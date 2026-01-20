Сбивать и сажать! Военным разрешили разбираться с беспилотниками

Согласно новым правилам, такие средства можно применять только после оценки рисков — необходимо убедиться, что после прекращения полёта или движения дрон не причинит вреда людям, животным или имуществу третьих лиц. Решение о применении конкретных средств в рамках задания будет принимать командир НВС или уполномоченное им должностное лицо.

В Министерство обороны Латвии пояснили, что прежнее регулирование было рассчитано в основном на традиционные угрозы безопасности. Однако быстрый рост доступности технологий изменил характер рисков. Беспилотники сегодня могут использоваться не только для развлечений, но и для несанкционированного наблюдения, сбора информации или создания угрозы военным объектам и критической инфраструктуре.

Министр обороны Андрис Спрудс отметил, что новые полномочия позволят эффективнее выявлять, ограничивать и нейтрализовывать такие угрозы. По его словам, это важный шаг к адаптации системы безопасности к современным реалиям и технологическим вызовам.