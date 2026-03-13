Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Нас подслушивают? Почему показывается реклама того, что недавно обсудили

Редакция PRESS 13 марта, 2026 13:50

Важно 0 комментариев

Вы замечали, что после разговора с друзьями или родственниками — лично или по телефону — в интернете вдруг появляется реклама именно того, о чём вы говорили? Например, обсудили холодильники, и вскоре реклама холодильников начинает преследовать вас на разных сайтах. Это создаёт ощущение, будто телефон подслушивает разговоры.

На самом деле чаще всего работает так называемая таргетированная реклама. Она основана на цифровом следе пользователя: данные собираются из поисковых запросов, посещённых сайтов, покупок, местоположения и действий в приложениях. Крупные компании вроде Google и Meta (владелец Facebook, WhatsApp и Instagram) анализируют огромные объёмы такой информации.

Современные алгоритмы умеют прогнозировать интересы пользователей, поэтому им не обязательно «слушать» разговоры, чтобы понять, какой товар показать. Сами Google и Meta официально отрицают использование записей разговоров для рекламы — постоянная запись миллиардов пользователей была бы слишком дорогой и рискованной с юридической точки зрения.

Однако в большинстве устройств есть голосовые помощники — например Google Assistant, Amazon Alexa и Siri. Они слушают только для распознавания ключевых слов активации, а в пользовательских соглашениях часто указано, что записи могут проверяться людьми для контроля качества.

Исследование Northeastern University в 2017 году показало, что микрофоны смартфонов во время тестов не активировались без причины. Однако выяснилось другое: некоторые приложения без ведома пользователей делали скриншоты экрана и передавали данные третьим лицам. Из 17 тысяч проверенных приложений около 9 тысяч имели потенциальную возможность делать такие снимки.

Поэтому даже если телефон не подслушивает разговоры, данные о пользователе могут собираться другими способами.

Чтобы уменьшить объём собираемой информации и сделать рекламу менее навязчивой, специалисты советуют отключать доступ к микрофону у ненужных приложений, ограничивать геолокацию, регулярно удалять cookie-файлы и при необходимости использовать VPN.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать
Загрузка

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Животные 17:41

Животные 0 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать