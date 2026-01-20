Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Регистрация СМИ ужесточается. Но журналисты отстояли право информировать общество о работе органов власти

Редакция PRESS 20 января, 2026 16:59

Новости Латвии 0 комментариев

Scanpix/Francis Joseph Dean/Dean Pictures

Правительство во вторник поддержало поправки к закону о прессе и других средствах массовой информации, рассмотрение которых на прошлой неделе было отложено из за резкой критики со стороны Латвийская ассоциация журналистов.

Ассоциация заявила, что категорически возражает против предложенных Министерством культуры изменений. По мнению журналистов, под видом технического уточнения терминологии в закон пытались внести норму, которая существенно ограничивала бы возможности СМИ информировать общество о работе органов власти. Речь шла о замене в 7 статье слова «тайна» на более широкое понятие «информация», что фактически делало непубликуемой почти любую внутреннюю информацию государственных учреждений.

После переговоров ЛЖА с представителями Министерства культуры и Министерства юстиции была достигнута договорённость скорректировать имплементацию Европейского акта о свободе медиа. В итоге изменения в 7 статью закона в текущей редакции вноситься не будут.

При этом правительство поддержало ряд других нововведений. В законе планируется закрепить определения таких понятий, как медиасервис, поставщик медиасервиса, онлайн платформа, концентрация медиарынка, бенефициарный владелец и государственная реклама. Также уточняется порядок создания СМИ и вводится обязательная регистрация медиаресурсов и электронных программ в реестре средств массовой информации.

Согласно поправкам, перед регистрацией СМИ Регистр предприятий Латвии будет запрашивать заключение Совет по конкуренции о соответствии медиаресурса требованиям законодательства. Кроме того, медиапоставщики будут обязаны ежегодно до 1 июля подавать отчёт о полученном государственном финансировании на рекламу и доходах от рекламы, размещённой третьими государствами. Эти данные будут включаться в публичную часть регистрационного дела без проверки фактических сумм.

Для медиакомпаний, зарегистрированных в других странах ЕС, вводится обязанность предоставлять информацию о бенефициарных владельцах по правилам соответствующего государства. Если же медиапоставщик не зарегистрирован ни в Латвии, ни в другой стране ЕС, перед подачей заявления он должен будет зарегистрировать своего бенефициара в латвийском реестре.

Одновременно правительство одобрило связанные изменения в закон об электронных СМИ, расширяющие функции Национальный совет по электронным СМИ.

Люди пытаются спастись от слона-убийцы — и это не фильм ужасов!

Животные 19:21

Животные 0 комментариев

На востоке Индии уже больше недели люди живут как в фильме-катастрофе.
Жители деревень спят на крышах и залезают на деревья, прислушиваясь к каждому шороху. Причина — один дикий слон, который за 10 дней убил 22 человека! 

На востоке Индии уже больше недели люди живут как в фильме-катастрофе.
Жители деревень спят на крышах и залезают на деревья, прислушиваясь к каждому шороху. Причина — один дикий слон, который за 10 дней убил 22 человека! 

Трамп отказался от соглашения о послевоенном восстановлении Украины на 800 млрд. USD

Важно 18:57

Важно 0 комментариев

Подписание масштабного соглашения о послевоенном восстановлении Украины на сумму $800 млрд между Вашингтоном и Киевом не состоится на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как сообщает Axios со ссылкой на источник в украинских властях, встреча президентов США и Украины, на которой планировалось закрепить договорённости, была отменена.

Подписание масштабного соглашения о послевоенном восстановлении Украины на сумму $800 млрд между Вашингтоном и Киевом не состоится на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как сообщает Axios со ссылкой на источник в украинских властях, встреча президентов США и Украины, на которой планировалось закрепить договорённости, была отменена.

Где вы, богатые гурманы! В Риге закрывается второй за январь ресторан Michelin

Важно 18:56

Важно 0 комментариев

В Старой Риге на улице Смилшу закрывается ресторан и бар Barents, включённый в международный гастрономический гид Michelin Guide. Последним рабочим днём станет 31 января, подтвердила директор заведения Лаура Подгурска.

В Старой Риге на улице Смилшу закрывается ресторан и бар Barents, включённый в международный гастрономический гид Michelin Guide. Последним рабочим днём станет 31 января, подтвердила директор заведения Лаура Подгурска.

Сбивать и сажать! Военным разрешили разбираться с беспилотниками

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

Правительство Латвии одобрило поправки к нормативам, позволяющие Национальные вооружённые силы Латвии и Земессардзе при исполнении служебных обязанностей использовать специальные средства для перехвата, принудительной посадки или уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Правительство Латвии одобрило поправки к нормативам, позволяющие Национальные вооружённые силы Латвии и Земессардзе при исполнении служебных обязанностей использовать специальные средства для перехвата, принудительной посадки или уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Ратниекс просит не пускать детей кататься с Кепки Ушакова. И ставит знаки, которые игнорируют

Новости Латвии 18:31

Новости Латвии 0 комментариев

Власти Риги призывают родителей ограничить использование детьми крутых склонов Дрейлинькалнса для зимних развлечений. Вице-мэр Эдвардс Ратниекс указал на рост травм и повышенные риски при катании на санках, с подручными средствами и на лыжах. Вместо этого муниципалитет рекомендует пользоваться безопасной лыжной трассой у подножия холма.

Власти Риги призывают родителей ограничить использование детьми крутых склонов Дрейлинькалнса для зимних развлечений. Вице-мэр Эдвардс Ратниекс указал на рост травм и повышенные риски при катании на санках, с подручными средствами и на лыжах. Вместо этого муниципалитет рекомендует пользоваться безопасной лыжной трассой у подножия холма.

«Система — мусор»: родители ругают школу и «компетенции»

Латышские СМИ 18:26

Латышские СМИ 0 комментариев

В соцсетях вновь вспыхнула дискуссия об образовании. Родители признаются, что современная школьная система выматывает не только детей, но и взрослых. Поводом стали регулярные ситуации, когда домашние задания появляются в e klase поздно вечером - вопреки школьным правилам. Об этом пишет LA.

В соцсетях вновь вспыхнула дискуссия об образовании. Родители признаются, что современная школьная система выматывает не только детей, но и взрослых. Поводом стали регулярные ситуации, когда домашние задания появляются в e klase поздно вечером - вопреки школьным правилам. Об этом пишет LA.

Радиационный шторм «века» накрыл Землю

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

Ночью 20 января ученые зафиксировали мощнейший за последние около 25 лет радиационный шторм в околоземном пространстве. Он начался после сильной вспышки на Солнце, и поток высокоэнергетических частиц (протонов) достиг рекордных значений за XXI век. Такое событие оценивается как шторм уровня S4, что означает серьёзную активность.

Ночью 20 января ученые зафиксировали мощнейший за последние около 25 лет радиационный шторм в околоземном пространстве. Он начался после сильной вспышки на Солнце, и поток высокоэнергетических частиц (протонов) достиг рекордных значений за XXI век. Такое событие оценивается как шторм уровня S4, что означает серьёзную активность.

