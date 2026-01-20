Латвия ищет 300 млн евро инвестиций в «зелёные» технологии. Но есть проблемы

Документ определяет приоритеты для использования и производства климатнеutralьных решений, декарбонизации действующей промышленности и повышения производительности. План разбит на три сегмента: развитие производства устойчивых энергетических технологий, «озеленение» промышленного сектора и внедрение климатнеutralьных технологий с формированием экосистемы зелёного водорода.

В производственном сегменте ставится задача к 2030 году создать мощности минимум по двум категориям климатнеutralьного оборудования. Это должно поддержать общеевропейскую цель — покрывать не менее 40% спроса на стратегические технологии внутри ЕС. Предполагается, что к 2030 году как минимум два латвийских предприятия будут выпускать оборудование нулевых выбросов с совокупным годовым оборотом не менее 50 млн евро, а также будет подготовлено не менее 200 специалистов и запущены три технологических прототипа.

В блоке «озеленения» промышленности целевые ориентиры включают снижение энергоёмкости на 20% к 2030 году по сравнению с 2022 годом и рост доли ВИЭ в конечном потреблении энергии промышленностью до 78,1%. Для водорода и синтетических топлив предусмотрено достижение 42% RFNBO в 2030 году и 60% — к 2035-му. В долгосрочной перспективе планируется увеличить долю электроэнергии в промышленности на 30% и сократить выбросы парниковых газов.

Отдельно обозначены риски. Латвия конкурирует с рынками, где производство оборудования уже налажено, а вход без уникального предложения или более низких издержек затруднён. Уязвимы цепочки поставок, ограничены опыт и инфраструктура, мал внутренний рынок и дефицит капитала частных инвесторов. Давят также нехватка квалифицированных кадров и политико-регуляторные неопределённости.

В сегменте зелёного водорода цель — ускорить инвестиции через кластеры, развивать порты и индустриальные зоны, создать рынок сбыта для местных технологий и обеспечить не менее 800 новых рабочих мест к 2030 году. Среди препятствий названы низкий спрос, высокая стоимость по сравнению с ископаемыми альтернативами, неопределённость технологий и отсутствие развитых решений по транспортировке и хранению водорода.