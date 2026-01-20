Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Арендаторы портят жильё: страховщики считают убытки

20 января, 2026

Новости Латвии

По данным страховой компании BTA Baltic Insurance Company, за последние три года чаще всего ущерб сдаваемому жилью из за действий или неосторожности арендаторов связан с протечками воды, повреждением отделки и порчей имущества. Общая сумма компенсаций владельцам арендной недвижимости достигла 47 000 евро.

Как отмечает директор департамента страховых выплат Иво Данче, повреждения мебели, отделки и бытовой техники нередко оказываются серьёзными и могут тянуть на несколько тысяч евро. За указанный период заявлено 112 страховых случаев, что показывает: подобные инциденты — не редкость, а устойчивая практика.

Собственники часто рассчитывают, что залог в размере одной-двух месячных арендных плат станет достаточной защитой. Однако на практике он нередко не покрывает реальный ущерб, особенно если в договоре не закреплены условия возмещения. Наиболее уязвима краткосрочная аренда, где ответственность сторон прописана формально или вовсе отсутствует.

Самые крупные выплаты связаны с длительной халатностью и умышленными повреждениями. В одном случае пострадали стены и полы, мебель, техника, электропроводка и оборудование ванной — владельцу компенсировали 2529 евро. Были и эпизоды, когда ущерб превышал 2500 евро после вечеринки арендатора с друзьями. В Лимбажи из за умышленного поджога, устроенного сыном арендатора, сгорела веранда — выплата составила 2461 евро.

Фиксировались и масштабные разрушения после выезда жильцов — повреждены пол, стены, потолок, окна, двери, кухня и ванная. Компенсация в таком случае достигла 2320 евро. В другом эпизоде хозяин обнаружил следы сверления в стенах, местами сгоревший матрас, испорченное кухонное оборудование и жалюзи — выплата составила 1743 евро.

В BTA подчёркивают: снизить риски помогает сочетание страхового покрытия, включающего ущерб от арендаторов, и чётко прописанных договорных условий с распределением ответственности. Даже при бытовых инцидентах — протечках или пожарах — ответственность может лежать на арендаторе. Если пострадало имущество соседей, последствия становятся ещё серьёзнее. В таких случаях страхование гражданско-правовой ответственности арендатора позволяет взыскивать ущерб с виновной стороны в порядке регресса.

Люди пытаются спастись от слона-убийцы — и это не фильм ужасов!

Животные

На востоке Индии уже больше недели люди живут как в фильме-катастрофе.
Жители деревень спят на крышах и залезают на деревья, прислушиваясь к каждому шороху. Причина — один дикий слон, который за 10 дней убил 22 человека! 

Трамп отказался от соглашения о послевоенном восстановлении Украины на 800 млрд. USD

Важно

Подписание масштабного соглашения о послевоенном восстановлении Украины на сумму $800 млрд между Вашингтоном и Киевом не состоится на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как сообщает Axios со ссылкой на источник в украинских властях, встреча президентов США и Украины, на которой планировалось закрепить договорённости, была отменена.

Где вы, богатые гурманы! В Риге закрывается второй за январь ресторан Michelin

Важно

В Старой Риге на улице Смилшу закрывается ресторан и бар Barents, включённый в международный гастрономический гид Michelin Guide. Последним рабочим днём станет 31 января, подтвердила директор заведения Лаура Подгурска.

Сбивать и сажать! Военным разрешили разбираться с беспилотниками

Важно

Правительство Латвии одобрило поправки к нормативам, позволяющие Национальные вооружённые силы Латвии и Земессардзе при исполнении служебных обязанностей использовать специальные средства для перехвата, принудительной посадки или уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Ратниекс просит не пускать детей кататься с Кепки Ушакова. И ставит знаки, которые игнорируют

Новости Латвии

Власти Риги призывают родителей ограничить использование детьми крутых склонов Дрейлинькалнса для зимних развлечений. Вице-мэр Эдвардс Ратниекс указал на рост травм и повышенные риски при катании на санках, с подручными средствами и на лыжах. Вместо этого муниципалитет рекомендует пользоваться безопасной лыжной трассой у подножия холма.

«Система — мусор»: родители ругают школу и «компетенции»

Латышские СМИ

В соцсетях вновь вспыхнула дискуссия об образовании. Родители признаются, что современная школьная система выматывает не только детей, но и взрослых. Поводом стали регулярные ситуации, когда домашние задания появляются в e klase поздно вечером - вопреки школьным правилам. Об этом пишет LA.

Радиационный шторм «века» накрыл Землю

Важно

Ночью 20 января ученые зафиксировали мощнейший за последние около 25 лет радиационный шторм в околоземном пространстве. Он начался после сильной вспышки на Солнце, и поток высокоэнергетических частиц (протонов) достиг рекордных значений за XXI век. Такое событие оценивается как шторм уровня S4, что означает серьёзную активность.

