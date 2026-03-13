Шоколад из принтера и фуа-гра из лаборатории: что может появиться в супермаркетах к 2035 году?

Редакция PRESS 13 марта, 2026 13:20

Еда будущего может выглядеть совсем не так, как сегодня. Учёные и технологические компании уже работают над продуктами, которые звучат как научная фантастика — шоколад, напечатанный на 3D-принтере, и фуа-гра, выращенная в лаборатории.

По данным отчёта британского Food Standards Agency, некоторые такие продукты могут появиться в магазинах уже к 2035 году.

Речь идёт о так называемых клеточных продуктах — когда мясо выращивают из животных клеток в лаборатории. Среди возможных вариантов называют стейк, курицу и утиную фуа-гра. Два подобных продукта уже проходят оценку безопасности у регуляторов.

В исследовании также упоминаются и другие необычные ингредиенты будущего. Например, съедобные насекомые. Их могут продавать как целиком, так и перерабатывать в порошок и добавлять в привычные продукты.

Сейчас четыре вида насекомых уже разрешены к продаже временно — пока продолжается проверка их безопасности.

Эксперты предупреждают, что у таких продуктов есть нюансы. Белки, содержащиеся в насекомых, похожи на те, что есть у ракообразных. Поэтому люди с аллергией на морепродукты могут реагировать и на продукты из насекомых.

Отдельное направление — 3D-печать еды. Технология позволяет создавать блюда, послойно «печатаемые» из съедобных ингредиентов. Таким способом можно формировать шоколад, пюре и другие продукты.

Пока такие технологии остаются скорее экспериментальными. По оценкам специалистов, в ближайшие 5–10 лет они вряд ли станут массовыми.

Однако у них есть неожиданные преимущества. Например, подобные продукты можно создавать с особой текстурой — это может помочь людям, которым трудно глотать обычную пищу.

Как отмечают эксперты, пищевая индустрия постоянно меняется, и регуляторы стараются успевать за новыми технологиями.

А значит, возможно, через несколько лет в обычной корзине покупателя окажутся продукты, которые сегодня кажутся чем-то из научной фантастики.
 
 
 
 
 
 

 

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

