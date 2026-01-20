Опасность! МАГАТЭ: боевые действия обесточили Чернобыльскую АЭС

Информации о переходе станции на аварийное энергоснабжение, включая использование дизель генераторов, агентство пока не публиковало.

Ранее МАГАТЭ сообщало о серьёзных проблемах с защитной оболочкой ЧАЭС. В начале декабря 2025 года агентство заявило, что саркофаг станции после удара беспилотника утратил ключевые функции безопасности. По словам Гросси, обследование подтвердило потерю способности оболочки удерживать радиацию и обеспечивать защиту от внешних воздействий.

Защитная арка была возведена над остановленной Чернобыльская АЭС после катастрофы 1986 года. На её строительство международное сообщество собрало 2,2 млрд евро. В феврале 2025 года ООН сообщила, что объект был поражён дроном с мощной боевой частью, что привело к пожару наружной обшивки и нарушению проектных параметров сооружения.

Украина обвиняла в атаке Россию, однако Москва отвергла причастность к инциденту. По данным замеров, уровень радиации на тот момент оставался в пределах нормы.

Several Ukrainian electrical substations vital for nuclear safety were affected by widespread military activity this morning, Director General @rafaelmgrossi said.



ChNPP lost all off-site power and power lines to other NPPs were also impacted.



“The IAEA is actively following… pic.twitter.com/LR5eWmLODj

— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) January 20, 2026