Нас подслушивают? Почему показывается реклама того, что недавно обсудили

На самом деле чаще всего работает так называемая таргетированная реклама. Она основана на цифровом следе пользователя: данные собираются из поисковых запросов, посещённых сайтов, покупок, местоположения и действий в приложениях. Крупные компании вроде Google и Meta (владелец Facebook, WhatsApp и Instagram) анализируют огромные объёмы такой информации.

Современные алгоритмы умеют прогнозировать интересы пользователей, поэтому им не обязательно «слушать» разговоры, чтобы понять, какой товар показать. Сами Google и Meta официально отрицают использование записей разговоров для рекламы — постоянная запись миллиардов пользователей была бы слишком дорогой и рискованной с юридической точки зрения.

Однако в большинстве устройств есть голосовые помощники — например Google Assistant, Amazon Alexa и Siri. Они слушают только для распознавания ключевых слов активации, а в пользовательских соглашениях часто указано, что записи могут проверяться людьми для контроля качества.

Исследование Northeastern University в 2017 году показало, что микрофоны смартфонов во время тестов не активировались без причины. Однако выяснилось другое: некоторые приложения без ведома пользователей делали скриншоты экрана и передавали данные третьим лицам. Из 17 тысяч проверенных приложений около 9 тысяч имели потенциальную возможность делать такие снимки.

Поэтому даже если телефон не подслушивает разговоры, данные о пользователе могут собираться другими способами.

Чтобы уменьшить объём собираемой информации и сделать рекламу менее навязчивой, специалисты советуют отключать доступ к микрофону у ненужных приложений, ограничивать геолокацию, регулярно удалять cookie-файлы и при необходимости использовать VPN.