В ходе прямой трансляции Федоров подробно рассказал об успехах украинских вооруженных сил в использовании беспилотников. Он отметил, что украинские беспилотники более эффективны.

«У них более совершенные транспондеры и гораздо лучшая устойчивость к радиоэлектронной борьбе. У них есть базовая станция, которая одновременно управляет как волоконно-оптическими сетями, так и различными беспилотными летательными аппаратами FPO», — отметил он.

Кроме того, Фёдоров посоветовал России искать партнеров среди стран, с которыми она избежит конфликтов в будущем, и назвал Китай потенциальным противником: «Я не исключаю войны с Китаем». Эти слова возмутили руководство канала, поскольку Пекин является стратегическим союзником Москвы.

По данным BILD, Федоров был уволен сразу после выхода передачи в эфир. Его карьера в качестве главного пропагандистского рупора закончилась из-за чрезмерной откровенности и несоответствия официальной позиции Кремля.

Кирилл Федоров родом из Риги. В 2022 году латвийские власти задержали его за оправдание российских военных преступлений против Украины. Интернет-пользователи собрали залог в размере 55 000 евро, после чего он бежал в Россию.

В России Фёдоров стал частью пропагандистской машины Соловьева, занимаясь сбором средств на оснащение оккупационных сил.