Ратниекс просит не пускать детей кататься с Кепки Ушакова. И ставит знаки, которые игнорируют

По словам Ратниекса, у Дрейлинькалнса длинные и очень крутые склоны, которые зимой становятся скользкими и разгоняют скорость до опасных значений. Он подчеркнул, что территория официально предназначена только для прогулок, о чем сообщают информационные знаки.

Дрейлинькалнс расположен на рекультивированной территории бывшей свалки и подпадает под ограничения Государственная служба окружающей среды. Ограждение было снято в 2024 году, однако режим использования не менялся. Муниципалитет поручил установить дополнительные предупреждающие таблички. По данным предприятия Rīgas meži, новые знаки уже размещены.

Медики подтверждают проблему. Детская клиническая университетская больница сообщает, что только в январе за помощью обратились около 130 детей, пострадавших при катании на санках. Среди тяжелых случаев за последние выходные были переломы нижней челюсти и бедренной кости. Хирург Янис Упениекс отмечает, что в этом сезоне особенно часто дети врезаются в деревья, ограждения и бордюры.

Неотложная медицинская помощь подчеркивает, что травмы на горках зимой фиксируются ежедневно, а дежурные бригады невозможно размещать у каждой популярной локации. Родителей просят заранее выбирать безопасные места и дополнительно контролировать траекторию спуска.

Город вновь обращается к жителям с просьбой руководствоваться здравым смыслом. Дрейлинькалнс открыт для спокойных прогулок, а для активных зимних развлечений лучше выбирать оборудованные и безопасные площадки.