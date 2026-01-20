Опасность! МАГАТЭ: боевые действия обесточили Чернобыльскую АЭС

ктор агентства Рафаэль Гросси заявил, что утром 20 января был затронут ряд украинских электроподстанций, имеющих жизненно важное значение для ядерной безопасности. По его словам, МАГАТЭ активно отслеживает развитие ситуации, чтобы оценить возможные последствия для безопасности ядерных объектов.
Информации о переходе станции на аварийное энергоснабжение, включая использование дизель генераторов, агентство пока не публиковало.
Ранее МАГАТЭ сообщало о серьёзных проблемах с защитной оболочкой ЧАЭС. В начале декабря 2025 года агентство заявило, что саркофаг станции после удара беспилотника утратил ключевые функции безопасности. По словам Гросси, обследование подтвердило потерю способности оболочки удерживать радиацию и обеспечивать защиту от внешних воздействий.
Защитная арка была возведена над остановленной Чернобыльская АЭС после катастрофы 1986 года. На её строительство международное сообщество собрало 2,2 млрд евро. В феврале 2025 года ООН сообщила, что объект был поражён дроном с мощной боевой частью, что привело к пожару наружной обшивки и нарушению проектных параметров сооружения.
Украина обвиняла в атаке Россию, однако Москва отвергла причастность к инциденту. По данным замеров, уровень радиации на тот момент оставался в пределах нормы.
Several Ukrainian electrical substations vital for nuclear safety were affected by widespread military activity this morning, Director General @rafaelmgrossi said.
ChNPP lost all off-site power and power lines to other NPPs were also impacted.
“The IAEA is actively following… pic.twitter.com/LR5eWmLODj
— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) January 20, 2026