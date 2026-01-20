Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвия ищет 300 млн евро инвестиций в «зелёные» технологии. Но есть проблемы

Редакция PRESS 20 января, 2026 18:04

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство приняло к сведению план Министерство экономики Латвии по развитию устойчивых энергетических технологий до 2035 года. Ключевая цель — к 2030 году привлечь не менее 300 млн евро инвестиций в технологии с нулевыми выбросами.

Документ определяет приоритеты для использования и производства климатнеutralьных решений, декарбонизации действующей промышленности и повышения производительности. План разбит на три сегмента: развитие производства устойчивых энергетических технологий, «озеленение» промышленного сектора и внедрение климатнеutralьных технологий с формированием экосистемы зелёного водорода.

В производственном сегменте ставится задача к 2030 году создать мощности минимум по двум категориям климатнеutralьного оборудования. Это должно поддержать общеевропейскую цель — покрывать не менее 40% спроса на стратегические технологии внутри ЕС. Предполагается, что к 2030 году как минимум два латвийских предприятия будут выпускать оборудование нулевых выбросов с совокупным годовым оборотом не менее 50 млн евро, а также будет подготовлено не менее 200 специалистов и запущены три технологических прототипа.

В блоке «озеленения» промышленности целевые ориентиры включают снижение энергоёмкости на 20% к 2030 году по сравнению с 2022 годом и рост доли ВИЭ в конечном потреблении энергии промышленностью до 78,1%. Для водорода и синтетических топлив предусмотрено достижение 42% RFNBO в 2030 году и 60% — к 2035-му. В долгосрочной перспективе планируется увеличить долю электроэнергии в промышленности на 30% и сократить выбросы парниковых газов.

Отдельно обозначены риски. Латвия конкурирует с рынками, где производство оборудования уже налажено, а вход без уникального предложения или более низких издержек затруднён. Уязвимы цепочки поставок, ограничены опыт и инфраструктура, мал внутренний рынок и дефицит капитала частных инвесторов. Давят также нехватка квалифицированных кадров и политико-регуляторные неопределённости.

В сегменте зелёного водорода цель — ускорить инвестиции через кластеры, развивать порты и индустриальные зоны, создать рынок сбыта для местных технологий и обеспечить не менее 800 новых рабочих мест к 2030 году. Среди препятствий названы низкий спрос, высокая стоимость по сравнению с ископаемыми альтернативами, неопределённость технологий и отсутствие развитых решений по транспортировке и хранению водорода.

«Чемпион мира»: Миериня выдвинула Трампа на Нобеля
«Чемпион мира»: Миериня выдвинула Трампа на Нобеля (1)

Инициативу о высылке нелояльных не поддержали. Инструменты наказания уже так есть
Инициативу о высылке нелояльных не поддержали. Инструменты наказания уже так есть

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?
СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?

Люди пытаются спастись от слона-убийцы — и это не фильм ужасов!

Животные 19:21

Животные 0 комментариев

На востоке Индии уже больше недели люди живут как в фильме-катастрофе.
Жители деревень спят на крышах и залезают на деревья, прислушиваясь к каждому шороху. Причина — один дикий слон, который за 10 дней убил 22 человека! 

Трамп отказался от соглашения о послевоенном восстановлении Украины на 800 млрд. USD

Важно 18:57

Важно 0 комментариев

Подписание масштабного соглашения о послевоенном восстановлении Украины на сумму $800 млрд между Вашингтоном и Киевом не состоится на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как сообщает Axios со ссылкой на источник в украинских властях, встреча президентов США и Украины, на которой планировалось закрепить договорённости, была отменена.

Где вы, богатые гурманы! В Риге закрывается второй за январь ресторан Michelin

Важно 18:56

Важно 0 комментариев

В Старой Риге на улице Смилшу закрывается ресторан и бар Barents, включённый в международный гастрономический гид Michelin Guide. Последним рабочим днём станет 31 января, подтвердила директор заведения Лаура Подгурска.

Сбивать и сажать! Военным разрешили разбираться с беспилотниками

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

Правительство Латвии одобрило поправки к нормативам, позволяющие Национальные вооружённые силы Латвии и Земессардзе при исполнении служебных обязанностей использовать специальные средства для перехвата, принудительной посадки или уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Ратниекс просит не пускать детей кататься с Кепки Ушакова. И ставит знаки, которые игнорируют

Новости Латвии 18:31

Новости Латвии 0 комментариев

Власти Риги призывают родителей ограничить использование детьми крутых склонов Дрейлинькалнса для зимних развлечений. Вице-мэр Эдвардс Ратниекс указал на рост травм и повышенные риски при катании на санках, с подручными средствами и на лыжах. Вместо этого муниципалитет рекомендует пользоваться безопасной лыжной трассой у подножия холма.

«Система — мусор»: родители ругают школу и «компетенции»

Латышские СМИ 18:26

Латышские СМИ 0 комментариев

В соцсетях вновь вспыхнула дискуссия об образовании. Родители признаются, что современная школьная система выматывает не только детей, но и взрослых. Поводом стали регулярные ситуации, когда домашние задания появляются в e klase поздно вечером - вопреки школьным правилам. Об этом пишет LA.

Радиационный шторм «века» накрыл Землю

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

Ночью 20 января ученые зафиксировали мощнейший за последние около 25 лет радиационный шторм в околоземном пространстве. Он начался после сильной вспышки на Солнце, и поток высокоэнергетических частиц (протонов) достиг рекордных значений за XXI век. Такое событие оценивается как шторм уровня S4, что означает серьёзную активность.

