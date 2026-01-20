Регистрация СМИ ужесточается. Но журналисты отстояли право информировать общество о работе органов власти

Ассоциация заявила, что категорически возражает против предложенных Министерством культуры изменений. По мнению журналистов, под видом технического уточнения терминологии в закон пытались внести норму, которая существенно ограничивала бы возможности СМИ информировать общество о работе органов власти. Речь шла о замене в 7 статье слова «тайна» на более широкое понятие «информация», что фактически делало непубликуемой почти любую внутреннюю информацию государственных учреждений.

После переговоров ЛЖА с представителями Министерства культуры и Министерства юстиции была достигнута договорённость скорректировать имплементацию Европейского акта о свободе медиа. В итоге изменения в 7 статью закона в текущей редакции вноситься не будут.

При этом правительство поддержало ряд других нововведений. В законе планируется закрепить определения таких понятий, как медиасервис, поставщик медиасервиса, онлайн платформа, концентрация медиарынка, бенефициарный владелец и государственная реклама. Также уточняется порядок создания СМИ и вводится обязательная регистрация медиаресурсов и электронных программ в реестре средств массовой информации.

Согласно поправкам, перед регистрацией СМИ Регистр предприятий Латвии будет запрашивать заключение Совет по конкуренции о соответствии медиаресурса требованиям законодательства. Кроме того, медиапоставщики будут обязаны ежегодно до 1 июля подавать отчёт о полученном государственном финансировании на рекламу и доходах от рекламы, размещённой третьими государствами. Эти данные будут включаться в публичную часть регистрационного дела без проверки фактических сумм.

Для медиакомпаний, зарегистрированных в других странах ЕС, вводится обязанность предоставлять информацию о бенефициарных владельцах по правилам соответствующего государства. Если же медиапоставщик не зарегистрирован ни в Латвии, ни в другой стране ЕС, перед подачей заявления он должен будет зарегистрировать своего бенефициара в латвийском реестре.

Одновременно правительство одобрило связанные изменения в закон об электронных СМИ, расширяющие функции Национальный совет по электронным СМИ.