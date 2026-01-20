Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сбивать и сажать! Военным разрешили разбираться с беспилотниками

20 января, 2026 18:34

Правительство Латвии одобрило поправки к нормативам, позволяющие Национальные вооружённые силы Латвии и Земессардзе при исполнении служебных обязанностей использовать специальные средства для перехвата, принудительной посадки или уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Согласно новым правилам, такие средства можно применять только после оценки рисков — необходимо убедиться, что после прекращения полёта или движения дрон не причинит вреда людям, животным или имуществу третьих лиц. Решение о применении конкретных средств в рамках задания будет принимать командир НВС или уполномоченное им должностное лицо.

В Министерство обороны Латвии пояснили, что прежнее регулирование было рассчитано в основном на традиционные угрозы безопасности. Однако быстрый рост доступности технологий изменил характер рисков. Беспилотники сегодня могут использоваться не только для развлечений, но и для несанкционированного наблюдения, сбора информации или создания угрозы военным объектам и критической инфраструктуре.

Министр обороны Андрис Спрудс отметил, что новые полномочия позволят эффективнее выявлять, ограничивать и нейтрализовывать такие угрозы. По его словам, это важный шаг к адаптации системы безопасности к современным реалиям и технологическим вызовам.

Люди пытаются спастись от слона-убийцы — и это не фильм ужасов!

На востоке Индии уже больше недели люди живут как в фильме-катастрофе.
Жители деревень спят на крышах и залезают на деревья, прислушиваясь к каждому шороху. Причина — один дикий слон, который за 10 дней убил 22 человека! 

Трамп отказался от соглашения о послевоенном восстановлении Украины на 800 млрд. USD

Подписание масштабного соглашения о послевоенном восстановлении Украины на сумму $800 млрд между Вашингтоном и Киевом не состоится на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как сообщает Axios со ссылкой на источник в украинских властях, встреча президентов США и Украины, на которой планировалось закрепить договорённости, была отменена.

Где вы, богатые гурманы! В Риге закрывается второй за январь ресторан Michelin

В Старой Риге на улице Смилшу закрывается ресторан и бар Barents, включённый в международный гастрономический гид Michelin Guide. Последним рабочим днём станет 31 января, подтвердила директор заведения Лаура Подгурска.

Ратниекс просит не пускать детей кататься с Кепки Ушакова. И ставит знаки, которые игнорируют

Власти Риги призывают родителей ограничить использование детьми крутых склонов Дрейлинькалнса для зимних развлечений. Вице-мэр Эдвардс Ратниекс указал на рост травм и повышенные риски при катании на санках, с подручными средствами и на лыжах. Вместо этого муниципалитет рекомендует пользоваться безопасной лыжной трассой у подножия холма.

«Система — мусор»: родители ругают школу и «компетенции»

В соцсетях вновь вспыхнула дискуссия об образовании. Родители признаются, что современная школьная система выматывает не только детей, но и взрослых. Поводом стали регулярные ситуации, когда домашние задания появляются в e klase поздно вечером - вопреки школьным правилам. Об этом пишет LA.

Радиационный шторм «века» накрыл Землю

Ночью 20 января ученые зафиксировали мощнейший за последние около 25 лет радиационный шторм в околоземном пространстве. Он начался после сильной вспышки на Солнце, и поток высокоэнергетических частиц (протонов) достиг рекордных значений за XXI век. Такое событие оценивается как шторм уровня S4, что означает серьёзную активность.

