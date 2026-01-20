Арендаторы портят жильё: страховщики считают убытки

Как отмечает директор департамента страховых выплат Иво Данче, повреждения мебели, отделки и бытовой техники нередко оказываются серьёзными и могут тянуть на несколько тысяч евро. За указанный период заявлено 112 страховых случаев, что показывает: подобные инциденты — не редкость, а устойчивая практика.

Собственники часто рассчитывают, что залог в размере одной-двух месячных арендных плат станет достаточной защитой. Однако на практике он нередко не покрывает реальный ущерб, особенно если в договоре не закреплены условия возмещения. Наиболее уязвима краткосрочная аренда, где ответственность сторон прописана формально или вовсе отсутствует.

Самые крупные выплаты связаны с длительной халатностью и умышленными повреждениями. В одном случае пострадали стены и полы, мебель, техника, электропроводка и оборудование ванной — владельцу компенсировали 2529 евро. Были и эпизоды, когда ущерб превышал 2500 евро после вечеринки арендатора с друзьями. В Лимбажи из за умышленного поджога, устроенного сыном арендатора, сгорела веранда — выплата составила 2461 евро.

Фиксировались и масштабные разрушения после выезда жильцов — повреждены пол, стены, потолок, окна, двери, кухня и ванная. Компенсация в таком случае достигла 2320 евро. В другом эпизоде хозяин обнаружил следы сверления в стенах, местами сгоревший матрас, испорченное кухонное оборудование и жалюзи — выплата составила 1743 евро.

В BTA подчёркивают: снизить риски помогает сочетание страхового покрытия, включающего ущерб от арендаторов, и чётко прописанных договорных условий с распределением ответственности. Даже при бытовых инцидентах — протечках или пожарах — ответственность может лежать на арендаторе. Если пострадало имущество соседей, последствия становятся ещё серьёзнее. В таких случаях страхование гражданско-правовой ответственности арендатора позволяет взыскивать ущерб с виновной стороны в порядке регресса.