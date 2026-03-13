Шоколад из принтера и фуа-гра из лаборатории: что может появиться в супермаркетах к 2035 году?

По данным отчёта британского Food Standards Agency, некоторые такие продукты могут появиться в магазинах уже к 2035 году.

Речь идёт о так называемых клеточных продуктах — когда мясо выращивают из животных клеток в лаборатории. Среди возможных вариантов называют стейк, курицу и утиную фуа-гра. Два подобных продукта уже проходят оценку безопасности у регуляторов.

В исследовании также упоминаются и другие необычные ингредиенты будущего. Например, съедобные насекомые. Их могут продавать как целиком, так и перерабатывать в порошок и добавлять в привычные продукты.

Сейчас четыре вида насекомых уже разрешены к продаже временно — пока продолжается проверка их безопасности.

Эксперты предупреждают, что у таких продуктов есть нюансы. Белки, содержащиеся в насекомых, похожи на те, что есть у ракообразных. Поэтому люди с аллергией на морепродукты могут реагировать и на продукты из насекомых.

Отдельное направление — 3D-печать еды. Технология позволяет создавать блюда, послойно «печатаемые» из съедобных ингредиентов. Таким способом можно формировать шоколад, пюре и другие продукты.

Пока такие технологии остаются скорее экспериментальными. По оценкам специалистов, в ближайшие 5–10 лет они вряд ли станут массовыми.

Однако у них есть неожиданные преимущества. Например, подобные продукты можно создавать с особой текстурой — это может помочь людям, которым трудно глотать обычную пищу.

Как отмечают эксперты, пищевая индустрия постоянно меняется, и регуляторы стараются успевать за новыми технологиями.

А значит, возможно, через несколько лет в обычной корзине покупателя окажутся продукты, которые сегодня кажутся чем-то из научной фантастики.
















