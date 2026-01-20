Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Опасность! МАГАТЭ: боевые действия обесточили Чернобыльскую АЭС

20 января, 2026 17:34

Чернобыльская атомная электростанция полностью лишилась внешнего электроснабжения в результате широкомасштабных боевых действий. Повреждены линии электропередачи, ведущие не только к ЧАЭС, но и к другим объектам энергосистемы. Об этом 20 января сообщила пресс-служба Международное агентство по атомной энергии в соцсети X.

Генеральный дире

Люди пытаются спастись от слона-убийцы — и это не фильм ужасов!

На востоке Индии уже больше недели люди живут как в фильме-катастрофе.
Жители деревень спят на крышах и залезают на деревья, прислушиваясь к каждому шороху. Причина — один дикий слон, который за 10 дней убил 22 человека! 

Трамп отказался от соглашения о послевоенном восстановлении Украины на 800 млрд. USD

Подписание масштабного соглашения о послевоенном восстановлении Украины на сумму $800 млрд между Вашингтоном и Киевом не состоится на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как сообщает Axios со ссылкой на источник в украинских властях, встреча президентов США и Украины, на которой планировалось закрепить договорённости, была отменена.

Подписание масштабного соглашения о послевоенном восстановлении Украины на сумму $800 млрд между Вашингтоном и Киевом не состоится на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как сообщает Axios со ссылкой на источник в украинских властях, встреча президентов США и Украины, на которой планировалось закрепить договорённости, была отменена.

Где вы, богатые гурманы! В Риге закрывается второй за январь ресторан Michelin

В Старой Риге на улице Смилшу закрывается ресторан и бар Barents, включённый в международный гастрономический гид Michelin Guide. Последним рабочим днём станет 31 января, подтвердила директор заведения Лаура Подгурска.

В Старой Риге на улице Смилшу закрывается ресторан и бар Barents, включённый в международный гастрономический гид Michelin Guide. Последним рабочим днём станет 31 января, подтвердила директор заведения Лаура Подгурска.

Сбивать и сажать! Военным разрешили разбираться с беспилотниками

Правительство Латвии одобрило поправки к нормативам, позволяющие Национальные вооружённые силы Латвии и Земессардзе при исполнении служебных обязанностей использовать специальные средства для перехвата, принудительной посадки или уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Правительство Латвии одобрило поправки к нормативам, позволяющие Национальные вооружённые силы Латвии и Земессардзе при исполнении служебных обязанностей использовать специальные средства для перехвата, принудительной посадки или уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Ратниекс просит не пускать детей кататься с Кепки Ушакова. И ставит знаки, которые игнорируют

Власти Риги призывают родителей ограничить использование детьми крутых склонов Дрейлинькалнса для зимних развлечений. Вице-мэр Эдвардс Ратниекс указал на рост травм и повышенные риски при катании на санках, с подручными средствами и на лыжах. Вместо этого муниципалитет рекомендует пользоваться безопасной лыжной трассой у подножия холма.

Власти Риги призывают родителей ограничить использование детьми крутых склонов Дрейлинькалнса для зимних развлечений. Вице-мэр Эдвардс Ратниекс указал на рост травм и повышенные риски при катании на санках, с подручными средствами и на лыжах. Вместо этого муниципалитет рекомендует пользоваться безопасной лыжной трассой у подножия холма.

«Система — мусор»: родители ругают школу и «компетенции»

В соцсетях вновь вспыхнула дискуссия об образовании. Родители признаются, что современная школьная система выматывает не только детей, но и взрослых. Поводом стали регулярные ситуации, когда домашние задания появляются в e klase поздно вечером - вопреки школьным правилам. Об этом пишет LA.

В соцсетях вновь вспыхнула дискуссия об образовании. Родители признаются, что современная школьная система выматывает не только детей, но и взрослых. Поводом стали регулярные ситуации, когда домашние задания появляются в e klase поздно вечером - вопреки школьным правилам. Об этом пишет LA.

Радиационный шторм «века» накрыл Землю

Ночью 20 января ученые зафиксировали мощнейший за последние около 25 лет радиационный шторм в околоземном пространстве. Он начался после сильной вспышки на Солнце, и поток высокоэнергетических частиц (протонов) достиг рекордных значений за XXI век. Такое событие оценивается как шторм уровня S4, что означает серьёзную активность.

Ночью 20 января ученые зафиксировали мощнейший за последние около 25 лет радиационный шторм в околоземном пространстве. Он начался после сильной вспышки на Солнце, и поток высокоэнергетических частиц (протонов) достиг рекордных значений за XXI век. Такое событие оценивается как шторм уровня S4, что означает серьёзную активность.

