Отдельный блок текста посвящён критике системы управления государством. По мнению режиссёра, латвийская госадминистрация «запуталась до такой степени», что помочь могут только люди со стороны и с принципиально свежим подходом. Он прямо предупреждает: если кто то рассчитывает иметь дело с привычным артистом, на этот раз всё может пойти иначе.

В комментариях под публикацией развернулась эмоциональная дискуссия. Часть пользователей поддерживает Херманиса, благодарит его за «начатую борьбу с бюрократией» и критикует раздутый аппарат госуправления. Другие рассуждают о глубоком расколе латвийского общества, утрате объединяющей идеи государства и разочаровании в обещаниях европейского благополучия.

Звучат и более философские оценки — о том, что прежние элиты с дипломами и стажем всё чаще воспринимаются как тормоз, а не как решение. В глазах сторонников Херманиса он предстаёт не просто «флагом», а человеком с содержанием и видением, от которого теперь ждут не слов, а действий.

«Чемпион мира»: Миериня выдвинула Трампа на Нобеля (1)

Трамп отказался от соглашения о послевоенном восстановлении Украины на 800 млрд. USD

Где вы, богатые гурманы! В Риге закрывается второй за январь ресторан Michelin

Люди пытаются спастись от слона-убийцы — и это не фильм ужасов!

На востоке Индии уже больше недели люди живут как в фильме-катастрофе.
Жители деревень спят на крышах и залезают на деревья, прислушиваясь к каждому шороху. Причина — один дикий слон, который за 10 дней убил 22 человека! 

Трамп отказался от соглашения о послевоенном восстановлении Украины на 800 млрд. USD

Подписание масштабного соглашения о послевоенном восстановлении Украины на сумму $800 млрд между Вашингтоном и Киевом не состоится на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как сообщает Axios со ссылкой на источник в украинских властях, встреча президентов США и Украины, на которой планировалось закрепить договорённости, была отменена.

Где вы, богатые гурманы! В Риге закрывается второй за январь ресторан Michelin

В Старой Риге на улице Смилшу закрывается ресторан и бар Barents, включённый в международный гастрономический гид Michelin Guide. Последним рабочим днём станет 31 января, подтвердила директор заведения Лаура Подгурска.

Сбивать и сажать! Военным разрешили разбираться с беспилотниками

Правительство Латвии одобрило поправки к нормативам, позволяющие Национальные вооружённые силы Латвии и Земессардзе при исполнении служебных обязанностей использовать специальные средства для перехвата, принудительной посадки или уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Ратниекс просит не пускать детей кататься с Кепки Ушакова. И ставит знаки, которые игнорируют

Власти Риги призывают родителей ограничить использование детьми крутых склонов Дрейлинькалнса для зимних развлечений. Вице-мэр Эдвардс Ратниекс указал на рост травм и повышенные риски при катании на санках, с подручными средствами и на лыжах. Вместо этого муниципалитет рекомендует пользоваться безопасной лыжной трассой у подножия холма.

«Система — мусор»: родители ругают школу и «компетенции»

В соцсетях вновь вспыхнула дискуссия об образовании. Родители признаются, что современная школьная система выматывает не только детей, но и взрослых. Поводом стали регулярные ситуации, когда домашние задания появляются в e klase поздно вечером - вопреки школьным правилам. Об этом пишет LA.

Радиационный шторм «века» накрыл Землю

Ночью 20 января ученые зафиксировали мощнейший за последние около 25 лет радиационный шторм в околоземном пространстве. Он начался после сильной вспышки на Солнце, и поток высокоэнергетических частиц (протонов) достиг рекордных значений за XXI век. Такое событие оценивается как шторм уровня S4, что означает серьёзную активность.

