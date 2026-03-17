Слишком большие счета? Как жильцам получить деньги на реновацию многоэтажек

«Вести» 17 марта, 2026 09:30

Новости Латвии 0 комментариев

Морозная зима и скандальные счета за отопление побудили часть сообществ многоквартирных домов решиться на реновацию дома. В утепленных зданиях и счета заметно меньше. Читатели спрашивают: что надо сделать, чтобы получить финансовую поддержку государства или ЕС?

Еще недавно жителей не могли уговорить утеплять дома ни доводы Министерства экономики ЛР, ни примеры немногих обновленных домов, ни европейское и государственное софинансирование. И вдруг чуть ли не очередь выстроилась на гранты. Но, увы, деньги закончились - как государственные, так и европейские, которые были выделены на определенный период для поддержки владельцев жилья в многоквартирных домах.

По подсчетам Минэкономики, в Латвии в настоящее время утеплено около 7% зданий, а по данным Госконтроля – 4%. В любом случае – немного. А в общем счете в Латвии - около 40 тысяч многоквартирных домов, и порядка 26 тысяч зданий по своему состоянию требуют повышения энергоэффективности...

В очередь!

Нынешняя зима показала, что техническое обновление дома дает реальный эффект - и коммунальные счета в утепленных домах заметно ниже. Тем более принятый два года назад закон позволяет принимать решение о крупных ремонтных работах в доме практически меньшинством голосов.

В Рижском агентстве энергетики (REA) сообщили, что достаточно много владельцев квартир приняли решение о реновации дома, даже подготовили техническую документацию, но средства на финансирование собственно строительно-ремонтных работ закончились. Лимит исчерпан...

Неумолимая реальность

Понемногу жители привыкают к мысли, что дома придется реновировать. И дело не только в морозах и высоких счетах, но и в реальной угрозе аварий. В столице уже были обрушения балконов (в Иманте, Пурвциемсе) и даже верхних перекрытий (в Болдерае), трещины в наружной стене (на ул. Кр. Валдемара) и так далее. Тем более что есть ли смысл сопротивляться, если в доме найдется активное меньшинство и все равно пробьет заявление на реновацию.

Да еще обитателей многоквартирных домов стращают инспекциями. Придут, визуально обследуют дом и даже так, на глазок, определят, что необходим капитальный ремонт. Дому дадут статус аварийного, а это означает повышенный налог на недвижимость, причем раз в 10-20...

Вот и специалисты говорят, что значительно улучшилось сотрудничество с управляющими, подготовка документации для получения поддержки от самоуправлений, собственникам стало легче принимать решения.

Казалось бы, хорошо: процесс наконец-то пошел – люди дозрели, у строителей будет работа, стройматериалы расхватают как горячие пирожки. Оживление экономики, улучшение качества жизни латвийцев... Но, как всегда, все упирается в деньги. Их выделяют порциями – в рамках определенных субсидий, они тоже требуют времени на подготовку проекта, согласования суммы что в Европе, что в Латвии...

А из-за проблем с финансированием все чаще звучит мнение, что жители должны сами планировать модернизацию своей собственности (читайте: оплачивать), пусть даже небольшими шагами. Надо понимать, что поддержка не будет вечной, что государство и, наверное, ЕС не будут помогать всегда, - говорят специалисты.

Как вариант в Министерстве экономики планируют новый финансовый инструмент, который мог бы служить делу обновления жилых зданий, не связанный с европейскими фондами. Но это может быть более скромная помощь, чем из фондов ЕС.

Однако еще не сказали «нет», поэтому надо быть готовыми – тем, кто все-таки планирует реновацию...

Будь готов?

Чтобы получить поддержку Altum на реновацию многоквартирных домов, когда она вновь будет доступна, надо быть наготове. Прежде всего сообществу дома надо договориться и принять решение о реновации.

Все прошлое финансирование в размере 170 млн. евро на поддержку по программе повышения энергоэффективности многоквартирных домов уже зарезервировано, и прием заявок в Altum закрыт. Говорят, что все деньги «расписали» за 40 дней. Спрос был большой.

Например, в предыдущей программе Altum на получение поддержки подали заявки 60 домов, которыми управляет R?gas namu pАrvaldnieks (RNP), и это больше, чем за все последние 10-15 лет. А 30 домов RNP уже стоят на старте с готовыми документами.

Планируется ли возобновить программу поддержки? Говорят, что да, но не ранее, чем в конце 2027 года. Поэтому тем, кто принял решение, хотя бы моральное, пора начинать готовить документы. Практика показывает, что выработка общего решения сообщества дома – дело не быстрое, а потом еще сбор документов, экспертиза технического состояния дома...

Что делать?

1. Созвать общее собрание и принять решение о реновации.

2. Провести энергоаудит.

3. Подготовить техническую документацию.

И опять вопрос финансов. Все это услуги платные. Есть ли у дома деньги на это? Можно ввести в коммунальные платежи отдельную графу – накопления на подготовку документов. Или увеличить размер взносов с каждой квартиры на накопления дома.

Самое трудное – это выработка общего решения дома, оно может быть достигнуто тоже не с первого собрания. Самое затратное – оплата документов. Но эти вложения жильцов вернутся вместе с финансированием всего проекта.

Существуют механизмы поддержки разработки технической документации. Частично их предоставляют Altum, REA, частично – некоторые самоуправления (в Риге например). Это потребует дополнительного времени и усилий, потому что везде надо согласовывать эти возможности поддержки.

...Как понимать этот ажиотаж и призывы надеяться только на свои силы в будущем? В плане реновации, рассуждают скептически настроенные жители, это может быть простой прием торговцев: «Покупайте быстрее, осталось всего чуть-чуть, завтра уже не будет». Реновацию основная масса жителей не поддерживает - и в основном из-за того, что при любом софинансировании эти работы все равно влетают в копеечку собственникам квартир. Тем более что цены растут. Со строителями договариваются на одну сумму, а она за полгода повышается чуть ли не вдвое. Поэтому надо, так сказать, подогреть интерес...

С другой стороны, домам, которые требуют серьезного технического вмешательства, действительно выгодна финансовая поддержка со стороны. Поэтому грех ею не воспользоваться.

Ну и третье. Как мы видим, со стороны закона идет серьезное наступление на жилой фонд. Один за другим издаются законодательные нормативы, которые обязывают владельцев квартир содержать свои дома в удовлетворительном состоянии, то есть постоянно вкладываться в свою недвижимую собственность. Вот и делайте выводы...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

